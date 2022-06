MIHAI DRAGOMIR, ALLIED ENGINEERS:"Eficientizăm cu peste 20% costurile alocate proiectului"

O parte extrem de importantă în orice proiect de construcţii este partenerul de proiectare, conform unui comunicat remis redacţiei. Allied Engineers este la momentul actual una dintre cele mai importante companii din acest domeniu, care, de-a lungul a aproape 20 de ani de experienţă, a proiectat construcţii complexe, din cele mai variate domenii, atât în sectorul privat, cât şi în cel public: imobile de birouri şi rezidenţiale, clădiri publice, obiective industriale, spaţii comerciale şi logistice .

Povesteşte-ne puţin despre Allied Engineers. Sunteţi prezenţi de aproape 20 de ani pe piaţă. Ce anume te-a învăţat acest business până acum, din poziţia pe care o ai?

Povesteşte-ne puţin despre Allied Engineers. Sunteţi prezenţi de aproape 20 de ani pe piaţă. Ce anume te-a învăţat acest business până acum, din poziţia pe care o ai?

"Aşa este, împlinim aproape 20 de ani de activitate pe piaţa de proiectare. Atunci când am început această companie, industria era deja ocupată de jucători mai mari ca noi la vremea respectivă şi a fost, într-adevăr, o provocare să ne facem loc şi să ne impunem.

Dar cred că dorinţa şi capacitatea de a inova ne-au ajutat foarte mult, apropo de lecţiile pe care acest business mi le-a dat. Inovarea este extrem de importantă, atât în domeniul tehnic - mă refer aici la soluţiile tehnice deosebite cu care poţi veni -, cât şi în business în general. Apoi, nu este suficient să faci asta doar o dată, ci trebuie să repeţi, să inovezi din nou şi din nou, ca să-ţi păstrezi poziţia într-o piaţă foarte dinamică şi competitivă.

Poate chiar strâns legat cu inovarea în business, cred că am mai venit cu ceva interesant: cu modul diferit în care abordăm proiectele, caracterizat printr-o atitudine pro-client. Întotdeauna am venit în sprijinul celor cu care lucrăm, am prioritizat nevoile lor, am făcut eforturi să venim cu o soluţie care să satisfacă realmente obiectivele şi necesităţile acestora. De asemenea, am implementat sisteme de organizare a proiectelor care ne-au permis să consolidăm lucrul în echipă şi să ne eficientizăm munca. Nu ne-am închistat, nu am rămas doar în ce ştiam să facem şi, dacă a fost nevoie să învăţăm lucruri noi, am învăţat sau am cooptat specialişti şi experţi, nu am stat pe gânduri.

Acum mă bucur că suntem deja într-o etapă de consolidare a businessului, care reflectă toată munca noastră de dinainte şi care sperăm să ne permită să creştem în continuare. Pe viitor, ne dorim să ne implicăm mai mult şi în proiecte internaţionale, mai ales pentru că deja avem experienţa de a lucra cu ţări precum Republica Moldova, Ungaria sau Germania. Cred că serviciile noastre - şi în general serviciile oferite de proiectanţii români - sunt extrem de apreciate şi competitive şi pentru pieţele din afară", subliniază sursa citată.

Dacă ne uităm la piaţa de proiectare actuală, cum anume arată ea, din punctul tău de vedere? Care sunt provocările actuale ale industriei, care sunt punctele bune, respectiv cele mai puţin bune şi ce trebuie să se schimbe?

"Dacă mă uit la punctele bune ale industriei, cred că unul dintre cele mai importante aspecte este digitalizarea activităţii de proiectare. Observ că tot mai multe birouri de proiectare din România stăpânesc utilizarea unor softuri foarte avansate şi cred că asta se întâmplă şi datorită tradiţiei foarte bune în IT existente în cultura noastră, dar şi datorită faptului că aceste birouri sunt în general formate din echipe tinere, deschise spre digitalizare şi care asimilează cu uşurinţă noile tehnologii.

De asemenea, cred că industria de proiectare este într-un poziţie favorabilă, dat fiind că sunt mulţi tineri interesaţi de domeniu, iar noile generaţii de proiectanţi sunt interesate să rămână şi să crească în această profesie. Aşadar, potenţialul de talent şi resurse umane este unul ridicat, iar noi vedem asta chiar la Allied, unde mulţi dintre colegii noştri actuali sunt veniţi de pe băncile facultăţii şi au rămas alături de noi de atunci.

Ca puncte mai puţin bune, aş menţiona un subiect care are potenţialul de a destabiliza avântul acestei industrii: este vorba despre discuţia referitoare la diminuarea sau chiar eliminarea facilităţilor fiscale privind taxarea muncii. Costurile cu resursele umane în companiile de proiectare reprezintă undeva la aproape 70% din cheltuieli, deci eliminarea acestor facilităţi fiscale ar însemna o creştere accelerată a acestor costuri, care poate să ducă spre nerentabilitate.

