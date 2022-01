Analiştii se aşteaptă ca unele bănci majore din SUA să raporteze, în curând, o creştere a veniturilor lor de bază în trimestrul al patrulea din 2021, datorită noilor împrumuturi acordate şi randamentelor titlurilor de trezorerie deţinute, chiar dacă, per ansamblul sectorului, veniturile vor fi mixte din cauza diferenţelor privind modul în care fiecare instituţie financiară şi-a contabilizat pierderile din împrumuturi, cauzate de pandemie.

Conform Reuters, cel mai mare grup bancar american, JPMorgan Chase & Co., şi rivalul său mai mic Citigroup Inc. urmează să îşi publice vineri rezultatele financiare, iar specialiştii Refinitiv anticipeză că aceştia vor anunţa scăderi de aproximativ 20%, respectiv 30% ale profiturilor comparativ cu trimestrul similar din anul anterior. Pentru un alt gigant din SUA, Bank of America Corp., analiştii aşteaptă ca acesta să anunţe, pe 19 ianuarie, profituri în creştere cu 20%.

Wells Fargo & Co., bancă americană programată să îşi raporteze rezultatele trimestriale tot vineri, este aşteptată să anunţe o creştere cu 67% a profiturilor sale.

Conform sursei citate, această evoluţie mixtă este cauzată în mare măsură de ritmul diferit în care băncile au început să elimine cheltuielile pentru pierderile din credite, legate de pandemie, care nu s-au materializat.

Alţi factori care fac diferenţa între instituţii sunt costurile de restructurare şi vânzările de active, cum este cazul băncilor Citigroup şi Wells Fargo.

• Refinitiv: Goldman Sachs şi Morgan Stanley vor raporta scăderi ale profitului de aproximativ 7%, respectiv 2%

Analiştii Refinitiv sunt de părere că băncile de investiţii Goldman Sachs Group Inc. şi Morgan Stanley vor raporta scăderi ale profitului de circa 7%, respectiv 2% în al patrulea trimestru din 2021, în ritm anual, deoarece câştigurile din tranzacţionarea produselor cu venit fix au scăzut de la un nivel record.

În linii mari, însă, imaginea per ansamblu a sectorului bancar american în ultimele trei luni ale anului trecut este probabil să fie pozitivă, iar analiştii anticipează că directorii băncilor vor avea o notă optimistă cu privire la perspectivele câştigurilor de bază.

Conform sursei, profiturile operaţionale ale băncilor trebuie să fi crescut în măsura în care redresarea economică continuă a stimulat împrumuturile, iar randamentele titlurilor de trezorerie deţinute de bănci au crescut sau s-au menţinut în perioada trimestrului octombrie - decembrie 2021.

"Dacă investitorii se uită atent la evoluţia băncilor, sunt multe lucruri bune de văzut", afirmă, conform Reuters, Dick Bove, analist la Odeon Capital Group.

• Richard Ramsden, Goldman Sachs: "Profiturile de bază ale marilor bănci au crescut, în medie, cu circa 6% după eliminarea provizioanelor"

Per ansamblu, profiturile de bază ale marilor bănci din SUA au urcat, în medie, cu aproximativ 6% în ultimul trimestru al anului trecut, după eliminarea provizioanelor pentru pierderile din împrumuturi, a taxelor şi altor elemente speciale, susţine Richard Ramsden, analist la Goldman Sachs.

În opinia specialiştilor, mai mulţi consumatori şi întreprinderi au revenit în trimestrul al patrulea la băncile ale căror clienţi sunt, pentru contractarea de credite, după ce, în 2020, au beneficiat de susţinerea programelor guvernamentale de stimulare lansate în contextul pandemiei de Covid.

Matt O'Connor, analist la Deutsche Bank, estimează, pe baza datelor băncii centrale a SUA (Fed), că soldurile împrumuturilor de bază acordate de bănci au crescut cu aproximativ 4% în al patrulea trimestru, aceasta fiind cea mai rapidă creştere din ultimii doi ani. Această majorare s-a observat atât pe segmentul creditelor de consum de pe carduri, cât şi al împrumuturilor pentru afaceri.

