NICUŞOR DAN:"Ne-a cam trecut glonţul pe la ureche"

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, care a fondat USR, a candidat ca independent cu susţinerea USR PLUS şi PNL şi i-a îndemnat pe bucureşteni să voteze la alegerile parlamentare 2020 cu PNL, refuză să intre în polemică cu cei care îi reproşează că USR PLUS ar fi obţinut un scor mai bun, dacă el nu ar fi fost de partea liberalilor, conform Digi24.

Ce le răspundeţi celor din USR care spun că dacă aţi fi făcut campanie pentru USR, altfel ar fi stat lucrurile pentru acest partid şi gestul dvs, simbolic, de a-i trimite pe bucureşteni să voteze cu PNL a fost în deterimentul USR-ului? a fost întrebat Nicuşor Dan, marţi seara, la Digi24.

"Nu vreau să intru într-o polemică cu USR-ul şi nu vreau, mai ales, să merg eu cu analiza pe care, sigur, foarte multă lume o face despre numeroasele discuţii în spaţiul public între aceste partide care urmau să guverneze. Nu vreau să intru cu analiza în această zonă", a spus Nicuşor Dan.

"Eu în momentul acesta sunt foarte fericit că trei ani şi jumătate nu mai avem alegeri. Am avut azi o şedinţă de Consiliu General, pe care am pregătit-o cu PNL şi USR PLUS. Toate proiectele pe care le-am propus au trecut de votul acestei majorităţi. Avem o majoritate care guvernează Bucureştiul şi sunt foarte fericit cu această situaţie", a adăugat el.

Pe de altă parte, el a arătat că a avut o colaborare bună cu guvernul liberal condus de Ludovic Orban şi se declară convins că va colabora bine şi cu următorul guvern. "Cu guvernul de până acum am colaborat excelent, cu guvernul interimar colaborez excelent pentru că miniştrii sunt aceiaşi, sunt convins că o să colaborez excelent cu guvernul de coaliţie de dreapta care o să urmeze. Pentru că e nevoie de colaborare în Bucureşti, pentru a rezolva problemele Bucureştiului. Şi România are nevoie de Bucureşti. Cu cât Bucreştiul este mai interesant pentru mediul de afaceri, pentru turism, pentru zona academic-culturală, cu atât România este mai interesantă. O colaborare este obligatorie în ambele direcţii", a arătat Nicuşor Dan. "Sunt convins că proiectele vor merge mai departe", a mai spus el. Întrebat dacă, de pildă, va lua metroul sub autoritatea Primăriei, el a spus că în acest moment nu, dar în curând va exista un "adevărat" bilet unic pentru transportul în comun şi metrou.

Aţi fondat USR, aţi votat cu PNL la alegerile generale şi mulţi se întreabă: ce sunteţi? a insistat moderatorul.

"Am fondat USR, am plecat din USR acum trei ani şi jumătate (...) Şi am expus public 6 argumente pentru care am spus că voi vota şi am şi votat PNL. În momentul de faţă sunt un primar independent, nu sunt membru al unui partid politic. Cu toate astea, pentru că urmau nişte alegeri foarte importante pentru România, am ieşit în spaţiul public şi am spus: 1. oricât de tare vă displace clasa politică, ieşiţi la vot pentru că e important, iată că a fost important, ne-a trecut glonţul pe la ureche şi 2. dintre opţiunile politice, care sunt departe de a fi perfecte în România, eu votez PNL şi iată vă explic de ce", a declarat primarul general al Bucureştiului.

PSD făcea scor mai bun la parlamentare, dacă ar fi câştigat Bucureştiul la locale

Nicuşor Dan spune că dacă alegerile locale din septembrie ar fi fost câştigate de PSD în Capitală, şi scorul pe care social-democraţii l-ar fi obţinut la scrutinul din 6 decembrie ar fi fost mai bun. "Ne-a trecut glonţul pe la ureche", a spus edilul, recunoscând că a fost o victorie la limită, care se datorează, spune el, tocmai faptului că dreapta s-a unit şi i-a susţinut candidatura la Bucureşti în alegerile locale.

"E bine că avem totuşi o majoritate de dreapta. Pe de altă parte, ne-a cam trecut glonţul pe la ureche. Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat dacă în urmă cu două luni şi jumătate stânga ar fi câştigat Bucureştiul. Se dovedeşte acum că mişcarea partidelor de dreapta de a avea un candidat unic la Primăria Capitalei a fost foarte importantă", a declarat Nicuşor Dan, marţi seară, la Digi24.

"Este experienţa pe care am avut-o cu toţii în toate rândurile de alegeri pe care le-am avut până acum din ultimii 20 de ani, în care alegerile locale din Bucureşti au dat un trend pentru alegerile generale. În opinia mea, acest efect ar fi fost acum şi mai important, pentru că alegerile au fost mai aproape. Este un efect simbolic al învingătorului", a spus el.

Nicuşor Dan a explicat ce a contribuit la scorul obţinut la parlamentare: "Pe alegerile generale am avut mai multe cauze, să spunem. Am avut criza, care evident a erodat partidul care şi-a asumat guvernarea şi implicit a demobilizat o parte din alegătorii de dreapta, şi am avut acest efect al alegerilor locale, care au fost cu două luni şi jumătate înainte".