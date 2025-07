Preşedinte nou la CJ Buzău, după ieşirea din politică a lui Lucian Romaşcanu

Consiliul Judeţean Buzău are, de la 1 iulie, un nou preşedinte, după demisia lui Lucian Romaşcanu, care a ales să renunţe la toate funcţiile publice şi la viaţa politică pentru un job la Luxembourg.

Mandatul lui Lucian Romaşcanu a încetat în pe 30 iunie, iar de la 1 iulie a început activitatea la Curtea Europeană de Conturi.

”La opt ani de la prima depunere a jurământului ca ministru, începe un nou drum”, a scris pe Facebook Lucian Romaşcanu.

În prima zi de muncă la Luxembourg, fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău a fost cu gândul tot acasă, unde locul său a fost ocupat, prin votul consilierilor judeţeni, de vicepreşedintele Adrian Petre, numit preşedinte interimar al Consiliului Judeţean Buzău.

”Succes, Petre Adrian Robert! Deşi oportunităţi negândite dar pentru care sunt recunoscător m-au dus pe alte căi profesionale, Buzău rămâne acasă. Consiliul Judeţean Buzău are de astăzi un nou preşedinte, chiar dacă interimar, care a dovedit că iubeşte judeţul şi oamenii săi. Sunt convins că va şti să aducă oameni buni lângă el şi că va avea succes!”, a scris Lucian Romaşcanu, pe pagina de Facebook.

Mandatul lui Romaşcanu la Curtea Europeană de Conturi este de şase ani şi reprezintă o oportunitate profesională pe care şi-a dorit-o după cele două mandate de ministru al Culturii şi cu două mandate de senator din partea Partidului Social Democrat.

"Eu am visat întotdeauna la o carieră europeană, funcţia este asimilabilă celei de comisar european. Sigur, nu am visat la asta, dar Dumnezeu le aşază de aşa natură încât să-ţi iasă lucrurile dacă te porţi cum trebuie. Eu mi-am citit cărţile când a trebuit, mi-am făcut treaba şi am ajutat fără să încurc şi să supăr, iar când le faci pe-astea probabil vine trenul şi opreşte şi în gara ta. Eu am fost şi ministru când lumea punea la îndoială asta, dar tot ce am făcut şi am acumulat s-a dovedit că m-a ajutat pentru acea poziţie. Cum şi acum, tot ce am acumulat sunt convins că mă va ajuta pentru poziţia de la Luxemburg, mai ales că e o poziţie extrem de importantă. Acolo nu mai ai voie să fii om politic, eşti fundamental independent de toate ingerinţele politice, dar în fond, având un român care să performeze acolo, şi buzoienii vor fi mândri şi dl. Ciolacu", a declarant Lucian Romaşcanu.

• Adrian Petre a fost zece ani vicepreşedinte CJ

Vicepreşedintele CJ Buzău Adrian Petre (PSD) a preluat, începând cu 1 iulie, atribuţiile de preşedinte interimar al Consiliului Judeţean Buzău. După preluarea mandatului, noul preşedinte a subliniat că prioritatea sa va fi continuarea proiectelor deja începute şi menţinerea stabilităţii la nivelul administraţiei judeţene.

”Voi asigura o tranziţie lină şi voi continua proiectele importante pentru judeţ. Este o responsabilitate pe care o preiau cu seriozitate, iar colaborarea cu echipa Consiliului Judeţean şi cu primarii din teritoriu va rămâne o prioritate”, a declarat Adrian Petre. Acesta a anunţat că are propria strategie de conducere şi că va pune accent pe investiţii în infrastructură, sănătate şi educaţie.

În ceea ce priveşte infrastructura rutieră, Adrian Petre vrea să asfalteze toate drumurile de pământ şi balastru din judeţ, respectiv peste 150 de kilometri de drum judeţean.

”Pe drumuri ne-am organizat în şase sectoare şi avem şase responsabili. Ţinem legătura cu primarii şi cu consilierii din zonă pentru a vedea ce probleme sunt, fie că vorbim de tăieri de vegetaţie, marcaje rutiere, indicatoare, treceri de pietoni, asfaltări. (...) Consiliul Judeţean are în administrare 956 de kilometri de drum judeţean, astăzi 803 km sunt asfaltaţi, restul sunt de pământ şi balastru. Prioritatea noastră este să asfaltăm toate drumurile judeţene pentru a nu mai fi în situaţia de a reprofila drumurile după fiecare ploaie. Aşa ştim că am asfaltat şi cinci ani de zile nu mai avem treabă cu acel drum şi ne putem duce pe drumurile care sunt asfaltate de aproximativ zece ani pentru a veni cu covoare asfaltice. (...) Pe covoare asfaltice, anul acesta ne-am propus în jur de 30 de kilometri”, a spus Adrian Petre.

De asemenea, a anunţat că va continua investiţiile la Spitalul Judeţean, unde prioritatea o reprezintă atragerea de medici şi modernizarea blocului operator.

”Ne vom implica pentru ca, atunci când avem o problemă şi ajungem la Spitalul Judeţean, să ştim că viaţa noastră poate fi salvată. Ştiu că mai sunt probleme cu anumiţi medici şi asistente. Şi săptămâna trecută am avut la pediatrie un caz, o doamnă care este pensionară. Am avut o discuţie ieri cu dânsa şi, dacă nu înţelegem că pacientul nu vine ca la hotel la spital, vine că are o problemă şi trebuie să ne purtăm foarte frumos, putem să ajunge şi la cazul în care ne vom despărţi. În acelaşi timp, încercăm să atragem medici. Deja am găsit o doamnă doctor de la Bacău pe Pediatrie şi încă doi cardiologi. (...) Încercăm prin Fondul de sănătate să depunem un proiect şi apoi diferenţa să o suportăm din fonduri proprii şi să construim o clădire nouă pentru un bloc operator cu 11 săli de operaţie. Astăzi avem doar şase”, a declarat noul vicepreşedinte CJ.

Adrian Petre a făcut şi un recensământ al utilităţilor din judeţ tocmai pentru a vedea unde mai este nevoie de investiţii în reţele de gaze, apă sau iluminat public.

”Împreună cu primarii din Buzău am făcut un recensământ la cum arată judeţul din punct de vedere al utilităţilor, respectiv apă, canal, iluminal public şi infrastructura de gaze. Eu zic că toţi locuitorii trebuie să aibă apă. Canalizare, acolo unde casele sunt răsfirate, am vorbit cu preşedintele AFM să vină cu un proiect pentru o fosă septică ecologică. Avem în 80% din comunele din judeţ iluminat public, iar în prezent avem 14 localităţi unde se lucrează pentru înfiinţarea unor reţele de gaze. Sperăm ca anul viitor să mai avem o sesiune de proiecte prin Anghel Saligny”.

Adrian Petre va ocupa funcţia de preşedinte interimar al CJ până la organizarea alegerilor, când ia în calcul să candideze pentru ocuparea acestei funcţii.

Adrian Petre a fost timp de zece ani vicepreşedinte al Consiliului Judeţean, în timpul mandatelor de preşedinte ale lui Cristinel Bîgiu, Petre Emanoil Neagu şi Lucian Romaşcanu.