ROBERT NEGOIŢĂ:"Firea e un foarte bun comunicator, dar nu are treabă cu Primăria"

Primarul ales al Sectorului 3, Robert Negoiţă, afirmă că a refuzat să facă echipă cu primarul general Gabriela Firea, susţinând că aceasta era "terorizată" de "paranoia" că el şi-ar fi dorit să "atace ulterior fotoliul de primar general". El spune că Firea este propriul său inamic şi "victima propriei dorinţe de mărire, a lipsei spiritului de echipă, a calcului politicianist ieftin şi de scurtă durată". Referitor la acuzaţia că ar fi "terorist politic", Negoiţă susţine că a văzut "oameni terorizaţi în timp ce nu s-a făcut nimic pe partea de infrastructură", "că trebuiau să facă baie cu apă rece sau să îşi încălzească apa la ibric". "E un foarte bun comunicator, dar nu are treabă cu Primăria, cred că nu înţelege ce înseamnă primăria", afirmă Negoiţă, despre Gabriela Firea, potrivit News.ro.

"Sincer, nu îmi doream să scriu aceste rânduri. E prea la cald, e vorba despre cineva care a pierdut, o femeie, şi m-am gândit că, dacă ies public acum, se va considera că mă urc cu picioarele pe un om care este la pământ. Însă, din nefericire pentru cea în cauză, văd că nu se poate abţine nici măcar în aceste momente, atacă, zgârie şi caută vinovaţi pentru propriul eşec. În aceste condiţii, anumite lucruri trebuie spuse, răspicat. Le spun acum, am evitat să le spun în plină campanie. Şi poate, din respect pentru cel învins, nu le mai spuneam niciodată, dar văd că învinsul nu-şi poate accepta înfrângerea cu demnitate...", a scris Robert Negoiţă, marţi, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că a refuzat să facă echipă "cu un om care nu a înţeles că în administraţia publică, singurul lucru care contează sunt proiectele pe care le-ai livrat cetăţenilor".

"Alegerile reprezintă momentul unui bilanţ, iar dacă acest bilanţ nu se vede în calitatea vieţii comunităţii, atunci ai pierdut", a afirmat Negoiţă.

El a continuat spunând că a refuzat că facă echipă "cu un primar general care, în relaţia cu primăria pe care am condus-o şi o voi conduce, a fost, în primul rând, preocupată de cum să facă astfel ca instituţia pe care o reprezint să nu facă prea multe lucruri, terorizată fiind de paranoia potrivit căreia eu mi-aş fi dorit ca prin lucrurile pe care le făceam pentru Sectorul 3 să atac ulterior fotoliul de primar general".

"Nu, doamna fostă primar, îmi doream să mă ajutaţi să fac parcări pentru cetăţenii Sectorului 3, să se facă deratizare în Sectorul 3, îmi doream să avem iluminat public în Sectorul 3, îmi doream ca bulevardele din Sectorul 3, aflate în subordinea dvs, să fie demne de un Sector European, îmi doream şi eu apă caldă pentru comunitatea noastră. În esenţă, îmi doream să vă faceţi treaba în raport cu cetăţenii Sectorului 3, să rezolvaţi lucrurile care ţineau prin lege de responsabilitatea Primăriei Generale. Şi v-am rugat, ani de zile, iar când am văzut că nu vreţi să faceţi aceste lucruri, m-am oferit să le fac eu cu insituţia pe care o conduceam, pe banii Sectorului 3, chiar dacă aveam un buget de şase ori mai mic. Nici asta nu s-a putut, că vă era frică să nu care cumva să demonstrez că se poate. Şi m-aţi blocat zâmbindu-mi în faţă, asta apropo de trădare, de familie, de camaraderie", a susţinut Negoiţă.

El a afirmat că a "obosit" să explice locuitorilor Sectorului 3 de ce nu poate face Primăria Sectorului 3 treaba Primăriei Generale şi a considerat că nu este corect să le spună oamenilor că "totul e roz, că sunteţi un bun primar general".

