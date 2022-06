One United cumpără un teren în Floreasca pentru o nouă dezvoltare imobiliară rezidenţială

One United Properties (ONE) a semnat un contract de achiziţie a unui teren cu o suprafaţă de 10.710 metri pătraţi în cartierul Floreasca pentru realizarea unei noi dezvoltări imobiliare rezidenţiale în Capitală, se arată într-un raport al companiei remis Bursei de Valori Bucureşti (BVB).

Valoarea tranzacţiei se ridică la 7 milioane de euro, iar complexul rezidenţial se va numi One City Club şi va avea aproximativ 200 de apartamente organizate în blocuri de mică înălţime.

În comunicat se precizează: "Conducerea One United Properties S.A. informează piaţa despre semnarea unui contract pentru achiziţionarea unui teren pe strada Ramuri Tei nr. 3, cu o suprafaţă de 10.710 mp, aflat în vecinătatea parcului şi cartierului Floreasca, a dezvoltării One Verdi Park şi a Bulevardului Barbu Văcărescu. Valoarea tranzacţiei este de aproximativ 7 milioane de euro. Compania intenţionează să construiască pe acest teren o dezvoltare preponderent rezidenţială denumită One City Club. Noua dezvoltare va avea în jur de 200 de apartamente organizate în blocuri de mică înălţime, pe o suprafaţă totală de aproximativ 37.000 mp, din care 27.000 mp supraterani şi 10.000 mp subterani.

De asemenea, One City Club va integra în ansamblul său şi o zonă comercială cu facilităţi şi servicii pentru comunitate, precum sală de sport şi piscină, spaţii verzi şi de recreere, cameră unde se poate juca golf, diverse servicii. Poziţionarea terenului va oferi noii dezvoltări imobiliare acces rapid către zona de nord a Capitalei, inclusiv către obiective de interes precum parcul Floreasca, galeria comercială One Gallery din cadrul One Floreasca City (fosta Hală Ford), centrul oraşului, cât şi către autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti".

Conducerea companiei mai arată că "tranzacţia este în conformitate cu strategia One United Properties de a investi în oportunităţi de dezvoltare premium sustenabile în zone exclusiviste ale Bucureştiului, cu acces la numeroase facilităţi".

One United Properties are o valoare de piaţă la BVB de 3,4 miliarde de lei.