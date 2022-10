Programul IMM Invest Plus, suprasubscris cu 2 miliarde lei

Programul IMM Invest Plus lansat de Guvern în 9 septembrie se bucură de succes, la fel cum s-a bucurat şi programul iniţial IMM Invest, fapt concretizat şi în suprasubscrierea cu 2 miliarde lei a plafonului maxim al garanţiilor acordate, a afirmat, ieri, Dumitru Nancu, director general al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM).

"Astăzi am început etapa a doua a programului IMM Invest Plus. Instituţiile financiar-bancare deja pot transmite către FNGCIMM garanţiile aprobate. De la 9 septembrie - când a fost aprobată cea mai mare schemă de finanţare pentru IMM-uri - până în prezent avem 7000 de cereri din partea întreprinderilor mici şi mijlocii. Deja au fost transmise instituţiilor financiar-bancare 3818 garanţii. Guvernul şi-a propus ca ţintă un număr de 24.000 de IMM-uri finanţate până la sfârşitul acestui an. Dar, aşa cum am văzut din istoria IMM Invest, noi ne aşteptăm ca să închidem anul acesta - având în vedere că plafonul de garantare este dublu - cu 40.000 de IMM-uri care să beneficieze de acest program. Programul a fost suprasubscris. FNGCIMM are în gestiune 12 miliarde lei alocaţi drept plafon de garantare. Cele 20 de instituţii financiar-bancare cu care lucrăm încă din anul 2020 au solicitat 14 miliarde lei" a declarat Dumitru Nancu, director general al FNGCIMM, în cadrul evenimentului organizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, în care a fost lansat cea de-a 20-a ediţie a Cartei Albe a IMM-urilor.

Domnia sa a precizat că se doreşte extinderea termenului limită - 31 decembrie 2022 - şi că ideal ar fi ca programul IMM Invest Plus să fie finanţat pe tot parcursul anului viitor şi chiar şi în 2024.

Amintim că, pentru depăşirea dificultăţilor economice create de invazia Rusiei asupra Ucrainei, Guvernul României a aprobat prin OUG 99/2022 schema de ajutor de stat IMM Invest Plus şi componentele acesteia - IMM Invest România, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant Construct, Innovation şi Rural Invest, prin care pot fi accesate ajutoare de stat sub forma de garanţii pentru împrumuturi şi sub forma de granturi.

În cadrul schemei de ajutor de stat se acordă următoarele categorii de ajutoare de stat:

• 1. Ajutor de stat sub formă de garanţii pentru împrumuturi

În baza prezentei scheme de ajutor de stat se acordă garanţii de stat, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, în conformitate cu prevederile pct. 2.2 din Cadrul temporar Ucraina, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

Valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5 milioane lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10 milioane lei pentru creditele de investiţii.

Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul programului nu poate depăşi 10 milioane lei, respectiv 5 milioane lei pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii. Durata maximă a finanţărilor este de 72 de luni, în cazul creditelor de investiţii şi de 36 de luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili, instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului.

• 2. Ajutor de stat sub formă de grant

Beneficiarii schemei de ajutor de stat, care au contractat credite de investiţii şi/sau credite/linii de credit garantate, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, acordate pe o perioadă de maximum 12 luni.

Grantul acordat unui beneficiar nu poate depăşi echivalentul în lei a sumei de: 500.000 Euro/întreprindere/UAT, 62.000 euro/întreprindere în cazul beneficiarilor din domeniul producţiei primare de produse agricole, 75.000 euro pentru beneficiarii din domeniul acvaculturii şi pescuitului.

Prin excepţie, beneficiarii Agro IMM Invest beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat din valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate şi nu beneficiază de dobânda finanţată de la bugetul de stat. Granturile vor fi acordate cu respectarea prevederilor pct. 2.1 din Cadrul temporar Ucraina: ajutorul total nu depăşeşte 500.000 euro pe întreprindere in orice moment; ajutorul se acordă cel târziu la data de 31 decembrie 2022; ajutorul se acordă întreprinderilor afectate de criză.