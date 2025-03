România va găzdui primul eveniment amplu de securitate din Europa de Est

România se pregăteşte să se impună ca un hub pentru inovaţiile în domeniul securităţii, găzduind în Romania primul summit amplu de securitate, cu participare internaţională. Prima ediţie a Romanian Security Summit va avea loc la Centrul Expoziţional Romexpo din Bucureşti, România, în perioada 5-6 noiembrie 2025, reunind experţi în securitate de top, producători şi profesionişti din întreaga regiune a Europei de Est şi nu numai.

Puncte de interes ale evenimentului

Romanian Security Summit reprezintă o oportunitate majoră pentru industria de securitate din Europa de Est. Cu peste 30 de speakeri experţi din pieţele internaţionale şi regionale, summit-ul va oferi informaţii fără precedent despre noile tehnologii în domeniul securităţii şi despre evoluţiile strategice în domeniu.

Evenimentul va include un spaţiu expoziţional extins dedicat prezentării soluţiilor de securitate de ultimă generaţie, adaptate în mod specific pieţei din România şi Europa de Est. O platformă avansată de gestionare a evenimentului va oferi oportunităţi de networking fără precedent, facilitand incheierea de afaceri valoroase care vor depăşi cadrul celor două zile de conferinţă.

Cine ar trebui să participle

Summit-ul este conceput pentru actorii cheie din industria de securitate: Producătorii vor avea o platformă strategică pentru a prezenta tehnologii inovatoare în domeniul securităţii, promovand produsele lor celor mai importanţi factori de decizie şi potenţialilor clienţi din Europa de Est.

Distribuitorii şi revânzătorii vor descoperi oportunităţi complete de a-şi extinde portofoliile profesionale, explorând tehnologii emergente şi stabilind conexiuni valoroase cu producători de top şi utilizatori finali.

Profesioniştii în securitate vor avea acces la un amplu schimb de cunoştinţe, obţinând informaţii esenţiale despre tendinţele actuale din industrie, inovaţiile tehnologice şi dezvoltările strategice care modelează peisajul securităţii regionale.

Utilizatorii finali vor beneficia de o explorare ţintită a soluţiilor avansate de securitate, permiţându-le să identifice abordări tehnologice precise pentru a rezolva provocările complexe ale securităţii organizaţionale.

Beneficiile participării

Prin prezenta la summit, participanţii îşi vor atinge obiectivele prin mai multe beneficii cheie:

> Networking cu lideri prestigioşi din industrie: Participanţii vor avea ocazia să se alăture reţelelor prestigioase ARTS si a&s Adria, obţinând acces la o gamă largă de informaţii şi conexiuni din industria de securitate din Europa de Est şi nu numai.

> Schimb de cunoştinţe, coordonat de experţi: Cu peste 30 de speakeri experţi, summit-ul va aborda cele mai recente tendinţe din industrie, tehnologii de securitate şi dinamica pieţei, oferind informaţii valoroase pentru participanţi.

> Prezentări de produse şi demonstraţii live: Expozanţii vor prezenta cele mai noi produse, oferind experienţe directe cu soluţii de securitate de generaţie viitoare.

> Networking strategic B2B: O platformă avansată de gestionare a evenimentului va facilita întâlniri B2B, asigurându-se că participanţii pot stabili conexiuni semnificative şi pot explora noi oportunităţi de afaceri.

> Promovarea colaborării regionale: Prin adunarea profesioniştilor din România şi Europa de Est, summit-ul va stimula colaborarea, va împărtăşi bune practici şi va explora soluţii inovative pentru provocările regionale de securitate.

> Informaţii de piaţă: Participanţii vor obţine informaţii complete despre pietele de securitate în schimbare din România şi Europa de Est, ajutându-i să înţeleagă tendinţele tehnologice şi provocările regionale.

> Dezvoltarea afacerilor: Participanţii vor avea ocazia să exploreze parteneriatele potenţiale, să descopere noi oportunităţi de piaţă şi să se plaseze în fruntea tehnologiilor de securitate.

Organizatori

Romanian Security Summit este organizat de ARTS, a&s Adria şi Messe Frankfurt, cunoscuţi pentru expertiza lor în organizarea de evenimente de înaltă calitate în industrie.

> ARTS - Asociaţia Română pentru Tehnică de Securitate - O organizaţie profesionala, de utilitate publica care reuneşte actori importanti din domeniul securităţii din România. ARTS detine propriul centru de pregatire profesionala si de experti in domeniul securitatii private. Este membra Euralarm din 2009 si editeaza periodic revista de specialitate Alarma.

> a&s Adria - O revistă de securitate profesională de top care furnizează soluţii complete de securitate. Este o publicaţie lunară şi reprezentant licenţiat al Messe Frankfurt New Era Business Media pentru regiunea Adriatică. a&s Adria este, de asemenea, organizatorul evenimentului Adria Security Summit, care are o tradiţie de zece ani şi reprezintă una dintre cele mai importante reuniuni din industria de securitate din regiune.

> Messe Frankfurt - Unul dintre cei mai mari organizatori de târguri comerciale, congrese şi evenimente din lume. Cu sediul în Frankfurt, Germania, operează la nivel internaţional, organizând evenimente majore din diverse sectoare, inclusiv tehnologie, auto, securitate, bunuri de consum, textile şi multe altele.

Înscriere şi informaţii

Pentru detalii complete despre eveniment, vizitaţi: www.romaniansecuritysummit2025.com

Contact media: office@arts.org.ro