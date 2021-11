Pe 12 noiembrie UniCredit marchează BlackFriday pentru al treilea an consecutiv cu oferte speciale pentru clienţii persoane fizice şi IMM, care vor putea fi accesate exclusiv online pe https://www.unicredit.ro/blackfriday între orele 09:00 - 17:00, în limita numărului de oferte disponibil, conform unui comunicat remis redacţiei.

Concret, clienţii noi persoane fizice îşi pot deschide la UniCredit Bank conturi curente în lei, euro sau dolari SUA cu zero costuri pentru întreaga perioadă a contractului sau pot accesa de la UniCredit Consumer Financing credite pentru realizări personale cu dobânzi care pornesc de la 0% şi până la 5,99% şi oferte speciale pentru cardurile de credit. Pentru clienţii noi IMM, UniCredit Bank oferă pachete GeniusIMM cu zero comisioane de administrare a pachetului, a extraopţiunilor şi conturilor adiţionale ataşate timp de un an de la data contractării. Campania are un număr limitat de oferte, disponibile exclusiv în condiţiile BlackFriday, doar pe data de 12 noiembrie şi doar online pe site-ul https://www.unicredit.ro/blackfriday.

Antoaneta Curteanu, Vicepreşedinte Retail UniCredit Bank România: "Vineri, 12 noiembrie 2021, este o zi cu multe oferte cu ZERO costuri de la UniCredit, pentru că sărbătorim împreună cu clienţii noştri, pentru al treilea an consecutiv, Black Friday. Păstrăm tradiţia şi oferim conturi curente cu zero costuri pe viaţă pentru clienţii noi persoane fizice, ca în fiecare an de până acum, la care am adăugat şi alte oferte speciale de la UniCredit Consumer Financing: credite de nevoi personale pornind de la 0% dobândă şi puncte cadou pentru cardurile de credit. Nu am uitat nici de clienţii IMM, pentru care am pregătit o ofertă cu totul specială, Pachete GeniusIMM cu toate extraopţiunile incluse cu zero costuri pentru un an".

Campania "Black Friday 2021 - Contul cu zero costuri pe viaţă" oferită de UniCredit Bank va fi disponibilă pentru un număr de 3.000 de clienţi noi care au posibilitatea să îşi deschidă un cont curent în lei, euro sau dolari SUA cu un card de debit ataşat. Aceştia vor beneficia de comision zero pentru întreaga perioadă a contractului semnat în baza campaniei Black Friday 2021, pentru toate tipurile de operaţiuni incluse în ofertă, conform prevederilor Regulamentului aferent.

Din punct de vedere creditare, clienţii persoane fizice care aplică online pe data de 12 noiembrie pentru un Credit de Realizări Personale oferit de UniCredit Consumer Financing vor avea patru oferte disponibile, astfel: primele 50 de înscrieri online cu dobândă 0%, primele 50 de înscrieri online cu dobândă 1,99%, primele 150 de înscrieri online cu dobândă 3,99% şi primele 250 de înscrieri online cu dobândă 5,99%. Ofertele de dobândă presupun deţinerea sau deschiderea unui cont curent la UniCredit Bank şi ataşarea unei asigurări de viaţă, în condiţiile campaniei.

Totodată, primele 500 de persoane fizice care aplică pe site pentru unul din cardurile de credit oferite de UniCredit Consumer Financing vor primi 250 de puncte UniCredit cadou pe cardurile de credit, în cazul acordării produsului financiar. Astfel, primii 300 de aplicanţi pentru UniCreditCard Premium şi primii 200 aplicanţi pentru UniCreditCard Principal primesc 250 de puncte UniCredit (1 punct = 1 leu) pe card, în maxim 30 de zile calendaristice de la acordarea cardului de credit. În plus, în cadrul ofertei curente, clienţii care achiziţionează cardul de credit beneficiază de până la şase rate fără dobândă (în funcţie de valoarea tranzacţiei, începând de la minimum 300 lei) la tranzacţii efectuate la comercianţi în primele 6 luni de la livrarea cardului, conform Programului Plată în Rate Egale şi pot primi puncte de loialitate prin Programul ShopSmart.

Nu în ultimul rând, prin campania "Black Friday 2021 - Pachetul GeniusIMM cu toate extraopţiunile aferente şi conturi adiţionale cu zero costuri timp de 1 an" UniCredit Bank vine cu un număr de 100 de pachete GeniuIMM cu posibilitatea ataşării tuturor extraopţiunilor aferente şi conturi curente adiţionale, oferite clienţilor noi IMM, care nu au cont curent deschis la UniCredit. Oferta include comision zero pentru o perioadă de 12 luni de la data semnării contractului de deschidere a pachetului GeniusIMM.