Dacă mă refer la Beneficiari, aş mai puncta un aspect. Cei mai puţin experimentaţi dintre ei se uită cu prioritate la costurile de investiţie şi caută - nu în mod nejustificat, bineînţeles - diminuarea acestora. Problema apare atunci când ajung în colaborări cu proiectanţi mai puţin experimentaţi, care promit lucruri ce nu sunt fezabile. Din păcate, vedem frecvent astfel de proiecte şi suntem solicitaţi să intervenim în etapele de execuţie sau post-execuţie la construcţii noi, unde apar probleme şi sunt necesare măsuri de consolidare.

Desigur, soluţii de eficientizare există - şi chiar noi aplicăm cu succes multe dintre ele -, dar e important să ai experienţă şi să ştii ce faci, deci să respecţi toate cerinţele impuse prin normele de proiectare. Iar interpretările acestora să se facă întotdeauna în mod corect şi de partea siguranţei.

Noi, spre exemplu, ne implicăm inclusiv în activitatea de monitorizare în exploatare, în instrumentarea seismică a construcţiilor proiectate de noi şi nu numai, pentru a înţelege mai bine comportarea acestora în timp şi pentru a ne putea perfecţiona soluţiile tehnice pe viitor".

Analizând în general mediul construit local în ce priveşte proiectarea, care sunt principalele probleme pe care le sesizezi? Cum anume crezi că pot fi ele rezolvate?

"Problemele pe care le sesizez la fondul construit actual - şi aici mă refer din nou la construcţiile noi - sunt, în principal, legate de structură. Vorbim despre tasări, fisuri, defecte care impun măsuri de consolidare ce aduc costuri suplimentare ulterioare - unele deloc de ignorat.

Nu vorbim însă numai de probleme structurale, ci şi de o calitate necorespunzătoare a proiectelor de arhitectură şi instalaţii, care duc la probleme poate ceva mai vizibile, mai uşor de sesizat şi poate mai uşor de corectat (scurgeri, hidroizolaţii neconforme etc.). Cu siguranţă cele mai problematice şi profunde rămân cele referitoare la structura de rezistenţă.

Dar aş vrea să subliniez şi că fondul locativ nou este cu siguranţă mai bun decât cel de-acum zece ani şi tot aşa. Pe măsură ce trece timpul, dezvoltatorii sunt tot mai maturi şi înţeleg importanţa procesului de proiectare, iar pentru proiectele mari şi complexe se îndreaptă cu siguranţă spre specialişti cu expertiză demonstrată", subliniază sursa citată.

În portofoliul vostru se regăsesc proiecte foarte diverse, pe o multitudine de industrii. Cât de mult eficientizaţi aceste proiecte prin activitatea voastră şi ce vă ajută de fapt să fiţi competitivi?

"Ceea ce ne ajută foarte mult este sistemul, pe care l-am implementat la Allied, de organizare a fiecărui proiect, care urmează un anumit proces, începând cu implicarea Beneficiarului în definirea unei teme şi în producerea unui proiect de concept, în care avansăm foarte mult în detalii şi facem foarte multă coordonare inter-specialităţi încă din etapa iniţială.

De asemenea, faptul că avem deja o echipă extrem de coagulată - aducând împreună arhitecţi, structurişti, instalatori, drumari şi alţii -, care are experienţă îndelungată în a lucra cot la cot, ajută foarte mult bunul mers al proiectului şi ne permite să lansăm un proiect care suferă foarte puţine corecturi ulterioare. Există modificări care vin de la Beneficiar - iar ele sunt inerente -, dar chiar şi pentru acestea, noi suntem pregătiţi şi le gestionăm activ, alocând resurse special pentru ele.

Apoi, în sprijinul unei coordonări corecte şi a eficientizării activităţii de proiectare vin şi soluţiile digitale, unde noi am fost chiar pionieri. De exemplu, în domeniul proiectării industriale, suntem printre primele companii din România care au utilizat BIM 3D, multidisciplinar, pentru proiecte industriale complexe.

Pe scurt, datorită experienţei noastre îndelungate - care ne permite să plecăm la drum cu soluţii pe care le stăpânim foarte bine şi într-o direcţie corectă din start -, reuşim să eficientizăm în general cu peste 20% costurile alocate proiectului."

Cât de diferite sunt, pentru voi, provocările din proiectele care aparţin segmentului public? Ce ne puteţi spune despre abordarea acestui tip de proiecte versus cele private?

"Chiar în acest moment suntem implicaţi în două proiecte foarte mari de infrastructură medicală. Ca principală diferenţă, sistemul de proiectare pentru un proiect care aparţine segmentului public are mai multă claritate, prin metoda de lucru, pentru că temele sunt deja stabilite şi elaborate prin studii de fezabilitate, ceea ce ne permite să pornim mai rapid în proiectare.

De asemenea, vorbim despre un Beneficiar matur, organizat, cu o activitate extrem de riguroasă, iar noi ţinem foarte mult la rigoare şi ordine în activitatea noastră.

Nu în ultimul rând, ne bucură să vedem că, din ce în ce mai mult, factorii de decizie din aceste proiecte sunt interesaţi de tehnologii avansate de proiectare - deja se solicită BIM 3D ca standard de proiectare în proceduri de licitaţie mari. Aşa că ne dorim să ne implicăm şi noi din ce în ce mai mult în lucrări publice importante, pentru care avem forţa şi experienţa necesare", se menţionează în comunicat.

