ReSource by OLX Locuri de Muncă, 5 februarie: 22 de lideri români şi internaţionali analizează perspectivele din piaţa muncii în 2025

Importanţi lideri români şi invitaţi internaţionali participă, pe 5 februarie 2025, la conferinţa ReSource by OLX Locuri de Muncă, unde vor face o radiografie a pieţei muncii din România şi vor dezbate perspectivele, tendinţele şi provocările la care să ne aşteptăm în 2025, conform unui comunicat transmis redacţiei.

Evenimentul va reuni, la Hotel Radisson Blu din Bucureşti, 22 de profesionişti din domeniul resurselor umane din importante companii, psihoterapeuţi, consultanţi şi reprezentanţi ai grupului OLX. Ei vor susţine prezentări, keynote speeches şi vor participa la sesiuni interactive de dezbatere, pornind de la rezultatele celei de-a IX-a ediţii a OLX JOB INDEX.

Evenimentul va fi deschis de Christian Gisy, CEO, OLX Group, după care Cezar Cârligeanu, Head of Sales, Oana Chiru, Director of Product, şi Vladimir Desliu Senior Category Growth Manager, vor prezenta cele mai importante informaţii extrase din raportul "Indexul Locurilor de Muncă" a OLX, ajuns la cea de-a IX-a ediţie. Ca în anii anteriori, studiul oferă o perspectivă detaliată asupra pieţei muncii din România, analizând cererea şi oferta, cele mai căutate profesii, nivelul concurenţei pe diferite domenii şi rapiditatea cu care se ocupă locurile de muncă vacante, în funcţie de categorie. Raportul abordează, de asemenea, subiecte precum evoluţia salariilor, creşterea numărului de angajaţi la nivel naţional sau statusul privind mişcarea migratorie a populaţiei.

Momentul va fi urmat de un panel centrat în jurul informaţiilor cheie din acest studiu. Astfel, speakerii invitaţi la panelul "Looking closely. Reading (into) OLX JOB INDEX" vor aduce în discuţie subiecte precum: piaţa muncii din România în 2025, cum arată cererea şi oferta, impactul modificărilor fiscale asupra pieţei muncii şi salarizarea, preferinţele candidaţilor atunci când vine vorba de condiţiile angajării şi angajatori.

O noutate a ediţiei din acest an este secţiunea din OLX JOB INDEX dedicată Generaţiei Z, care arată modul în care angajatorii şi angajaţii gestionează diferenţele dintre generaţii la locul de muncă. În acest context, Andreea Oancea, Brand Manager, OLX, va prezenta rezultatele unui studiu privind aşteptările generaţiilor de la un loc de muncă.

În completare, va avea loc panelul "Looking forward. New generations and the next normal", în cadrul căruia invitaţii vor dezvălui cum se pot adapta organizaţiile pentru a rămâne atractive în ochii noilor generaţii de candidaţi.

Conferinţa va include şi segmente de prezentări şi keynote speeches pe teme precum: leadership, cultură organizaţională, recrutare şi talent acquisition, employer branding, experienţa candidaţilor şi angajaţilor, retenţia angajaţilor, viitorul muncii, ce vor fi susţinute de importanţi lideri în domeniul resurselor umane.

Agenda evenimentului include două sesiuni de prezentări, iar intervalul de desfăşurare a conferinţei va fi între 08:30 şi 16:00, moderator fiind jurnalista Teodora Tompea.

Invitaţii ediţiei ReSource by OLX Locuri de Muncă din 2025 sunt:

Christian Gisy, CEO, OLX Group

Barbara Zych, PhD, Founder of EBnavi, Employer Branding Stars and Employer Branding Institute (KEYNOTE SPEAKER)

Corina Neagu, Managing Director, DARE

Virgil Stănescu, Preşedinte Executiv, Sports HUB; co-Fondator, GO Scholarship; co-Fondator, ReThink Romania; Vice-preşedinte, CEO Clubs Romania

Cezar Cârligeanu, Head of Sales, OLX

Marius Ciurariu, Director Resurse Umane, Provident Financial Romania

Bogdan Băbălău, Talent Acquisition Manager, Plexus Corp

Daniela Orăşanu, Director Colegiul Tehnic "Unirea", Paşcani

Oana Chiru, Director of Product, OLX

Mariana Ştefan, Director Resurse Umane, CONEST Iaşi

Oana Munteanu, Director, People & Organisation, PwC România

Daniela Alexandru, Human Resources Manager, Magna Exteriors Craiova

Bogdan Cană, Recruitment Coordinator, Kaufland România

Luiza Banyai, People Experience Expert & Companies Transformation Advisor; Member of Romanian Council Board, Carta Diversitatii din Romania

Vladimir Desliu, Senior Category Growth Manager, OLX

Ana Lupulescu, HR Manager, Prodlacta

Alexandru Cojocaru, Psihoterapeut ARPA (Asociaţia Română de Psihologie Analitică) & trainer

Andreea Oancea, Brand Manager, OLX

Gabriela Iliescu, Head of Engagement, Edenred România

Mădălina Soldan, Country Manager, Gi Group Holding

Ştefan Monea, Sales Manager, Gi Group Holding