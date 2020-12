NICUŞOR DAN:"Am găsit datorii curente de 3 miliarde de lei, asta înseamnă trei sferturi din bugetul pe un an"

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că a găsit la Primărie datorii curente de 3 miliarde de lei, ceea ce reprezintă trei sferturi din bugetul instituţiei pe un an, relatează news.ro.

"Am găsit datorii curente, curente, adică care trebuie plătite acum, de 3 miliarde de lei, asta înseamnă trei sferturi din bugetul pe un an. (...) Am pierdut foarte mult timp cu asta. Am avut îngăduinţa Ministerului de Finanţe, care ne-a compensat pe termie, ne-a compensat 300 de milioane, deci am redus datoria cu 10%, am avut îngăduinţa marii majorităţi a creditorilor, care ne-au eşalonat plăţile, sunt unii care n-au făcut lucrul ăsta. Conturile noastre sunt încă blocate pentru investiţii", a declarat Nicuşor Dan, marţi seară, la B1 Tv.

Întrebat cine le-a blocat, Nicuşor Dan a replicat: "Mai mulţi, în frunte cu Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti".

El a explicat că Facultatea de Drept, împreună cu doi privaţi, este moştenitoarea unui mare profesor din perioada interbelică, având un teren care este spaţiu verde în zona Poligrafiei.

"A făcut un prim litigiu cu Primăria, în urmă cu vreo şapte-opt ani, pe care l-a pierdut, în care cerea să construiască acolo blocuri de cinci etaje, pe acel spaţiu verde. Ei împreună (să construiască - n.r.). Deci profesorul de la Facultatea de Drept a lăsat o parte din moştenire facultăţii şi o parte familiei lui, iar descendenţii au vândut la nişte cumpărători, persoane fizice. Sunt două persoane fizice, doamna Lucia Cherecheş este una dintre ele. Ei trei împreună s-au dus în instanţă şi au cerut ca Primăria să le dea voie să construiască pe acel spaţiu verde blocuri de cinci etaje", a relatat Nicuşor Dan.

El a spus că în acel proces a intervenit, ca preşedinte al Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, şi a intervenit şi Eco-Civica, iar procesul s-a mutat la Alba Iulia.

"Noi am intervenit de partea Primăriei şi Curtea de Apel Alba Iulia a spus definitiv: trebuie să folosiţi terenul ca spaţiu verde. A fost un litigiu administrativ. După aceea, a mai fost un proces de care n-am ştiut, pe care Primăria l-a pierdut şi instanţa, Înalta Curte, a spus că oamenii aceia nu pot să folosească terenul ca spaţiu verde, trebuie să plătească Primăria, în fiecare lună, 25.000 de euro, aproximativ. Şi banii ăştia s-au adunat şi au devenit 25 de milioane de lei", a explicat primarul general.

Nicuşor Dan a precizat că este vorba despre un spaţiu verde neamenajat.

"Au făcut o executare silită, au poprit conturile. Şi mai sunt încă câţiva, sunt în momentul ăsta 40 de milioane. Până când plătim cele 40 de milioane nu putem să plătim bani pentru investiţii. Putem să plătim salarii, putem să plătim alte cheltuieli curente, dar nu putem să plătim investiţii şi asta e foarte neplăcut", a susţinut Nicuşor Dan.

El a adăugat că 40 de milioane de lei nu reprezintă "o sumă aşa de mare" la nivelul bugetului Bucureştiului.

"Noi primim cam 260-280 de milioane de lei de la Guvern în fiecare lună, din care dăm 60 la transportul public, dăm 60 la termie, mai dăm 70 salarii, mai dăm vreo 40 ajutoare sociale pe care am spus, am asumat că le plătim, mai sunt şi alte cheltuieli şi nu rămânem cu mare lucru (...) Am făcut azi o vizită la ministrul de Finanţe şi modul în care aş dori să rezolvăm, bineînţeles că pentru asta avem nevoie de ajutorul Ministerului de Finanţe şi deci al Guvernului, şi de acordul Consiliului General, modul de rezolvare a acestei situaţii, care e un blocaj, ar fi să asumăm ca pentru 2021, din banii pe care-i primim de la bugetul naţional şi banii pe care-i colectăm noi din diverse taxe să acoperim chetuieile de funcţionare şi să ne plătim şi datoriile, asta este pentru 2021, şi cu acceptul Ministerului de Finanţe să ridicăm nivelul de îndatorare - noi avem marele avantaj că suntem foarte puţin în datoraţi pe termen mediu şi lung, în comparaţie cu oraşele occidentale - deci ne putem împrumuta, dacă ne dă voie Ministerul de Finanţe", a explicat Dan.

El a menţionat că ministrul Alexandru Nazare i-a spus să facă solicitările în scris pentru a primi un punct de vedere.