"România Cunoaşterii" - digitalizarea, o componentă foarte importantă

Digitalizarea a devenit foarte importantă pentru dezvoltarea unei ţări în contextual actual. Expertul portughez în digitalizare Mario Campolargo a participat la o serie de întâlniri şi evenimente în ţara noastră sub genericul "The Digital Transformation of Europe - Transformarea digitală a Europei", la invitaţia Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Campolargo a fost secretar de stat pentru Digitalizare şi Modernizare Administrativă în Guvernul Portugaliei, în timpul mandatului premierului Antonio Costa, ales recent preşedintele Consiliului European, şi fost director general al DG Informatics DIGIT - Uniunea Europeană. Prezenţa în România a lui Mario Campolargo a constituit, prin expertiza şi prestigiul expertului european, prin seria de întâlniri şi dezbateri care au structurat agenda vizitei, un eveniment important în cadrul procesului de digitalizare, aflat în desfăşurare în România, proces complex, de largă acoperire, care are un rol de importanţă majoră în domeniile educaţiei, ştiinţei, cercetării şi cunoaşterii şi, în ansamblu, în transformările din ariile societăţii şi economiei, fiind un suport al progresului şi evoluţiei, au transmis reprezentanţii Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România. Vizita sa, arată sursa citată, deschide importante perspective de colaborare în domeniul procesului digitalizării din ţara noastră şi în cadrul Proiectului "România Cunoaşterii". La Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Mario Campolargo s-a întâlnit cu echipa de conducere a instituţiei şi cu membri ai Academiei şi a participat la dezbaterea "The cloud vision in the new paradigm of digital transformation - Viziunea "Cloud" în noua paradigmă a transformării digitale", unde au fost prezenţi şi reprezentanţi ai unor companii implicate în procesul transformării digitale. Expertul european a discutat cu ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Gruia Ivan, şi cu preşedintele Autorităţii pentru Digitalizare a României, Dragoş-Cristian Vlad, dar şi cu specialişti din cercetare şi din mediul academic. La întâlniri a participat şi prof. univ. dr. ing. Doina Banciu, preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, care a vorbit despre Proiectul "România Cunoaşterii", iniţiat de AOSR, şi despre digitalizarea bibliotecilor.