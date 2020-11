Revolut lansează IBAN-uri în lei prin intermediul Libra Internet Bank

Revolut va lansa, până la sfârşitul acestei săptămâni, IBAN-uri în lei, prin intermediul Libra Internet Bank, au anunţat ieri reprezentanţii fintech-ului, într-o video-conferinţă de presă. Utilizatorii Revolut vor putea astfel să-şi primească salariile pe cardul Revolut şi să facă alimentări din alte conturi fără comisioane. Revolut intenţionează, de asemenea, să ofere, posibil de anul viitor, servicii de creditare în România, şi este luată în considerare şi oferirea de servicii de tranzacţionare pentru acţiunile de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Irina Nicoleta Scarlat, global head of growth la Revolut, a mai spus că ţinta fintech-ului este atingerea pragului de 5 milioane de utilizatori în următorii trei ani.

În cadrul conferinţei, Irina Scarlat a precizat: "Sunt aproape 3 ani de când am lansat operaţiunile Revolut în România. Eram un fintech destul de mic de care nu auzise foarte multă lume, aveam 20.000 de utilizatori pe piaţa din România şi obiectivul de a ajunge la 100.000 până la finalul anului, un obiectiv care la momentul respectiv era foarte ambiţios. (...) Am crescut foarte mult şi am devenit astăzi un produs care este folosit pentru o mai bună gestionare a vieţii financiare în activitatea de zi cu zi: utilizatorii noştri aleg să folosească Revolut pentru a-şi plăti facturile la utilităţi, pentru cheltuielile de fiecare zi. Am lansat de-a lungul timpului o gamă variată de produse şi servicii pentru utilizatorii noştri, de la cardul de călătorii şi produsul centrat în principal pe cursul de schimb valutar la platforma de investiţii fără comisioane şi tranzacţionarea de crypto. (...) Lucrăm la noi lansări iar pentru echipa din România astăzi este o zi mare pentru că ne doream să avem IBAN-uri de RON pentru utilizatorii noştri încă de când am lansat, a durat foarte mult şi am vrea să le mulţumim tuturor utilizatorilor pentru răbdare precum şi partenerilor noştri de la Libra Internet Bank pentru implementare. IBAN-urile vor fi disponibile în aplicaţie până la finalul acestei acestei săptămâni. Ce înseamnă practic că utilizatorii noştri au acces la un IBAN în RON? Din păcate, pe piaţa din România, vedem încă discriminarea IBAN-urilor. La băncile tradiţionale existau multiple restricţii la utilizatorii Revolut din cauza faptului că IBAN-ul oferit, deşi era un IBAN în RON, era deschis într-o altă ţară. Utilizatorii Revolut nu-şi puteau încasa salariul în RON direct în contul lor Revolut din cauza faptului că majoritatea băncilor locale nu permit tranzacţii transfrontaliere în RON. Utilizatorii Revolut nu puteau alimenta contul Revolut direct în RON şi nici nu puteau încasa bani de la alţi utilizatori din conturi bancare deschise în România. Odată cu lansarea IBAN-urilor în RON se deschide o gamă largă de oportunităţi pentru utilizatorii noştri. În momentul de faţă Revolut poate deveni contul lor principal".

Privind spre viitor, Irina Scarlat a notat că Revolut are peste 1,25 milioane de utilizatori în România şi că există potenţialul de a atinge 5 milioane în următorii trei ani. "Avem o serie de noi lansări programate, o serie de surprize", a spus ieri reprezentanta companiei..

În privinţa garantării banilor, aceasta a spus că "banii utilizatorilor rămân în permanenţă banii utilizatorilor".

"Ca instituţie licenţiată pentru bani electronici de banca din Lituania, Revolut nu are dreptul de a reinvesti banii respectivi. Motivul pentru care există schema de garantare la nivel bancar este pentru că instituţiile bancare au dreptul să reinvestească banii respectivi prin oferirea de credite, prin investirea lor. În acel moment banii sunt expuşi unui risc şi pot fi pierduţi, în cazul Revolut nu sunt expuşi unui risc pentru că ei nu sunt reinvestiţi. Cu toate acestea am obţinut licenţa bancară de la Banca Centrală Europeană (BCE) în luna decembrie 2018, lucrăm la paşaportarea licenţei bancare. România este o ţară prioritară pentru noi şi sperăm că vom realiza paşaportarea licenţei bancare în cursul acestui an şi în momentul în care acest lucru se va întâmpla banii vor intra sub incidenţa schemei de garantare a depozitelor în contextul în care va exista şi posibilitatea oferirii de creditare", a notat Irina Scarlat.

Schimbarea va apărea în aplicaţie, în momentul deschiderii ei. Va apărea un tab cu semnul de lei şi un steag românesc. Clienţii Revolut vor putea astfel opta pentru felul în care vor folosi acel cont.

În privinţa oferirii de servicii de creditare, Scarlat a spus că acestea ar urma să fie disponibile mai întâi pentru persoanele fizice.

