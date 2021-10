Grup Şerban Holding, companie antreprenorială românească activă în mai multe domenii din agricultură, anunţă intenţia de listare pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti (BVB), conform unui comunicat de presă remis redacţiei. Compania are în plan să se listeze la BVB sub simbolul bursier GSH până la sfârşitul acestui an. În luna noiembrie, Grup Şerban Holding va realiza un plasament privat pentru acţiuni, intermediat de TradeVille, prin care intenţionează să atragă de la investitori, în cadrul unei majorări de capital, suma de 25 milioane de lei în vederea accelerării planurilor sale de extindere.

Nicolae Şerban, fondator Grup Şerban Holding, a declarat: "Piaţa de capital reprezintă o opţiune viabilă de dezvoltare a afacerilor din domeniul agriculturii. Analizăm de ceva vreme potenţiala listare a companiei la Bursa de Valori Bucureşti şi sunt convins că în acest moment suntem pregătiţi pentru acest pas. Începând cu anul 2019, am demarat un proces investiţional complex în cadrul companie vizând dezvoltarea tuturor liniilor de business ale Grup Şerban Holding. Investiţiile sunt axate pe creşterea producţiei legumicole, mărirea capacităţilor de depozitare, extinderea suprafeţelor pentru ferma avicolă şi sporirea capacităţii de producţie a produselor de panificaţie. Astfel, prin listarea la bursă ne dorim să aducem alături de noi investitori care să ne sprijine în accelerarea şi finalizarea acestor investiţii".

Conform comunicatului, Grup Şerban Holding şi-a început activitatea în anul 1994, în Oneşti. În prezent, afacerile grupului sunt extinse pe mai multe direcţii de dezvoltare, precum agricultură, comerţ cu cereale, plante oleaginoase şi legume, creşterea păsărilor, panificaţie, patiserie-cofetărie, lanţ propriu de magazine - Băcăniile Şerban, distribuţie şi transport. Grupul are peste 400 de angajaţi angrenaţi în proiectele de valorificare a brandului companiei la nivel naţional.

Compania exploatează în prezent peste 12.000 de hectare de teren arabil, în judeţele Vaslui, Vrancea şi Bacău, pe care sunt cultivate cereale, precum grâu şi porumb şi plante oleaginoase - floarea-soarelui, rapiţă. De asemenea, Grup Şerban Holding deţine şi exploatează peste 133.000 de tone capacitate totală de depozitare a cerealelor şi plantelor oleaginoase în opt baze localizate în Orbeni, Filipeşti şi Valea Seacă, judeţul Bacău, Simila, Zorleni şi Găgeşti, judeţul Vaslui, Târgu Frumos, Judetul Iaşi. În cadrul acestor depozite, pot fi recepţionate 500 tone de cereale pe oră, iar capacitatea de uscare a acestora este de 2.000 tone în 24 de ore.

Potrivit sursei citate, începând cu anul 2004, Grup Şerban Holding a dezvoltat o nouă linie de business, creşterea de păsări, iar astăzi deţine cinci ferme proprii, în trei locaţii, cu o capacitate de 880.000 capete per serie, situate în judeţele Bacău şi Vaslui. De asemenea, în anul 2008, compania şi-a diversificat afacerile prin crearea unei linii de business în domeniul panificaţiei, patiseriei şi cofetăriei. În prezent, grupul deţine o brutărie, un laborator de cofetărie şi cinci magazine sub brandul Băcănia Şerban. Capacitatea totală de producţie a produselor de panificaţie-patiserie este de 15 de tone pe zi. Produsele de panificaţie se găsesc atât în magazinele proprii, Băcăniile Şerban, cât şi în aproape toate supermarketurile din ţară, sub brandul Granero Şerban. Grupul mai are în portofoliul de servicii şi o linie business dedicată lucrării terenurilor deţinute şi transportului materiilor prime şi a cerealelor.

Potrivit comunicatului, capitalul atras în cadrul plasamentului privat va contribui la continuarea proiectelor de dezvoltare ale grupului. Pentru producţia vegetală, compania are în vedere dezvoltarea legumicolă în rotaţie, cartofi, cereale şi alte legume inclusiv sfecla de zahăr, rezultând o capacitate de producţie de 1.500 ha în sistem irigat, pentru anul agricol 2021-2022, având încheiate contracte pentru cartoful pentru industrializare cu PepsiCo. Pentru zona de capacităţi de depozitare, Grup Şerban Holding are ca obiectiv dezvoltarea unui depozit cu ventilaţie şi temperatură controlată pentru legume în vrac şi cutii cu o capacitate de depozitare de până la 4.000 tone până în Q3 2022. În cadrul fermei avicole, compania îşi propune extinderea suprafeţelor de creştere a păsărilor, de la 44.000 mp la 80.000 mp, prin demararea lucrărilor de ridicare a unor module avicole, situate în localitatea Sascut, judeţul Bacău, având expertiză în procesul tehnologic al puilor cu creştere lentă, precum şi broiler, pentru Agricola Internaţional Bacău. Grup Şerban Holding are în lucru proiecte de investiţii în sisteme de irigaţii pentru 2.800 ha în Lunca Siretului. În momentul de faţă, la locaţia respectivă, compania irigă 1.000 ha şi estimează că în următorii ani va creşte capacitatea de irigare cu până la 500 ha pe an.

Pentru linia de business de panificaţie, Grup Şerban Holding are în plan, pe termen mediu şi lung, achiziţia unei noi linii de panificaţie prin accesarea unui program cu fonduri nerambursabile în vederea creşterii capacităţii de producţie. Totodată, compania doreşte să lanseze pe piaţa naţională încă trei produse de panificaţie proprii şi să înceapă livrarea produselor de cofetărie către marile lanţuri hoteliere din zona Moldovei şi ulterior la nivel naţional.

În anul 2020, Grup Şerban Holding a înregistrat, la nivel consolidat, o cifră de afaceri de 311,8 milioane de lei şi un profit net de 24,2 milioane de lei. Pentru anul 2021, grupul estimează venituri la nivel consolidat de 330 milioane de lei şi un profit net de 24,6 milioane de lei.