Premier Energy a debutat la BVB

Premier Energy, companie din industria energetică, a debutat ieri pe piaţa principală a Bursei de Valori Bucureşti. Furnizorul de gaze naturale şi electricitate a derulat, în perioada 8-15 mai, o ofertă publică iniţială prin care a atras 695 milioane de lei, devenind, astfel, cel mai mare IPO derulat la Bursa de Valori Bucureşti de către o companie privată, în ultimii cinci ani.

Reprezentanţii Premier Energy, împreună cu reprezentanţii Bursei de Valori Bucureşti au sunat, ieri, clopoţelul în Aula Carol I din incinta Palatului Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti, marcând, astfel, debutul tranzacţionărilor titlurilor Premier Energy.

"Listarea Premier Energy este o nouă realizare pentru sectorul energetic din România. Avem un nou jucător din piaţa energiei care este pe bursă, avem o reprezentativitate mult mai mare a sectorului energetic. Ne-ar plăcea să ne uităm la bursă ca la un eşantion al economiei româneşti şi ne-ar plăcea să vedem că toate sectoarele economice din economia locală sunt la fel de bine reprezentate la bursă, aşa cum vedem sectorul energetic. Aceasta este cea mai mare listare a unei companii private din ultimii cinci ani. Este în top 5 cele mai mari listări de companii private pe care le-am avut la Bursa de Valori Bucureşti. Aproximativ 66% din capitalizarea Bursei de Valori Bucureşti este din sectorul energetic. Acest procent ne arată cât de bine este reprezentat sectorul energetic, dar ne arată şi cât de mult trebuie să creştem reprezentarea celorlalte sectoare din economia românească. Premier Energy intră în piaţă cu o capitalizare anticipată de 2,4 miliarde lei, o pondere de 1% în capitalizarea domestică şi 1,52% din capitalizarea tuturor companiilor din energie şi utilităţi listate la Bursa de Valori Bucureşti", a declarat Radu Hanga, în cadrul evenimentului de listare.

"Salutăm decizia de listare la Bursa de Valori Bucureşti a unui nou emitent nerezident care foloseşte modelul validat deja în cazul listării Purcari Wineries, prin care autoritatea din Cipru a acordat Autorităţii de Supraveghere Financiară competenţa de a aproba prospectul în cazul acestei oferte publice de vânzare de acţiuni. Ne bucură faptul că acesta este cel mai mare IPO derulat la Bursa de Valori Bucureşti de către o companie privată, din ultimii din cinci ani, cu atât mai mult cu cât vorbim despre al treilea jucător ca mărime din industria distribuţiei de gaze naturale din România şi cel mai mare distribuitor şi furnizor de energie electrică din Republica Moldova, ţară cu care creem sinergii din ce în ce mai mare pe piaţă de capital din România", a declarat Ovidiu Petru, Director General al Directiei Generale Sector Instrumente şi Investitii Financiare din cadrul ASF.

"Călătoria noastră a început acum 11 ani, când am venit în România pentru a încerca să ne dăm seama ce să facem cu o afacere foarte mică de infrastructură de gaz, practic un startup, şi cred că am ajuns la concluzie destul de repede, anume faptul că România, ca ţară, era şi este încă extrem de atractivă. Am realizat foarte repede că România are mult potenţial, are resurse naturale, are o moştenire, o bază industrială foarte mare şi, cel mai important, are profesionişti foarte talentaţi. Din acest punct de vedere, am decis să ne asumăm riscul şi să investim şi cred că după 11 ani teza noastră de investiţie s-a dovedit corectă, ceea ce înseamnă că România va ajunge să fie un lider în regiune şi că şi-a luat locul meritat în Europa. Astăzi este, de asemenea, începutul sau poate continuarea aceleiaşi călătorii pe care am început-o acum 11 ani, dar este prima zi a călătoriei noastre drept companie publică. Aşadar, cred că pot vorbi în numele întregii echipe de management când spun că avem un sentiment puternic privind responsabilitatea noastră faţă de toţi acţionarii noştri interesaţi, care sunt clienţii noştri, angajaţii noştri şi acţionarii noştri, în special investitorii, atât mari, cât şi mici, care au avut încredere să ne sprijine să fim o companie publică. Deci, un lucru pe care pot să vi-l promit este că vom munci la fel de mult în următorii zece ani cum am muncit în ultimii zece ani. În final, cred că una dintre lecţiile învăţate, cel puţin pentru noi, este să nu subestimăm micul investitor român. Micul investitor român care, cred eu, a fost neglijat sau trecut cu vederea sau poate a fost subestimat. Aceşti investitori au reuşit, într-o perioadă de trei zile, să strângă aproape 200 de milioane de euro pentru o companie mică, foarte puţin publicizată, foarte liniştită, numită Premier Energy. Deci, micul investitor român reprezintă un atu imens şi semnificativ pentru ţară şi sperăm că vor mai apărea şi alţii, că vor exista alte companii care vor urma exemplul nostru şi vor profita de puterea pe care România o prezintă", a declarat Jose Garza, CEO Premier Energy.

În cadrul ofertei au fost vândute 35,9 milioane de acţiuni, dintre care 25 de milioane de acţiuni nou emise, 6,25 milioane de acţiuni vândute de unicul acţionar şi 4,7 milioane de acţiuni supraalocate. Preţul de ofertă a fost stabilit la 19,5 lei per acţiune. Investitorii de retail au avut alocată o tranşă de 20% din ofertă şi, pe durata acesteia, au plasat ordine în valoare de 1,1 miliarde lei pentru un număr de 51 de milioane de acţiuni. Începand din 28 mai, investitorii pot tranzacţiona acţiunile companiei sub simbolul bursier PE, prin intermediul brokerilor autorizati.