Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Războiul din Ucraina a provocat aproape 2 milioane de victime militare

O.S.
Internaţional / 28 ianuarie, 15:34

Războiul din Ucraina a provocat aproape 2 milioane de victime militare

Numărul soldaţilor ruşi şi ucraineni ucişi, răniţi sau dispăruţi în aproape patru ani de război ar putea ajunge la 2 milioane până în primăvara acestui an, potrivit unui studiu, în condiţiile în care invazia Moscovei nu dă semne de încetinire, conform News.ro.

Un raport al Centrului pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) din Washington estimează că Rusia a înregistrat aproximativ 1,2 milioane de victime, inclusiv 325.000 de morţi, în timp ce aproape 600.000 de soldaţi ucraineni au fost ucişi, răniţi sau au dispărut, potrivit News.ro.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, niciuna dintre părţi nu a făcut publice cifre complete ale victimelor, tratând amploarea pierderilor ca pe un secret de stat. Miercuri, Kremlinul a respins raportul CSIS, considerându-l „nefiabil”, şi a subliniat că doar Ministerul rus al Apărării are autoritatea de a publica date oficiale privind victimele militare ruse, a relatat News.ro.

Estimările CSIS se bazează pe interviuri cu oficiali occidentali şi ucraineni, precum şi pe date colectate de publicaţia independentă rusă Mediazona şi de serviciul rus al BBC. Din orice perspectivă istorică, pierderile sunt extraordinare: think tank-ul notează că numărul victimelor ruse pe câmpul de luptă din Ucraina a fost „de peste 17 ori mai mare decât pierderile sovietice din Afganistan în anii 1980, de 11 ori mai mare decât în timpul primului şi celui de-al doilea război cecen şi de peste cinci ori mai mare decât toate războaiele ruseşti şi sovietice combinate de la al Doilea Război Mondial încoace”, subliniază News.ro

Studiul estimează că pierderile ruseşti depăşesc pe cele ucrainene cu un raport de aproximativ 2-2,5 la 1. Totuşi, cifrele arată o situaţie dificilă şi pentru Ucraina, al cărei număr de locuitori este mult mai mic şi ale cărei resurse de a suporta pierderi prelungite şi de a mobiliza trupe sunt limitate, conform News.ro.

Moscova a apelat la salarii generoase şi la un pachet extins de beneficii pentru noii recruţi, pentru a-şi completa efectivele. Autorităţile regionale oferă prime de înrolare care, în unele cazuri, ajung la zeci de mii de dolari. De asemenea, Kremlinul a recrutat mii de bărbaţi din Asia, America de Sud şi Africa, mulţi dintre ei atraşi de promisiuni înşelătoare sau supuşi presiunilor, potrivit News.ro.

Ucraina a depus eforturi pentru a mobiliza suficiente trupe care să refacă unităţile epuizate, în timp ce Volodimir Zelenski a respins apelurile de a reduce vârsta de mobilizare sub 25 de ani, o măsură profund nepopulară în rândul populaţiei, a relatat News.ro.

În ciuda pierderilor mari de ambele părţi, câştigurile teritoriale ale Rusiei au rămas marginale. CSIS arată că, în 2024, forţele ruse au avansat, în timpul celor mai importante ofensive, cu o viteză medie de doar 15-70 de metri pe zi, „mai lent decât aproape orice campanie ofensivă majoră din războiul modern”, potrivit News.ro

Deşi Moscova a înregistrat unele progrese la sfârşitul anului trecut în estul Ucrainei şi în apropierea regiunii Dnipropetrovsk, ritmul avansului s-a încetinit de atunci din cauza condiţiilor de iarnă şi a rezistenţei puternice a Ucrainei. Potrivit datelor grupului ucrainean de monitorizare DeepState, forţele ruse au capturat doar 152 km² de teritoriu între 1 şi 25 ianuarie, cea mai lentă rată de avans înregistrată din martie anul trecut, conform News.ro.

Rusia, Ucraina şi SUA s-au întâlnit la Abu Dhabi weekendul trecut pentru primele negocieri de pace de la invazia pe scară largă a Rusiei, însă nu s-au înregistrat progrese, Kremlinul continuând să insiste asupra cererilor maximaliste privind teritoriul ucrainean, relatează News.ro.

Potrivit unui raport al misiunii ONU pentru monitorizarea drepturilor omului în Ucraina, publicat la începutul lunii ianuarie, anul 2025 a înregistrat cel mai mare bilanţ de civili ucişi de la începutul invaziei ruse din 2022, cu peste 2.500 de victime. De la 24 februarie 2022, ONU a consemnat aproape 15.000 de civili ucraineni ucişi şi 40.600 răniţi, însă numărul real al victimelor este „probabil considerabil mai mare”, în special din cauza dificultăţilor de acces în anumite zone, mai ales în primele luni ale invaziei, subliniază News.ro.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb