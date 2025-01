O.B.A Different by Luxury a finalizat 3 proiecte rezidenţiale şi a început 2 noi ansambluri în 2024

În 2024, O.B.A Different by Luxury a finalizat trei proiecte rezidenţiale, un total de 200 de unităţi locative, şi a început construcţia a încă două ansambluri, cu 192 de unităţi locative, potrivit comunicatului remis redacţiei.

"2024 a fost un an marcat de realizări semnificative pentru O.B.A Different by Luxury, consolidându-ne şi mai mult poziţia pe piaţa imobiliară de lux din România. Activitatea intensă desfăşurată anul trecut, pe care ne propunem să o menţinem şi în 2025, reflectă angajamentul nostru de a livra ansambluri rezidenţiale de calitate superioară, perfect adaptate cerinţelor clienţilor şi noilor tendinţe din industrie. Suntem mândri de proiectele recent finalizate din portofoliul nostru şi considerăm că acestea reprezintă cea mai bună carte de vizită în discuţiile cu potenţialii clienţi, fie ei investitori sau consumatori finali". a spus Bogdan Alexandru Onea, CEO O.B.A Different by Luxury.

Printre proiectele finalizate şi predate cu succes de O.B.A Different by Luxury în 2024 se numără O.B.A Lake (120 de unităţi locative) şi O.B.A Urban Residence (50 de unităţi), ambele situate în Mamaia, precum şi O.B.A Inovator (30 de unităţi locative), amplasat în Sebeş, judeţul Alba. Toate cele trei proiecte au fost dezvoltate prioritizând confortul, funcţionalitatea şi designul modern, beneficiind de un feedback excelent din partea clienţilor. De asemenea, compania a demarat lucrările pentru două noi ansambluri rezidenţiale, ambele situate pe litoral - în Mamaia (126 de unităţi) şi Tomis Plus (66 de unităţi), această zonă fiind una de interes major pentru dezvoltator.

"Cele două proiecte la care am început să lucrăm în 2024 au fost concepute pentru a redefini standardele de calitate ale dezvoltărilor rezidenţiale din zonă. Ne propunem să le livrăm mult mai devreme decât termenul stipulat contractual, accelerând ritmul lucrărilor pentru a le finaliza până la sfârşitul anului 2025. Într-o piaţă dinamică şi competitivă, privim cu optimism oportunităţile oferite de acest an. Creşterea cererii pentru locuinţe premium şi interesul crescut pentru zone precum Mamaia şi Constanţa ne confirmă direcţia strategică". -Bogdan Alexandru Onea, CEO O.B.A Different by Luxury.

Pentru 2025, O.B.A Different by Luxury îşi propune să îşi continue activitatea susţinută, dezvoltând proiecte care integrează cele mai performante tehnologii şi soluţii de eficienţă energetică. Obiectivul pe termen lung al companiei este acela de a crea spaţii rezidenţiale care se diferenţiază cu adevărat prin calitate.

O.B.A Different by Luxury este un dezvoltator imobiliar cu o echipă tânără şi pasionată, axat pe livrarea de proiecte premium şi de lux ce combină designul inovator, finisajele de calitate şi funcţionalitatea.