RADU DUMITRESCU, STADIO HOSPITALITY CONCEPTS:"Consistenţa şi stabilitatea, principalele carenţe din piaţa HORECA"

• "Avem în plan să extindem brandul Stadio, iar până la sfârşitul anului vom deschide alte trei astfel de restaurante" • "Doar 15-20% dintre restaurantele din Bucureşti sunt mai vechi de 5 ani"

Radu Dumitrescu, antreprenorul care deţine grupul Stadio Hospitality Concepts, consideră că piaţa HORECA din ţara noastră este departe de saturaţie, nu se află nici măcar la jumătate. De altfel, domnia sa are în plan să deschidă în fiecare an un restaurant nou.

Reporter: Cum a evoluat piaţa de HORECA în ultimii ani?

Radu Dumitrescu: Având în vedere că noi am deschis multe restaurante în ultimii ani şi deschidem în continuare, credem că piaţa are un trend pozitiv, numărul de oaspeţi din restaurante fiind în creştere. Nu ştiu însă dacă este specific doar restaurantelor noastre sau întregii pieţe. Targetul nostru este să deschidem câte un restaurant pe an. Anul trecut, din păcate, nu am reuşit să facem acest lucru pentru că nu am găsit un loc care să ne mulţumească din toate punctele de vedere. Avem nişte standarde după care mergem, care presupun un anumit număr de metri pătraţi, un anumit număr de locuri, ne interesează locaţia şi alte detalii. Din păcate, nu am găsit un spaţiu care să îndeplinească toate cerinţele noastre. În schimb, anul acesta vom deschide cel puţin un restaurant, am găsit deja un spaţiu în zona de nord a Bucureştiului.

În principiu, piaţa de HORECA creşte, la fel şi numărul de oaspeţi şi astfel şi încasările, de altfel şi valoarea medie a bonului a crescut şi nu este dată doar de creşterea preţurilor, dar şi de un consum mai mare. De exemplu, în luna ianuarie în restaurantul Nor, am avut o creştere de 35% faţă de anul trecut.

Credem că va exista în continuare un trend de creştere. Sperăm să nu vină o criză foarte puternică în viitorul apropiat. În principiu, eu cred că la un moment dat va fi o încetinire, dar nu cred într-o criză accentuată în momentul de faţă, cel puţin acestea sunt semnalele. Din câte am observat, în pieţele externe după ce criza loveşte SUA mai durează 4-6 luni până ajunge la noi aşa că am avea un timp să ne repliem în cazul în care ne vom confrunta cu o criză.

Momentan, a apărut o criză în China. Aşteptăm să vedem ce se va întâmpla mai departe. Oricum ne aşteptăm la o încetinire pe fondul crizei din China ţinând cont că s-a oprit, practic, toată producţia lumii. 65% din industria mondială de textile se producea în China, în plus, s-au oprit importurile de teama epidemiei de coronavirus. Cu siguranţă efectul acestor evenimente se va vedea pe termen mediu, ţinând cont că va încetini consumul pentru că cei care vând produse importate din China nu vor mai avea ce vinde. În prezent se vând stocurile, dar la un moment dat acestea se vor epuiza, va fi destul de complicat. Gaura aceasta de producţie de 1-2 luni în care nu s-a produs nimic la un moment dat va veni din spate. Exact ca în criza din 2008 din America când au căzut băncile şi am crezut că la noi nu va ajunge, dar în 4-5 luni a venit şi la noi valul.

Reporter: Cât de mare este concurenţa din piaţă? Mai este loc de dezvoltare?

Radu Dumitrescu: Nu vedem pe nimeni în piaţă ca fiind concurenţii noştri direcţi. Văd celelalte restaurante ca fiind oportunităţi de învăţare şi de creştere. Normal că se împart oaspeţii fiind mai multe restaurante şi deschizîndu-se şi mai multe, dar având în vedere că noi creştem din punct de vedere al numărului de oaspeţi înseamnă că ceva facem bine. Concurenţa este foarte bună, nu face decât să te împingă şi te face să fii atent. Din punctual meu de vedere ca piaţă suntem foarte departe de saturaţie, nici măcar la jumătate nu am ajuns. Oamenii au început de puţin timp să iasă în oraş în mod curent. De abia acum vin generaţii din spate care vor avea obiceiul de a ieşi în oraş.

