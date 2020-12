One United Properties anunţă preluarea proiectului One Rahmaninov

Dezvoltatorul One United Properties anunţă preluarea unuia dintre proiectele rezidenţiale de pe piaţa imobiliară din Bucureşti şi rebrandingul acestuia sub numele One Rahmaninov. Complexul de apartamente super premium situat la marginea Parcului Verdi şi lansat pe piaţă anul acesta ca Rahmaninov Residence intră acum în portofoliul şi managementul companiei One United Properties.

One Rahmaninov pune la dispoziţie apartamente cu vedere spre Parcul Verdi, Lacul Floreasca, într-o zonă dezirabilă a Capitalei, cu acces la numeroase facilităţi. Complexul este format din 86 de unităţi rezidenţiale de lux, dintre care 50% au fost deja vândute. Restul procentului de apartamente disponibile va intra în managementul dezvoltatorului One United Properties şi va beneficia de design şi finisaje interioare de excepţie realizate de compania de design interior Lemon Interior Design. Vânzarea celor 41 de apartamente şi 2 penthouse-uri disponibile în acest moment, a căror valoare cumulată se ridică la aproximativ 50 de milioane de euro, se va realiza exclusiv prin intermediul companiei Skia Real Estate, o subsidiară a One United Properties.

Beatrice Dumitraşcu, VP Residential Division One United Properties: "Compania noastră preia partea de management şi vânzări pentru acest nou proiect rezidenţial care, odată intrat în portofoliul One United Properties, se alătură proiectelor noastre super premium, situate în zone exclusiviste ale Bucureştiului, precum One Charles de Gaulle, One Verdi Park sau One Mircea Eliade. Vorbim de un complex rezidenţial exclusivist, realizat după un concept în care ne regăsim şi pentru care credem că putem aduce plusvaloare prin experienţa vastă a companiei noastre pe segmentul rezidenţial high-end. În acest moment, One Rahmaninov mai are disponibile aproximativ jumătate din apartamentele cu 2, 3 şi 4 camere, precum şi 2 penthouse-uri şi toate vor beneficia de un design contemporan elegant şi spectaculos oferit de Lemon Interior Design."

One Rahmaninov se întinde pe o suprafaţă construită de 23.000 mp, dispusă pe P+8 etaje cu 3 scări de acces. Totodată, complexul beneficiază de un loc de joacă pentru copii cu 200 de locuri de parcare pentru toate apartamentele.

Compania One United Properties, fondată de Victor Căpitanu şi Andrei Diaconescu, preia acest nou proiect rezidenţial de la omul de afaceri Dorin Mateiu, fostul proprietar al companiei Elit Cugir, una dintre cele mai importante companii de pe piaţa de produse din carne şi mezeluri din România. După vânzarea afacerii către colosul american Smithfield Foods în anul 2018, Dorin Mateiu şi-a reorientat investiţiile spre domeniul imobiliar, în portofoliul lui aflându-se astăzi Rahmaninov Residence, sediul central First Bank din Piaţa Victoriei (fosta Piraeus Bank) şi o serie de alte proprietăţi rezidenţiale şi de birouri aflate în zone centrale ale Bucureştiului.