"Ar fi fost nedrept faţă de oameni, ar fi fost incorect să aleg familia în detrimentul cetăţenilor Sectorului 3", a menţionat Negoiţă.

El consideră că Firea este propriul său inamic.

"Sunteţi victima propriei dorinţe de mărire, a lipsei spiritului de echipă, a calcului politicianist ieftin şi de scurtă durată. Sunteţi victima propriilor decizii. Cât despre locul crimei, vă spun doar atât: cum aş fi putut eu să vă susţin în faţa cetăţenilor Sectorului 3, şi să vă ajut să vă întoarceti la locul crimei, adică la Primăria Generală, când ştiam cum aţi pus mai presus în raport cu dânşii, propriile interese, în defavoarea comunităţii pe care o reprezint? Asta ca să înţelegeţi că nu a fost o chestiune personală, nu era vorba despre mine. Pentru mine, omul Gabriela Firea rămâne acelaşi pe care l-am primit şi îl primesc şi în viitor cu sufletul deschis în familie. În schimb, Primarul Gabriela Firea este ceea ce am descris mai sus", a conchis Negoiţă.

El a comentat, la Digi 24, acuzaţiile Gabrielei Firea care l-a numit "terorist politic".

"Eu zic că terorişti sunt cei care ne terorizează. Eu nu cred că am terorizat pe cineva, dar am văzut oameni terorizaţi în timp ce nu s-a făcut nimic pe partea de infrastructură. Am văzut oameni terorizaţi că trebuiau să facă baie cu apă rece sau să îşi încălzească apa la ibric. Am văzut oameni terorizaţi că nu aveau lumină noaptea şi era mai beznă decât pe timpul lui Ceauşescu. Am văzut oameni terorizaţi că nu mai puteau să iasă din casă pentru că erau prea mulţi ţânţari. Am văzut oameni terorizaţi care vedeau la televizor că s-au făcut pasaje şi poduri şi că circulăm bine prin Bucureşti, în timp ce ei ştiau că realitatea este alta. Şi apropo de minţit, am văzut multe minciuni în campanie. Cred că aceştia sunt adevăraţii terorişti", a susţinut Negoiţă.

El a afirmat că, în opinia sa, Gabriela Firea nu ştie să piardă.

"Eu sunt cel mai mare adversar al dumneai. Eu am încercat să fac echipă cu doamna Firea o perioadă. După care m-am retras şi mi-am văzut de treaba mea. Iar apoi la alegeri nu am putut să o susţin pe doamna Firea, pur şi simplu pentru că pentru bucureşteni nu e bine să continue mandatul cu doamna Firea. Nu e nimic personal. E un foarte bun comunicator, dar nu are treabă cu Primăria, cred că nu înţelege ce înseamnă primăria. Ca să îmi iau avize de la PMB am avut nevoie de un an, ceea ce este inadmisibil", a spus Negoiţă,

El a catalogat ideea de a se întoarce în PSD alături de Gabriela Firea "o glumă".

Întrebat dacă s-ar întoarce în partid dacă pleacă Firea din PSD, Negoiţă a replicat: "Nu vreau să lansez acum ipoteze. E atât de inutil. Viaţa m-a învăţat să nu spun niciodată, niciodată, dar nu iau în calcul aşa ceva".

Primarul în funcţie al Capitalei, Gabriela Firea, care a pierdut cursa electorală pentru al doilea mandat, spune că nu este de acord cu invitaţia făcută de Marcel Ciolacu lui Robert Negoiţă privind revenirea în PSD, dar că nu i-a reproşat preşedintelui PSD invitaţia făcută. "I-am spus doar punctul meu de vedere şi a fost de acord cu el, şi anume că nu putem negocia cu teroriştii politici. (...) Ar fi fost o lipsă de respect faţă de bucureştenii care ne-au votat în Bucureşti noi acum să ne aliem cu propriii noştri asasini, adică cu domnii Ponta şi Negoiţă", susţine Firea.