Gerard Cassidy de la RBC Capital Markets arată, totodată, că în trimestrul al patrulea din 2021 au crescut veniturile nete din dobânzi, iar tendinţa ascendentă s-ar purea menţine pe măsură ce randamentele titlurilor de trezorerie vor urca în 2022. Diferenţa dintre randamentele medii zilnice ale titlurilor de stat pe termen scurt şi cele pe termen lung, cunoscută drept curba randamentelor, a crescut uşor în perioada octombrie-decembrie 2021, potrivit sursei. Pariind pe aceste tendinţe pozitive, investitorii au susţinut creşterea indicelui KBW Bank cu 35% în 2021, care a depăşit cu uşurinţă câştigul de 27% înregistrat de indicele bursier S&P 500.

Matt O'Connor mai spune: "O redresare a creşterii creditării în trimestrul al patrulea din 2021, împreună cu avansul recent al ratelor dobânzilor sunt de bun augur pentru bănci şi vor susţine veniturile nete din dobânzi în primul trimestru din 2022, respectiv în întregul an".

• Investitori precauţi în acţiunile băncilor

Cu toate acestea, perspectivele economice sunt incerte din cauza inflaţiei şi a variantei Omicron a coronavirusului, iar unii investitori sunt precauţi în privinţa cumpărării de acţiuni bancare, notează Reuters, adăugând că sunt tot mai multe îndoieli cu privire la capacitatea Fed de a susţine redresarea economică, pe care se bazează creşterea creditării. Asta, în condiţiile în care banca centrală a SUA a publicat săptămâna trecută minutele reuniunii sale de politică monetară din decembrie, care arată că oficialii instituţiei ar putea creşte ratele dobânzilor mai devreme decât se aştepta, pentru a încetini inflaţia.

Jason Ware, director de investiţii la Albion Financial Group, afirmă că evaluează dacă să cumpere mai multe acţiuni bancare, dar ezită, în parte din cauza precauţiei cu privire la sustenabilitatea randamentelor. Domnia sa subliniază că este conştient de faptul că istoria sugerează că "acţiunile băncilor au o evoluţie bună atunci când cresc ratele dobânzilor".

• Marile bănci americane au avut profituri peste aşteptări în trimestrul al treilea din 2021

Cele mai mari bănci din SUA au raportat, în octombrie 2021, profituri peste aşteptări pentru trimestrul al treilea, mult mai mari decât în aceeaşi perioadă din anul anterior, rezultatele arătând că instituţiile financiare au continuat să se redreseze.

Şase dintre cei mai mari creditori din Statele Unite - JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., Citigroup Inc., Morgan Stanley şi Goldman Sachs Group Inc. - au înregistrat, în perioada iulie -septembrie 2021, profituri solide.

Bank of America, a doua mare bancă din SUA, a consemnat un profit de 7,7 miliarde de dolari în cele trei luni încheiate în septembrie 2021, clienţii săi cheltuind mai mult cu cardurile de credit şi de debit. Câştigul este cu 58% mai mare faţă de trimestrul al treilea din 2020, când băncile încă îşi constituiau provizioane solide pentru pierderile din credite, în contextul pandemiei.

Profitul JPMorgan a crescut 24% în perioada iulie-septembrie 2021, la 11,7 miliarde de dolari, faţă de 9,4 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă din 2020. Dacă se exclud rezervele eliberate de bancă şi un beneficiu din taxa pe venit, profitul celei mai mari bănci din SUA a fost de 9,6 miliarde de dolari.

Citigroup a raportat, pentru trimestrul al treilea din 2021, un câştig net de 4,64 miliarde de dolari, mai mare cu 48% faţă de cel de 3,15 miliarde de dolari înregistrat în acelaşi interval din 2020. Rezultatele au fost impulsionate de veniturile din tranzacţii şi de eliberarea de rezerve.

Profitul Wells Fargo a sporit cu 59% în trimestrul al treilea din 2021, alimentat de eliberarea rezervelor constituite pentru pierderile din credite. Câştigul net a totalizat 5,12 miliarde de dolari, faţă de 3,2 miliarde de dolari în acelaşi interval din 2020.

Profitul băncii de investiţii Goldman Sachs a crescut peste aşteptări în perioada iulie-septembrie 2021, în baza valului record de fuziuni şi achiziţii, respectiv de oferte publice iniţiale. Câştigul băncii a ajuns la 5,28 miliarde de dolari, mai mare cu 63% faţă de cel de 3,23 miliarde de dolari din trimestrul al treilea din 2020.

Totodată, Morgan Stanley a raportat un profit de 3,58 miliarde de dolari pentru trimestrul al treilea din 2021, cu 38% mai mare faţă de cel de 2,6 miliarde de dolari din anul anterior. Avansul s-a datorat rezultatelor record de pe segmentul de investment banking şi management al activelor.