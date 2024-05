Nicu Fălcoi: "România nu îşi poate permite să cedeze niciun sistem Patriot, în acest moment"

English Version

Ţara noastră nu îşi permite să doneze Ucrainei niciun sistem Patriot din cele achiziţionate de la SUA, în acest moment, susţine deputatul Nicu Fălcoi, vicepreşedinte al Adunării Parlamentare a NATO.

Nicu Fălcoi ne-a declarat: "În acest caz, Parlamentul nu are niciun cuvânt de spus. Este o decizie executivă până la urmă, nu una legislativă. Eu cred că nu vom dona niciun sistem Patriot către Ucraina. În acest moment avem un singur sistem operaţional în ţara noastră, iar la celelalte se lucrează pentru operaţionalizare. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că se va lua în discuţie o astfel de decizie în cadrul CSAT, dar eu nu cred că se va întâmpla acest lucru. Patriot este un sistem defensiv, de apărare anti-aeriană, iar din declaraţiile preşedintelui Iohannis am reţinut că se va discuta despre posibilitatea donării unui sistem Ucrainei, dar nu s-a pronunţat în acest sens. Cel mai mult m-a deranjat că a susţinut cu nesimţire că am cheltuit 2,5% din PIB pentru apărare când noi am cheltuit 1,6% din PIB. În ceea ce priveşte donarea de sisteme Patriot, s-a pus problema ca statele europene care au aceste sisteme să doneze ceva Ucrainei. Preşedintele Iohannis a spus însă după întâlnirea cu Joe Biden că România nu poate să rămână fără apărare în cazul donării unui astfel de sistem, ci trebuie să primească ceva în schimb. Acum, dacă schimbul acela va fi unul în avantajul României, ţinând cont de faptul că la sfârşitul programului de înzestrare ar trebui să avem şapte sisteme Patriot, este altă discuţie. În acest caz, s-ar putea lua în discuţie eventuala cedare a unuia dintre cele şapte sisteme către Ucraina. Eu cred însă că în acest moment România nu îşi poate permite să cedeze niciun sistem".

Întrebat dacă o eventuală cedare a unui astfel de sistem ar da apă la moară propagandiştilor ruşi care susţin că ţara noastră poate devini ţintă legitimă pentru forţele ruse, vicepreşedintele Adunării Parlamentare NATO ne-a răspuns: "Eventuala cedare către Ucraina a unui astfel de sistem nu ar transforma ţara noastră într-o ţintă legitimă pentru Kremlin. Faptul că în România se menţine o secretomanie bolnăvicioasă în ceea ce priveşte ajutorul militar acordat Ucrainei, nu înseamnă că România nu ar fi ajutat şi altfel, decât umanitar, ţara vecină. Sunt foarte multe state europene şi din NATO care au ajutat Ucraina cu armament. Asta nu înseamnă că ele se transformă în ţinte legitime pentru Kremlin; în niciun caz".

Deputatul Nicu Fălcoi s-a referit şi la declaraţia preşedintelui Iohannis potrivit căruia acesta ar fi atins cu omologul său american Joe Biden şi candidatura sa la funcţia de secretar general al NATO.

Domnul Fălcoi a precizat: "Declaraţia preşedintelui Iohannis privind candidatura sa la funcţia de secretar general al NATO este una normală, mai ales că ştie că nu are nici cea mai mică şansă. Am spus-o de la început, de când s-a zvonit că şi-ar dori aşa ceva, nu de când şi-a anunţat el candidatura, că în opinia mea nu are nicio şansă. Oricine ştie un pic de politică externă îşi dă seama că, după ce România a avut patru ani funcţia de secretar general adjunct al NATO - funcţie care este şi ea politică, să ai imediat după aceea secretarul general al NATO e dincolo de orice înţelegere. Că domnul preşedinte Iohannis a crezut că face un «Maradona», un parandărăt ceva şi iese ca prin România, aşa cum a făcut treburile în ultimii trei ani la Bucureşti, este altă discuţie. Eu cred că nu are nici cea mai mică şansă, în primul rând pentru că pe orice poziţie de conducere cum este şi aceasta de secretar general NATO trebuie numit un foarte bun comunicator. Or domnul Iohannis nu este cunoscut ca un bun comunicator. În ceea ce priveşte acest subiect, aşa cum a recunoscut şi Klaus Iohannis, el a atins în discuţia cu Joe Biden tema candidaturii pentru funcţia de secretar general NATO, dar omologul său american i-a transmis cu alte cuvinte să stea liniştit că nu are nicio şansă".

Vicepreşedintele Adunării Parlamentare NATO a concluzionat spunând că prin întâlnirea pe care Joe Biden a avut-o cu Klaus Iohannis, administraţia americană vrea să dea un semnal clar către toată lumea că susţine România şi toate ţările din Flancul estic al NATO, ţinând cont de actuala perioadă dificilă.