Aceasta a precizat: "În primul şi primul rând vorbim despre faptul că banii din conturile Revolut vor intra sub incidenţa schemei de garantare a depozitelor, ceea ce înseamnă că vom avea partea de garanţie şi da, plănuim să diversificăm gama de servicii oferite. Ne dorim şi am spus asta de mult - dar după ce am anunţat că lansăm IBAN-uri în iunie 2018 şi iată-ne aici lansându-le în noiembrie 2020 ne ferim (să înaintăm termene) - să intrăm şi pe piaţa de creditare pentru că există un potenţial uriaş. Ratele dobânzii percepute în prezent sunt foarte mari în România. România în special stă foarte prost în comparaţie cu alte state din Uniunea Europeană unde dobânzile sunt mult mai mici şi ne dorim să ne diversificăm portofoliul de produse şi servicii şi în această direcţie, ceea ce va urma după ce paşaportăm licenţa bancară. Primul lucru după paşaportarea licenţei urmează migrarea utilizatorilor de pe licenţa pentru bani electronici pe licenţa bancară şi automat intrarea fondurilor sub incidenţa schemei de garantare a depozitelor. (...) Ne gândim să acordăm servicii de creditare pe piaţa românească. Cred că ce e foarte important este că întâi vom intra în zona asta pe segmentul de retail pentru că nu am lansat încă Revolut for business, conturile de business în România, deci partea de creditarea va fi întâi în zona de conturi de retail. Cred că un lucru foarte important în zona asta... nu ne-am gândit la o targetare şi la oferte diferite în funcţie de industrii în momentul de faţă. Important este că pentru zona de creditare, pentru a putea acorda (credite), ştiu că lucrează colegii mei la asta şi la un model la nivel global, pentru a putea decide care sunt sumele care pot fi acordate precum şi dobânzile care vor fi percepute. Ne vom uita la istoricul de tranzacţionare al utilizatorilor, iar din punctul ăsta de vedere vor avea cu siguranţă prioritate utilizatorii activi, care îşi încasează salariul în Revolut şi tocmai şi din motivul ăsta lansarea IBAN-urilor de astăzi e foarte importantă pentru că utilizatorii pot începe deja să-şi facă un istoric astfel încât în momentul în care vom lansa să poată să solicita creditele direct din aplicaţie".

Întrebată dacă se are în vedere includerea în platforma de tranzacţionare a Revolut a unor companii de la Bursa de Valori Bucureşti, Irina Scarlat a spus că acesta este un lucru pe care îl va discuta cu echipa dedicată.

"Este o idee foarte bună care merită explorată mai departe. Avem o echipă care se ocupă de zona de tranzacţionare şi este o idee pe care o vom discuta mai departe cu echipa", a spus oficialul fintech-ului.

În privinţa popririi contului de către ANAF, Scarlat a făcut precizarea că Revolut nu este o modalitate de aface evaziune: "E un mit acela cum că conturile Revolut nu pot fi restricţionate. La rubrica termeni şi condiţii - acele pagini multe pe care nimeni nu le citeşte - scrie clar că utilizatorii se obligă să respecte legislaţia fiscală a statului în care se înregistrează, iar conformitatea este o prioritate pentru noi".

Scarlat nu a dorit să precizeze dacă până acum au fost primite solicitări din partea ANAF privind furnizarea de informaţii despre deţinători de conturi Revolut.

Emil Bituleanu, directorul general al Libra Internet Bank, a intervenit şi a precizat că în situaţia în care Libra primeşte solicitare de la ANAF pentru poprire, banca o transmite către Revolut.

"Posesorii de IBAN-uri nu sunt clienţi Libra, să decidem noi poprirea. Posesorii de IBAN ai Revolut sunt clienţii Revolut", a spus Bituleanu, care a adăugat că banca este doar furnizor de tehnologie în acest parteneriat.

"Noi, la Libra, suntem extrem de deschişi pentru astfel de parteneriate. Dincolo de această deschidere este foarte important că suntem foarte bine pregătiţi, atât din punct de vedere tehnic, cât şi operaţional. Tehnologia evoluează foarte rapid, lucru care creează oportunităţi de business. Noi suntem pregătiţi atât ca know-how, cât şi ca resurse, să punem în practică proiecte noi, inovative, care să ne ajute să creştem atât din punct de vedere business cât şi să creştem satisfacţia clienţilor noştri", a spus şi Alexandru Biţă, chief technology innovations officer la Libra Internet Bank.

Bituleanu a precizat că beneficiile pentru Libra din acest parteneriat sunt de atât de imagine, banca afirmându-şi potenţa tehnologică, cât şi comerciale, în contextul în care Libra tarifează tranzacţiile.

Proiectul între Libra şi Revolut a demarat tocmai în 2018, potrivit oficialilor Libra, care au adăugat că banca este în discuţii cu foarte multe fintech-uri pentru parteneriate. În luna iunie, fintech-ul Paysera a lansat conturi IBAN în lei pentru clienţi tot în parteneriat cu Libra Internet Bank.

"În momentul acesta suntem foarte pregătiţi să semnăm astfel de contracte cu fintech-uri. Putem satisfice cele mai bune şi inovative idei. Noi, la Libra, tatonăm şi explorăm toate terenurile, inclusiv machine learning şi inteligenţă artificială", a spus Bituleanu.

Acesta a conchis precizând că banca rămâne foarte atentă cu clientela sa tradiţională, majoritatea veniturilor venind din banking-ul clasic.

"Mă refer la finanţarea profesiilor liberale, finanţarea fermierilor - un proiect de mare succes - şi finanţarea dezvoltatorilor imobiliari. Nu numai, dar acestea sunt principalele trei linii de business în Libra Internet Bank. Dar tatonăm şi explorăm teritorii noi", a afirmat Emil Bituleanu.