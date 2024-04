Retailerul polonez SMYK All for Kids se extinde in Romania

Compania poloneză SMYK All for Kids se extinde în România cu un nou magazin, în Piteşti. Retailerul ajunge astfel la 32 magazine la nivel naţional, asigurând astfel o mai bună acoperire naţională.

Magazinul din Piteşti este prima unitate SMYK All for kids din judeţul Argeş şi a 12-a din sudul ţării, după unităţile deschise în Bucureşti, Craiova, Ploieşti şi Târgovişte. Noul magazin se deschide pe 25 aprilie, în Argeş Mall (Strada Tudor Vladimirescu, Nr. 37), având o suprafaţă de 470 mp şi 8 angajaţi pregătiţi să le să ofere părinţilor consultanţă şi sugestii în ceea ce priveşte achiziţiile pentru copii.

"Suntem încântaţi să ne consolidăm reţeaua de magazine prin extinderea în Piteşti, unul dintre oraşele cu un potenţial promiţător din sudul ţării. Conceptul SMYK All for Kids a fost dezvoltat cu scopul de a oferi o gamă diversă de produse şi servicii destinate familiilor, cuprinzând îmbrăcăminte, jucării şi accesorii pentru copii de la naştere până la adolescenţă. Misiunea noastră este aceea de a construi un mediu prietenos şi inspirant pentru familiile care ne trec pragul. În magazinele noastre, părinţii pot găsi toate articolele necesare pentru creşterea şi îngrijirea copiilor lor, în timp ce cei mici pot explora o lume plină de aventuri şi distracţie", declară Sorin Stancu, director general SMYK All for Kids România.

Aşa cum SMYK All for kids şi-a obişnuit publicul, la deschiderea noului magazin va fi desfăşurată o campanie cu reduceri de 20% la toate articolele cu preţ întreg: îmbrăcăminte, încălţăminte, accesorii şi jucării, în limita stocului disponibil, între 25 şi 28 aprilie. Totodată, în aceeaşi perioadă, primii 100 de clienţi vor primi cadou un ursuleţ de pluş Smiki sau un roller Pilot FriXion. În plus, vor fi şi premii surpriză pentru clienţii care se înscriu în programul de fidelitate. În aceleaşi zile, deschiderea magazinului din Piteşti va fi sărbătorită cu activităţi pentru copii şi modelaj de baloane , desfăşurate între orele 12:00 şi 18:00.

Oferta noului magazin SMYK din Argeş Mall din Piteşti include o gamă variată de produse, de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, accesorii pentru copii realizate sub brandul propriu, Cool Club.

De asemenea, un segment important al ofertei SMYK îl reprezintă jucăriile interactive şi educaţionale pentru toate vârstele, atât cele produse sub brand propriu, SMIKI, cât şi cele aparţinând unor branduri globale cunoscute, precum LEGO, Barbie, Fisher Price, Hot Wheels etc.

Oferta este completată de articole de puericultură: cărucioare, scaune de maşină, scaune de masă, produse cosmetice, articole esenţiale în creşterea şi îngrijirea celor mici în primii ani.

Programul de funcţionare al noului magazin SMYK All for Kids din Argeş Mall din Piteşti este între orele 10:00 şi 22:00, de luni până duminică.