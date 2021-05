Industria ospitalităţii a trecut printr-o grea suferinţă în perioada pandemiei, dar, din fericire, lupta nu a fost pierdută. După o perioadă dificilă apar şi primele veşti bune, nu neapărat legate de relaxarea măsurilor de distanţare. Cum ospitalitatea se şi învaţă, nu doar se moşteneşte, este nevoie de instituţii în care acest lucru să devină posibil. Un astfel de spaţiu a apărut în Poiana Braşov, primul hotel-academie din ţara noastră. Modelul ohma by winsedswiss de la Oradea, academie de învăţământ vocaţional în ospitalitate licenţiată École hôteliPre de Lausanne (EHL), a fost preluat şi extins, rezultând o academie-hotel în care cele două componente ale experienţei de învăţare, teoria şi practica, se îmbină în mod direct. De altfel, principiul de bază este "făcând şi învăţând", fără profesori, cu ajutorul profesioniştilor din domeniu. Potrivit grupului educaţional care a lansat această academie, "şcoala va funcţiona ca parte integrantă în hotelul Casa Viorel din Poiana Braşov, urmând să fie extinsă într-un spaţiu necesar activităţilor didactice reprezentative pentru acest oraş turistic. Casa Viorel a fost preluată recent în management de către grupul educaţional elveţian şi va fi operaţională sub un nou brand, şi anume hotel ohma by winsedswiss. Astfel, în acest spaţiu, cele două componente ale experienţei de învăţare, teoria şi practica, vor conlucra spre echiparea profesionistului desăvârşit în ospitalitate. În cadrul noii academii, tinerii care au peste 16 ani vor putea acumula şi aplica, în timp real, noţiunile dobândite, pentru a obţine calificări de bază sau specializări într-unul dintre cele patru parcursuri profesionale: arte culinare (Culinary Professional Diploma); servicii de alimentaţie publică (Food and Beverage Services Professional Diploma); cazare şi recepţie (Rooms Division Professional Diploma); administrare hotelieră (Hotel Administration Professional Diploma). Experţii grupului, profesionişti recunoscuţi din hotelărie şi traineri certificaţi EHL, au un rol direct în gestionarea unităţii hoteliere, lucrând împreună cu studenţii academiei. Aceştia au ocazia să înveţe şi să aplice cunoştinţele teoretice direct în cadrul stagiilor operaţionale efectuate, sub îndrumarea instructorilor. În această manieră, oaspeţii vor fi întâmpinaţi de tineri motivaţi, ce ştiu să adopte cea mai potrivită atitudine, în scopul creşterii calităţii experienţei turistice". Potrivit conducerii academiei de învăţământ vocaţional, investiţia se ridică la "câteva" milioane de euro, doar finanţare privată, iar un curs costă între 6.300 şi 9.900 de euro, în funcţie de câte module urmează cursantul. Cursurile încep de patru ori pe an, procesul de admitere desfăşurându-se după anumite criterii de selecţie, studentul să aibă minim 16 ani, absolvent de liceu, fără limită de vârstă maximă.

Deschiderea în Braşov a Academiei în Ospitalitate este sprijinită de autorităţile locale. Viceprimarul Flavia Boghiu a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, organizată chiar la "sediul" academiei: "Deschiderea unei academii în ospitalitate, de un asemenea nivel, la Braşov înseamnă o creştere semnificativă a calităţii serviciilor în domeniul turistic, unul dintre sectoarele importate ale economiei oraşului nostru. Dacă luăm ultima raportare făcută de Institutul Naţional de Statistică, Braşovul conduce detaşat în topul turismului din România, depăşind chiar şi Bucureştiul, ceea ce spune mult despre interesul pe care turiştii îl au pentru oraşul nostru şi, implicit, importanţa pe care turismul o are pentru dezvoltarea Braşovului. Este normal să ne dorim să trecem la următoarea etapă, în care fiecare turist care ajunge la Braşov să plece mulţumit de aici. Nivelul serviciilor pe care sectorul HoReCa îl oferă contribuie semnificativ la satisfacţia celor care ne vizitează oraşul. Sper, ca odată cu deschiderea acestei academii de învăţământ vocaţional în ospitalitate, licenţiată École hôteliPre de Lausanne (EHL), turismul din Braşov să ajungă la acelaşi nivel de calitate a serviciilor cu ceea ce putem găsi în orice staţiune din Elveţia sau Austria, astfel încât să ne asigurăm că, pe lângă creşterea numărului de turişti români, pe tot parcursul anului să putem înregistra şi o creştere a numărului de străini care ajung şi se cazează în Braşov, aşa cum se întâmpla la începutul anilor "90. Le urez succes şi sper ca o mare parte dintre cursanţii lor să rămână şi să lucreze în Braşov".

Profesorul Ray F. Iunius, Chief Executive Officer al Winsedswiss Education Group (WEG), a prezentat planurile organizaţiei căreia i-a pus bazele: "Dorim să creăm un adevărat standard pentru România, aplicând cele mai bune practici dezvoltate de prima universitate hotelieră din lume, EHL. Vrem să dăm încredere hotelierilor români să integreze în procesele lor de producţie şi business hotelier tineri entuziasmaţi şi educaţi care reprezintă un atu de bază pentru îmbunătăţirea serviciilor. După succesul obţinut la Oradea, urmărim să consolidăm imaginea de excelenţă a unui tip de învăţământ dual eficient, ce poate contribui semnificativ la creşterea competitivităţii destinaţiilor turistice, precum şi la îmbunătăţirea vieţii tinerilor. Ne-am propus să aducem un aport concret la schimbarea imaginii acestei industrii, dar şi la motivarea profesioniştilor ospitalităţii de a investi în educaţia celor chemaţi să-i ajute să performeze. Avem încredere că Braşovul este gazda ideală pentru această construcţie ambiţioasă şi nobilă. Acest model de succes, deja implementat la Oradea, va fi multiplicat în Braşov şi în alte oraşe în care autorităţile sunt conştiente că ajutorul dat sectorului de educaţie este un ajutor dat viitorului oraşului lor".

În septembrie 2020, grupul educaţional elveţian winsedswiss (cu filiale în Elveţia, România şi Serbia) a inaugurat la Oradea prima academie din ţara noastră sub egida École hôteliPre de Lausanne. La noi, WEG a preluat managementul a două hoteluri, respectiv în Poiana Braşov (hotel ohma - Casa Viorel) şi la Oradea (hotel ohma - Cetate), şi se pregăteşte pentru gestionarea, în acest an, a încă trei hoteluri şi a unui restaurant. Ecole hôteliPre de Lausanne (EHL) este un ambasador al ospitalităţii tradiţionale elveţiene, activând încă din 1893, cu peste 25.000 de absolvenţi în întreaga lume, având mai mult de 120 de naţionalităţi.