Reporter: Afectează creşterea segmentului de food delivery activitatea restaurantelor?

Radu Dumitrescu: Tendinţa de a comanda mâncare acasă este în creştere, dar nu cred că afectează neapărat activitatea restaurantelor. Este adevărat că oamenii nu vor mai ieşi sau au început să rărească ieşitul ca obicei de hrănire. Dar din punctul meu de vedere platformele de food delivery ajută restaurantele să fie cunoscute, să iasă dintr-un posibil anonimat. Simplul fapt că mă uit pe o aplicaţie şi văd numele unui restaurant de care nu am mai auzit şi îi văd oferta de mâncare mă poate determina să comand de la el şi în viitorul apropiat chiar să mă duc la acel restaurant. Sunt totuşi două lucruri diferite. La restaurant ieşi din două motive: să ai o experienţă, fie că ieşi cu prietenii sau sărbătoreşti ceva, şi să te hrăneşti. Partea de livrare poate afecta doar pentru simplul fapt că va fi mai uşor. Văd o zonă importantă de viitor pe aceast segment.

Reporter: Ce lipseşte astăzi din sectorul HORECA în ţara noastră?

Radu Dumitrescu: Consistenţa şi stabilitatea. În primul rând mă refer la faptul că doar 15-20% dintre restaurantele din Bucureşti sunt mai vechi de 5 ani, ceea ce dovedeşte că nu există stabilitate şi consistenţă. Undeva există o problemă care duce la închiderea restaurantelor. Este o poveste de fond şi cred că mai durează puţin până reuşim să creem acest fond şi mă refer atât pe partea de management, cât şi la cea de personal. Din păcate nu mai există personal calificat, sunt foarte puţini cei care au rămas în piaţă şi este tot mai greu să găseşti personal de calitate. Trebuie să intervi cu training, coaching, chiar şi psiholog ca să formezi angajaţii astfel încât să funcţioneze la nivelul la care ai nevoie. Acesta consider că este principalul lucru care lipseşte din piaţă.

Crearea acestui fond ar trebui să plece de la management. Oamenii care deschid restaurante trebuie să înveţe domeniul şi să-l dezvolte. Să nu mai intre pe piaţă doar că este "mişto" să ai un restaurant, iar apoi să pierdă bani şi îl închidă. În acest timp, necunoscând domeniul, nu se adaptează pieţei şi o schimbă. Riscă să strice o piaţă întreagă, crează destabilizare şi trenduri negative.

Reporter: Reuşeşte piaţa din ţara noastră să fie la acelaşi nivel cu ţările europene?

Radu Dumitrescu: Depinde de pieţe. Fiecarea piaţă are specificul ei, atât din punct de vedere al restaurantelor - trenduri, obiceiuri de consum, produse, cât şi din punct de vedere al comportamentelor. Dacă ne comparăm cu pieţele importante, Marea Britanie de exemplu, mai avem foarte mult de crescut. La Londra sunt undeva în jur de 22.000 de restaurante, pe când în Bucureşti sunt undeva la 2000. În plus, în România încă nu există nişte reţele de restaurante puternice ale unui singur brand. Tranziţia de după Revoluţie a durat mai mult decât ne aşteptam, însă există loc de creştere foarte mare, dar mai durează. Încă suntem în spatele ţărilor dezvoltate pentru că nici consumatorul nu este încă la acelaşi nivel de dezvoltare.

Reporter: Câte restaurante vă propuneţi să mai deschideţi?

Radu Dumitrescu: Nu avem un plan exact cu privire la numărul restaurantelor pe care le vom deschide. Vă pot spune că avem un plan din a creşte brandul Stadio şi a deschide mai multe restaurante de acest fel. Stadio este un brand care a evoluat din 2013 în continuu din toate punctele de vedere, atât financiar, cât şi ca trafic, ceea ce ne-a demonstrate că este un brand care se poate susţine. Acestea au fost motivele pentru care am ales să creştem acest brand. În principiu, până la sfârţitul acestui an vor fi minim trei restaurante Stadio, acesta este planul.

