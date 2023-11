One United Properties obţine un rating ESG cu risc scăzut de la Morningstar Sustainalytics

Morningstar Sustainalytics, furnizor global de analize, cercetare şi ratinguri privind ESG, a acordat companiei One United Properties (BVB: ONE) o evaluare a riscului ESG (aspecte legate de mediu, sociale şi de guvernanţă) de 18,4, se arată într-un comunicat al ONE, remis redacţiei. Acest scor subliniază că, din perspectivă ESG, o investiţie în One United Properties prezintă un risc scăzut, informează sursa menţionată.

Potrivit sursei citate, "Obţinerea unei evaluări ESG îmbunătăţite, care se califică drept risc scăzut, a fost unul dintre obiectivele noastre cheie pentru acest an. Suntem încântaţi că ne-am ţinut de această promisiune faţă de investitorii noştri şi suntem în mod special mândri de performanţa excelentă obţinută la nivelul tuturor categoriilor de guvernanţă corporativă. În plus, după publicarea evaluării Sustainalytics a One United Properties şi bazându-ne pe informaţiile disponibile public, suntem mândri să avem una dintre cele mai bune performanţe din indicele BET în ceea ce priveşte scorul ESG, depăşind toate celelalte companii, cu excepţia a două, ambele din sectorul bancar. Responsabilitatea corporativă şi gestionarea riscurilor sunt parte integrantă a afacerii noastre, iar această evaluare excepţională de la Sustainalytics reconfirmă devotamentul nostru în a crea valoare pe termen lung, având în prim-plan consideraţiile ESG", a declarat Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Anterior, în evaluarea din septembrie 2022, One United Properties a primit o evaluare a riscului ESG de 20.0, considerată la limita dintre risc scăzut şi mediu, informează ONE. Conform celui mai recent raport Sustainalytics, între 2022 şi 2023 gestionarea riscului ESG a One United Properties s-a îmbunătăţit cu 29,4%, evidenţiind o evoluţie semnificativă în soliditatea programelor, practicilor şi politicilor ESG ale companiei, potrivit sursei menţionate.

Ratingul de risc ESG al Sustainalytics foloseşte o abordare cuprinzătoare pentru a evalua expunerea unei companii la riscuri specifice sectorului, legate de aspectele de mediu, sociale şi de guvernanţă (ESG), precum şi eficacitatea acesteia în gestionarea acestor riscuri, arată datele comunicatului. Utilizând o metodologie multidimensională care combină conceptele de gestionare şi expunere, această abordare oferă o evaluare absolută a riscului ESG, clasificat pe cinci niveluri: neglijabil (0-10), scăzut (10-20), mediu (20-30), ridicat (30-40) şi sever (40+), informează sursa.

În procesul de evaluare, Sustainalytics a identificat următoarele aspecte drept relevante pentru One United Properties: guvernanţa corporativă, integrarea ESG în raportarea financiară, guvernanţa produselor, capitalul uman, sănătatea şi siguranţa la locul de muncă, corupţie şi mită, emisii, deversări şi gestionarea deşeurilor, precum şi relaţiile cu comunitatea, potrivit comunicatului.

Compania a obţinut cele mai bune rezultate în categoriile de guvernanţă corporativă, corupţie şi mită, precum şi integrarea ESG, toate cele trei categorii contribuind cel mai mult la expunerea la risc, relatează sursa precizată. Prin urmare, cu un scor puternic în gestionarea riscului în aceste trei categorii, One United Properties îşi demonstrează angajamentul pentru gestionarea responsabilă a riscului şi pentru o guvernanţă solidă, transmite compania.

Comitetul ESG al Consiliului de Administraţie, responsabil pentru definirea strategiei de sustenabilitate a One United Properties, a supravegheat procesul de evaluare ESG, menţionează sursa.

Evaluarea ESG face parte din strategia de sustenabilitate a One United Properties, măsurată şi raportată începând cu anul 2020, arată datele comunicatului. În cel mai recent Raport de sustenabilitate al companiei pentru anul 2022, au fost introduse noi metrici pentru a spori responsabilitatea faţă de părţile interesate, transmite compania. Prin urmare, începând cu anul 2022, One United Properties măsoară amprenta sa de CO2, decalajul salarial la nivel de gen şi raportul de remuneraţie anual, doar pentru a menţiona câteva exemple, se mai arată în comunicat. Mai mult, compania a introdus, între 2021 şi 2022, mai multe politici noi, inclusiv o politică solidă de raportare a neregulilor şi o politică cuprinzătoare de remunerare, informează sursa citată.