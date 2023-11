Romgaz: Gazul natural va rămâne combustibilul de tranziţie cel mai important până în 2050

Gazele naturale vor rămâne combustibilul de tranziţie cel mai important, până în anul 2050, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, relatează Agerpres.

"Gazele naturale vor rămâne combustibilul de tranziţie cel mai important, până în 2050. Ce ne dorim de la aceste surse energetice? Vrem să fie accesibile pentru ca economia României şi a Europei să rămână competitivă. Deci, este important să avem surse de gaze naturale interne şi o aprovizionare internă într-o perioadă de volatilitate a preţurilor şi să asigurăm căile, reţelele de transport. Am văzut cât de importante au fost aceste lucruri pentru România. Am trecut deja de a doua iarnă în care n-am avut probleme. Este vorba despre un proces lung de transformare către emisii de carbon zero. Noi suntem aproape 100% o companie de gaze naturale. Avem explorare şi exploatare a gazelor şi ne dorim să investim în procesul de decarbonizare, dar şi să ne gândim la sustenabilitatea întregului model de afaceri, ceea ce înseamnă că trebuie să fim foarte precauţi în abordarea noastră", a afirmat Popescu.

Potrivit sursei citate, sondele vechi din România au nevoie de investiţii, timp în care prioritatea o reprezintă securitatea energetică.

"Vrem să investim şi în producţia offshore. Am investit mult, avem în special sonde mature care au nevoie de investiţii, însă avem nevoie de resurse suplimentare. Am început să forăm în rezervorul Caragele şi am început în anumite locuri în Iernut anumite lucrări. Dacă vorbim despre securitatea energetică, aceasta este o prioritate, iar investiţiile din Marea Neagră ne vor întări poziţia ca furnizor de securitate energetică în România şi în regiune, iar în felul acesta vom alinia întregul spectru. Este important ca proiectul Neptun Deep să fie susţinut de toată lumea, de toate părţile şi să se înţeleagă cât de important este, având în vedere calea noastră către emisii de carbon zero", a punctat Răzvan Popescu.

Federaţia Patronală Petrol şi Gaze (FPPG), sub înaltul patronaj al Ministerului Energiei, organizează în perioada 7 - 8 noiembrie cea de-a VI-a ediţie a evenimentului Romanian International Gas Conference - RIGC 2023, cu tema "Redefinirea securităţii aprovizionării. Potenţialul noilor tehnologii pentru o tranziţie energetică durabilă".