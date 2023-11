Nanu, MF: "Dorinţa noastră este să mergem până la un plan de finanţare de 200 de miliarde de lei"

Ministerul Finanţelor vrea să majoreze planul de finanţare pentru acest an la 200 de miliarde de lei, faţă de 160 de miliarde de lei, cât era iniţial prevăzut, respectiv 180 de miliarde de lei, cât se propunea anterior, a afirmat, luni, Ştefan Nanu, director general Direcţia Generală de Trezorerie şi Datorie Publică din Ministerul Finanţelor, informează agerpres.ro.

Conform sursei menţionate, Nanu a transmis, "Strategia noastră anul acesta a fost să ne asigurăm cât mai repede necesarul, să o acoperim şi să fim în situaţia de a avea o flexibilitate mare spre sfârşit de an.....Şi am beneficiat de o cerere foarte mare, pe toate segmentele de titluri, de la externi, interni, piaţă internă, locali, nerezidenţi, retail, prin cele două programe pe care le avem. Toate segmentele au mers bine şi din punctul ăsta de vedere. Iniţial anunţasem un calendar de 160 de miliarde care era corespunzător unui deficit de 4,4% din PIB. Acest 160 de miliarde deja la începutul lui octombrie era acoperit şi atunci am avut o discuţie internă ştiind că sunt presiuni asupra deficitului şi că deficitul va fi mai mare pe anul ăsta, dar nu ştim exact cât va fi deficitul şi atunci am decis să suplimentăm programul de finanţare la 180 de miliarde, în ideea de a fi pregătiţi pentru un deficit mai mare şi dacă o să rămână loc să ne şi pre-finanţăm pentru anul viitor. Aceşti 180 de milioane sunt aproape acoperiţi din nou după doar o lună, ceea ce înseamnă că piaţa nu a mers atât de rău. Da, am avut nişte licitaţii acum în contextul recent care nu a mers atât de bine, dar piaţa a fost pozitivă şi ne-am mai luat încă o aprobare internă de suplimentare a programului de finanţare tocmai pentru a ne putea pregăti pentru anul viitor. Dorinţa noastră e să mergem până la un plan de finanţare de 200 de miliarde", a declarat Ştefan Nanu.

El a participat luni la Profit Financial.forum - Pieţele financiare, între dificultăţile economiei şi transformarea pentru viitor - Ediţia a VI-a, informează sursa citată.

Ştefan Nanu spus că în această perioadă urmează două emisiuni de titluri de stat în sume foarte mari. Prima menţionată, în valoarea de 400 de milioane de euro, este scadentă luni şi provine dintr-un certificat de trezorerie emis anul trecut, potrivit agerpres: "Aceste titluri sunt la bănci şi la fondurile de investiţii locale şi din discuţiile noastre clar că există o nevoie de reinvestire, vor să reinvestească. De aceea am şi anunţat printr-un prospect care a fost publicat vineri că urmează să emitem mâine două serii de titlu de stat", a declarat Ştefan Nanu.

Cea de-a doua este tot în euro, are valoarea de 2,2 miliarde de euro şi scadenţa la jumătatea lunii decembrie. Aceste titluri de stat sunt deţinute de bănci şi investitori locali. Ştefan Nanu a precizat că şi aici o parte din sumă ar putea fi reinvestită, menţionează sursa precizată.

Potrivit agerpres, "Deci doar asumând aceste emisiuni de obligaţiuni care urmează să fie scadente şi o anumită reinvestire a lor, plus programele de retail pe care le avem, abia l-am lansat începând cu azi noul Fidelis, în care o să avem şi lei, şi euro, ca de obicei scadenţe, 1-3 (ani, n.r.) la lei, 1-5 (ani, n.r.) la euro, mai avem licitaţiile obişnuite pe piaţa interbancară în lei, unde cea mai mică sumă emisă anul ăsta a fost 5,5 miliarde, deci toate astea cumulate...mai avem un împrumut de la Banca Mondială care va fi tras în luna decembrie, de alte 600 de milioane de euro. Toate aceste împrumuturi cumulate ne duc mult peste 180 de miliarde şi de aceasta am şi anunţat această suplimentare de program. Aceasta ne va da o flexibilitate ca în funcţie de ce se va stabili în bugetul pe anul viitor, o parte din acel necesar pe anul viitor să fie deja asigurat. Adică, comparativ cu anul ăsta necesarul va fi mai mic, pentru că anul ăsta vom termina cu un plan de finanţare sus, apropiat de 195 de miliarde sau ceva de genul acesta", a spus Ştefan Nanu.

El a declarat că în management-ul datoriei e foarte important ca lucrurile să fie calme, stabile şi predictibile pentru că atunci se poate implementa o strategie într-un mod coerent, într-un mod predictibil, iar MF a beneficiat de acest lucru timp de peste de 10 luni, conform sursei indicate, "E adevărat, ultima perioadă a fost mai agitată prin prisma acestei legislaţii care a fost promovată şi care a creat o grămadă de discuţii privind beneficiile pe termen lung versus, să zic, impactul asupra deficitelor pe termen scurt, iar mediile investiţionale reacţionează. Reacţionează, nu neapărat negativ faţă de România, dar intră într-o perioadă de wait and see, deci aşteaptă să vadă ce se întâmplă. Aşteaptă să fie înlăturată o parte din incertitudini, să vadă un buget pentru anul viitor, să vadă cât de credibil e bugetul pe anul viitor", a afirmat Ştefan Nanu.