Mai multe detalii sunt disponibile în Regulamentele Campaniei disponibile pe https://www.unicredit.ro/blackfriday.

Exemple de calcul:

Exemplu reprezentativ de calcul pentru Creditul de Realizări Personale oferit de UniCredit Consumer Financing IFN S.A. în cadrul Campaniei (ca urmare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate) prin UniCredit Bank S.A. (intermediar de credit cu titlu auxiliar exclusiv al creditelor oferite de UniCredit Consumer Financing IFN S.A.):

Produs de credit cu asigurare de viaţă cu primă de asigurare unică finanţată (0,15% din suma împrumutată înmulţită cu perioada de creditare): pentru o valoare a creditului de 30.000 lei, pe o perioadă de 60 de luni, rata dobânzii anuală fixă de 0%/1,99%/3,99%/5,99%, comision de analiză dosar (perceput doar în cazul acordării creditului) în valoare de 0 lei, comision lunar de administrare credit 0 lei, comision lunar de administrare a contului curent deschis la UniCredit Bank S.A. de 8 lei, valoarea ratei lunare este 545 lei/ 573,93 lei/ 604 lei/ 635,07 lei (pentru rate egale), valoarea totală plătibilă 33.180 lei/ 34.915,95 lei/ 36.720,08 lei/ 38.583,86 lei, DAE 0,58%/ 2,64 %/ 4,76 %/ 6,92 %. Costul asigurării de viaţă cu primă unică de asigurare finanţată de creditor este reprezentat de rata dobânzii aferente creditului care se calculează la valoarea din credit corespunzătoare primei unice finanţate şi este inclus în rata lunară şi DAE.

Produs de credit cu asigurare de viaţă cu primă de asigurare lunară (0,15% din suma împrumutată): pentru o valoare a creditului de 30.000 Lei, pe o perioadă de 60 de luni, rata dobânzii anuală fixă de 0%/1,99%/3,99%/5,99%, comision de analiză dosar (perceput doar în cazul acordării creditului) în valoare de 0 Lei, comision lunar de administrare credit 0 Lei, comision lunar de administrare a contului curent deschis la UniCredit Bank S.A. de 8 lei, valoarea ratei lunare este 545 Lei/ 571,54 Lei/ 599,13 Lei/ 627,63 Lei (pentru rate egale, rata incluzând şi costul asigurării de viaţă), valoarea totală plătibilă 33.180 Lei/ 34.772,56 Lei/ 36.427,80 Lei/ 38.137,72 Lei, DAE 4,11%/ 6,13 %/ 8,21 %/ 10,34 %.

Asigurarea de viataţă este emisă de Generali România Asigurare Reasigurare S.A. prin intermediul UniCredit Consumer Financing IFN SA, în calitate de agent de asigurare auxiliar înregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiară cu numărul RAJ-502078. Produsul de credit poate fi achiziţionat şi fără asigurare de viaţă, în afara Campaniei Black Friday, condiţii de costuri diferite. Detalii privind produsele de credit şi de asigurare pot fi regăsite pe www.ucfin.ro, secţiunea "Creditul de Realizări Personale".

Pentru un card de credit UniCreditCard Premium / UniCreditCard Principal oferit de UniCredit Consumer Financing IFN SA (ca urmare a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate) prin UniCredit Bank SA (intermediar de credit cu titlu auxiliar exclusiv al creditelor oferite de UniCredit Consumer Financing IFN SA), cu comision de furnizare card de credit - emitere instrument de plată de 0 lei /39 lei şi cu comision anual de furnizare card de credit - administrare instrument de plată de 200 lei /39 lei, la o limita de credit de 5.367 lei, perioada de creditare 3 ani (36 de luni) având o dobândă anuală fixă de 26,99% pentru retragerile la ATM naţional sau internaţional, în afara Grupului UniCredit şi 24,99% pentru sumele utilizate la comercianţi, suma lunară de plată este de 458,74 lei / 313,71 lei, valoarea totală plătibilă 7.887,45 lei / 7.630,18 lei, iar DAE este de 39,27% / 31,33%. DAE este calculată conform prevederilor legale în vigoare şi cuprinde dobânda anuală fixă, comisionul de furnizare card de credit - emitere instrument de plată, comisionul anual de furnizare card de credit - administrare instrument de plată şi comisionul de utilizare ATM naţional sau internaţional, în afara Grupului UniCredit. Se consideră că valoarea liniei de credit se retrage integral, 40% în numerar la ATM naţional sau internaţional, în afara Grupului UniCredit şi 60% prin plăţi la comercianţi, la data acordării şi că nu se efectuează nicio retragere pe parcursul celor 36 de luni de rambursare.