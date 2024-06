Probleme cu aprovizionarea cu apă pentru sute de milioane de oameni

English Version

Milioane de persoane care se bazează pe topirea zăpezilor din Himalaya pentru aprovizionarea cu apă se confruntă în acest an cu un risc "foarte serios" de penurie din cauza reducerii cantităţii de precipitaţii sub formă de ninsoare. În această regiune, topirea zăpezilor alimentează aproximativ un sfert din debitul total al unui număr de 12 bazine hidrografice importante, care îşi au originea la altitudini mai mari, potrivit unui raport. "Acesta reprezintă un semnal de alarmă pentru cercetători, factorii de decizie politică şi comunităţile din aval", a declarat autorul raportului Sher Muhammad de la Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), cu sediul în Nepal.

"Acumularea unei cantităţi mai mici de zăpadă şi fluctuaţiile nivelurilor de zăpadă cresc semnificativ riscul de penurie a apei, în special în acest an", a subliniat el. Potrivit centrului internaţional, zăpada şi gheaţa din Himalaya oferă o sursă esenţială de apă pentru cele 240 de milioane de persoane care locuiesc în regiunile muntoase şi pentru celelalte 1,65 miliarde de persoane care trăiesc în văi din mai multe ţări. Raportul a măsurat timpul în care zăpada se menţine pe sol. În acest an, nivelurile au scăzut cu aproape o cincime comparativ cu valorile obişnuite în regiunea Hindukuş şi a lanţului montan cu acelaşi nume din Pakistan, Afganistan şi Himalaya. "În acest an, persistenţa zăpezii (18,5% sub normal) este a doua cea mai scăzută din ultimii 22 de ani, la scurt timp după recordul de 19% stabilit în 2018", a declarat Muhammad pentru AFP. Pe lângă Nepal, membrii ICIMOD includ Afganistan, Bangladesh, Bhutan, China, India, Birmania şi Pakistan. Potrivit acestei organizaţii, care monitorizează ninsorile din regiune de mai bine de 20 de ani, 2024 este un an neobişnuit. Bazinul Gangelui, care străbate India, a cunoscut "cea mai scăzută persistenţă a zăpezii" înregistrată vreodată de ICIMOD, cu 17% sub medie. Bazinul Helmand, important curs de apă din Afganistan, a înregistrat al doilea cel mai scăzut nivel de persistenţă a zăpezii, cu 32% sub valorile normale. Bazinul fluviului Ind a scăzut cu 23% sub normal, în timp ce bazinul fluviului Brahmaputra, care ajunge în Bangladesh, a înregistrat o persistenţă a zăpezii "notabil inferioară", cu 15% sub normal.