Reporter: Care este bugetul alocat anual noilor investiţii?

Radu Dumitrescu: Nu pot să spun că avem un buget anual, dar pot spune că investiţia într-un restaurant este relativ mare, pe la 1500- 1700 de euro pe metrul pătrat. Iar restaurantele noastre sunt mari, au în jur de 500 de metri pătraţi.

Reporter: Care sunt principalele probleme ale industriei şi care ar fi soluţiile pentru rezolvarea lor?

Radu Dumitrescu: Stabilitatea, din toate punctele de vedere - a personalului, a materiilor prime pe care le folosim, stabilitatea legislativă, faptul că nu simţim în cei care ne conduc nişte parteneri, ci mai degrabă par să fie împotriva noastră. Şi, de asemenea, avem o problemă de consistenţă, prin acest lucru însemnând fond. Nu vine nimic din spate, trebuie să educăm personalul, şcolile care există sunt slabe şi puţine, diplomele se dau pe bandă rulantă fără instruirea necesară .

Reporter: Care este fluxul de clienţi din restaurantele pe care le deţineţi? Şi care este valoarea medie a bonului de consum?

Radu Dumitrescu: Servim undeva la 2000 de oaspeţi pe zi în toate restaurantele din grupul nostru. Având în vedere că grupul va creşte bineînţeles şi numărul oaspeţilor va creşte.

Reporter: Cât de profitabilă este astăzi o investiţie în sectorul restaurantelor?

Radu Dumitrescu: Depinde de fiecare. Din punctul nostru de vedere este un business profitabil, dar foarte greu. Pentru noi, în momentul de faţă, principalul target nu este profitul, ci dezvoltarea. Suntem profitabili, dar ne axăm pe dezvoltare, astfel că tot profitul pe care îl facem îl reinvestim.

Reporter: Este o provocare să găseşti clienţi?

Radu Dumitrescu: Este întradevăr o provocare. Din experienţa noastră, oamenii îşi aleg restaurantul în primul rând în funcţie de recomandările cunoştinţelor, apoi după recenzii şi pe locul trei sunt recomandările specialiştilor în domeniu. Este important şi marketingul, dar, potrivit studiilor, campaniile publicitare vin abia pe locul cinci. În business-urile de restaurante începuturile sunt foarte grele, chiar dacă ştii business-ul şi ai mai avut restaurante.

Reporter: Cum au evoluat preferinţele clienţilor?

Radu Dumitrescu: Suntem din ce în ce mai pretenţioşi pentru că am învăţat că se poate. Până acum 15 ani nu ştiam pentru că nici piaţa nu era la un nivel ridicat. Acum ai aşteptări mai ridicate atât în ceea ce priveşte serviceul, produsul, designeul şi ai aşteptări legate de experienţa în sine. Din punct de vedere al produselor, aşteptările sunt infinit mai mari faţă de cum erau în trecut, în sensul că deşi consumăm aceleaşi produse de bază, oamenii au altfel de aşteptări. În plus, există un trend vegetarian puternic care are o creştere foarte mare. De asemenea, există un trend de ingrediente locale foarte important pentru că ne pierduserăm identitatea şi ne dorim să regăsim gustul de demult.

Noi luăm aceste produse de la furnizori şi producători locali, cumpărăm legume de sezon, încercăm să încurajăm producţia locală.

Reporter: Care a fost cifra de afaceri anul trecut şi ce estimări aveţi pentru anul în curs?

Radu Dumitrescu: Am încheiat anul trecut cu aproximativ 7,3 milioane de euro, în creştere faţă de 2018 când am avut o cifră de afaceri de 5,5 milioane de euro, de altfel suntem în creştere de când am deschis primul restaurant. Estimăm o cifră de afaceri de 11-12 milioane de euro cu tot cu restaurantele noi pe care le vom deschide.

Reporter: Vă mulţumesc!