River Development semnează tranzacţia de vânzare a clădirii de birouri The Light One către investitorul UNIQA Real Estate GmbH

River Development, dezvoltatorul celor două proiecte integrate şi cu funcţionalităţi multiple - Sema Parc şi The Light, a semnat tranzacţia de vânzare a clădirii The Light One către investitorul UNIQA Real Estate GmbH, conform unui comunicat remis redacţiei.

River Development şi UNIQA Real Estate GmbH au finalizat tranzacţia privind achiziţia clădirii de birouri The Light One, cu o suprafaţă închiriabilă totală (GLA) de 21.653 mp.

"The Light One este un reper de dezvoltare pentru clădirile de birouri din Bucureşti şi suntem mândri de ceea ce am realizat. Tranzacţia de astăzi reprezintă pentru noi un succes, cu atât mai mult cu cât s-a desfăşurat într-o perioadă de timp marcată de provocări. Vânzarea clădirii The Light One ne va permite dezvoltarea viitoare a celorlalte proiecte, pe care le avem în Sema Parc şi The Light." - declară Ion Rădulea, fondator şi CEO al River Development, dezvoltatorul proiectului Sema Parc.

The Light One este o clădire de birouri de Clasa A, situată în Bucureşti pe Bulevardul Iuliu Maniu nr. 6Q. Are o suprafaţă construită de 32.500 mp şi o structură de 2 subsoluri, 10 etaje şi un etaj tehnic. Clădirea este certificată cu calificativul BREEAM Excellent şi are un portofoliu de chiriaşi premium.

Printre companiile care îşi au sediul în The Light One se numără: Regina Maria, cu cel mai mare centru de pediatrie din ţară şi Kinetic, care asigură servicii de kinetoterapie şi recuperare medicală pentru copii şi adulţi, Banca Transilvania, Comdata, Vego Holding, ON Semiconductor, Manpower Group, Sweat Concept.

The Light One este prima construită din tot ansamblul The Light, care va îngloba, la finalul proiectului trei clădiri de birouri distincte - The Light One, The Light Two şi The Light Three, la care se adaugă segmentul rezidenţial The Light Home şi facilităţile conexe.

"The Light este un proiect remarcabil, a cărui dezvoltare continuă în fazele următoare. Faptul că am reuşit preluarea The Light One pentru UNIQA şi clienţii noştri în condiţiile unui mediu plin de provocări ne face încrezători că ne vom atinge obiectivele viitoare în Bucureşti şi în regiunea Europei Centrale şi de Est." - declară Thomas Erdmann, Director General al UNIQA Real Estate GmbH.

Consultanţii juridici în legătură cu tranzacţia au fost Biriş Goran SPARL (de partea vânzătorului) şi Schoenherr (de partea cumpărătorului).