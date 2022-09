Predeal, de la "mica Austrie" la marea cultură

Turismul înseamnă căutare, fiecare om pleacă de acasă căutând ceva în destinaţiile pe care le vizitează. Diversitatea este mare, dar dacă ar fi să simplificăm şi să generalizăm, fiecare caută să se simtă bine. Aceasta este baza de la care pornesc cei care activează în industria ospitalităţii. Nu toţi îşi aleg bine ţintele, dar aceasta este altă discuţie.

Predeal este locul unde poţi găsi liniştea. Important este să ţi-o şi doreşti. Într-o staţiune care îşi caută o nouă identitate, există mici oaze care încearcă să ofere o mână de ajutor autorităţilor locale. Hotelul Orizont, un reper al staţiunii cu o tradiţie de aproape cinci decenii, aflat în plin proces de reamenajare (vizează atât spaţiile interioare, inclusiv camerele, cât şi spaţiile exterioare ale hotelului, care dispune de 139 de camere, centru SPA şi două restaurante) lansează câteva propuneri interesante. Din discuţiile cu echipa de conducere, reise mai clar de cât se spune că una dintre ţinte este aceea de a crea o "mică Austrie" în Predeal, cu tot ceea ce înseamnă aceasta, inclusiv în ceea ce priveşte papilele gustative, mâncăruri şi băuturi specifice Alpilor Austrieci. Cultura este o altă componentă importantă, în noiembrie va avea loc un festival cu muzică folk, într-un spaţiu deja amenajat lângă hotel (spaţiu care va găzdui evenimente zilnic, pe timpul sezonului de iarnă), pianul din hol şi expoziţia de tablouri reprezintă semne clare ale înclinaţiei către artă, iar faptul că turiştii au la dispoziţie o bibliotecă generoasă, de unde pot împumuta cărţi, reprezintă o şansă de a îmbina utilul lecturii cu plăcutul relaxării (centrul SPA este foarte generos în oferte).

Dragoş Anastasiu, unul dintre cei patru acţionari ai companiei The Makers şi preşedintele Eurolines Group, a dezvăluit o parte din planuri: "Focusul nostru trebuie să fie pe oameni, pe modul cum îi tratăm pe oaspeţi. Succesul vine atunci când cei aflaţi la dispoziţia turiştilor se vor purta cu ei precum cu propriul copil pe care nu l-au văzut de cinci ani. Asta înseamnă «păsare» pentru well-being-ului turistului. Prin The Makers ne propunem să dezvoltăm partea de educaţie şi partea de lidership, atât de necesare industriei ospitalităţii. Sunt sigur că Orizont va redeveni Perla Văii Prahovei. Sunt foarte optimist. Suntem în concurenţă cu Poiana Braşov şi Sinaia, dar avem multe avantaje. Avem nevoie de o strategie clară, aceasta trebuie stabilită cu autorităţile locale". Octavian Moldovan, CEO The Makers a declarat, la rândul său: "Orizontul este emblema Predealului. Avem ocazia cu acest hotel să readucem Predealul la viaţă. Ne concentrăm atenţia pe condiţiile de cazare şi vrem ca toate camerele să treacă printr-un proces de reamenajare. De asemenea, focusul va fi şi pe facilităţile oferite turiştilor, cum ar fi locurile de joacă şi partea de entertainment. Vrem să dezvoltăm zona din faţa hotelului pentru a organiza activităţi şi evenimente mini-concerte de folk tot timpul anului şi apres-ski în sezonul rece. Nu în ultimul rând, Restaurantul Mioriţa, cu specific tradiţional românesc, va fi reamenajat după ce în pandemie a fost închis. Vom aduce în meniu reţete vechi de 100 de ani, vom pune accentul pe ingrediente de sezon, toate sub coordonarea un chef celebru. Restaurantul va fi redeschis în octombrie şi va avea o capacitate de peste 300 de locuri (interior, cramă şi terasă), fiind al doilea local al hotelului, pe lângă Restaurantul Orizont, care are un meniu internaţional". Ionuţ Şandor, Director General Hotel Orizont, este convins că staţiunea poate deveni o destinaţie wellness.

Hotelul Orizont este clasificat la 4 stele şi este deţinut de FEPER S.A., companie care, pe lângă administrarea a două hoteluri, în Predeal şi Ploieşti (Hotel Central), are o linie de business de producere de echipamente industriale, controlată în proporţie de 85,8% de Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania). Orizont este unul dintre puţinele hoteluri din Predeal deschise de-a lungul întregului an. Comparativ cu sezonul estival 2021, numărul turiştilor care s-au cazat aici a crescut, în anumite perioade, şi cu peste 300%, gradul mediu de ocupare depasind 60%. În lunile de vară acesta a fost, în medie, de 90%. Aproximativ 90% dintre cei care s-au cazat la Orizont în sezonul estival au fost turişti de leisure şi în jur de 10% corporate, dar administratorii estimează că, în lunile de toamnă şi iarnă, procentul oaspeţilor din categoria corporate va creşte la peste 20%, ca urmare a evenimentelor (conferinţe, teambuildinguri etc.) organizate de diferite companii din domenii precum IT sau medical.