Săptămâna Sportului a "mişcat" peste 110.000 de oameni

Oamenii îşi doresc să facă sport, dar au nevoie de un imbold. O dovadă a fost oferită recent. Peste 111.000 de români din 42 de judeţe au făcut mişcare în cadrul proiectului #BeActive desfăşurat între 23 şi 30 septembrie cu ocazia Săptămânii Europene a Sportului, a anunţat Ministerul Sportului. La cele 655 de evenimente au luat parte 276 de organizaţii şi 70 de parteneri strategici publici şi privaţi. Din totalul de 111.279 de participanţi, 53.505 au fost angajaţi ai instituţiilor publice, în timp ce 28.587 au fost din cadrul Ministerului Sportului şi organizaţiilor din subordine. Cele mai multe evenimente au fost organizate în Bucureşti, 94, Capitala fiind urmată de urmat de judeţele Hunedoara, cu 62 şi Cluj, cu 53. Secretarul de stat în Ministerul Sportului, Thomas Răzvan Moldovan, a declarat că proiectul a fost un succes: "Unul dintre câştigurile mari ale acestui proiect a fost că am reuşit să punem pe toată lumea la aceeaşi masă, mă refer la factorii de decizie, şi să ne simţim toţi sportivi. Din punctul meu de vedere, această primă ediţie a Săptămânii Europene a Sportului este doar un start. Am demonstrat că se poate să mişcăm lucrurile în sport dacă există un liant cum a fost cazul acestui proiect. Mulţumesc foarte mult ambasadorilor sportivi. Misiunea lor nu s-a încheiat o dată cu finalul carierei sportive. O parte importantă a misiunii lor începe de acum pentru că sunt cele mai bune modele, să spun aşa, cele mai bune motoare de imagine pentru sportul românesc". Gimnastă Larisa Iordache, ambasadoare #BeActive, a afirmat că iniţiativa este cu atât mai importantă cu cât a atras către sport oameni din diferite categorii de vârstă: "Pentru mine proiectul BeActive a însemnat o gură de aer proaspăt pentru că a face sport înseamnă un stil de viaţa sănătos, o minte sănătoasă şi multă energie. Este o iniţiativă extraordinară pentru că au fost implicaţi mulţi oameni de diferite categorii de vârstă. Eu cred că de la an la an, cu ajutorul acestui proiect, România va avea din ce în ce mai mulţi campioni". Fosta voleibalistă Roxana Bacşiş s-a arătat mândră de faptul că a fost ambasadoare a acestui proiect: "Sunt onorată şi mândră că am făcut parte din acest proiect ca ambasadoare a sportului care m-a consacrat, voleiul. Îmi doresc ca toată lumea să conştientizeze importanţa sportului în viaţa de zi cu zi. Sportul ne ajută extrem de mult pentru sănătatea noastră fizică, mentală şi emoţională. Sunt bucuroasă că am avut ocazia să fiu alături de copii, că am văzut emoţiile şi trăirile lor sufleteşti". Proiectul #BeActive din România, desfăşurat în cadrul Săptămânii Europene a Sportului, este cofinanţat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene cu 320.000 de euro pentru doi ani şi are ca priorităţi recuperarea post-pandemie şi un stil de viaţă sănătos. Săptămâna Europeană a Sportului (SES) este o iniţiativă a Comisiei Europene, menită să promoveze sportul şi activitatea fizică în întreaga Europa. Implementarea SES (EWOS) este în mare parte descentralizată şi efectuată în strânsă cooperare cu coordonatorii naţionali, inclusiv cu Ministerul Sportului, şi cu numeroşii parteneri care sunt ferm angajaţi să sprijine evenimentul. Săptămâna Europeană a Sportului este este centrată în jurul a patru teme, care să atragă toate categoriile de public: Sport în mediul educaţional, Sport la locul de muncă, Sport în aer liber, Sport în cluburi sportive şi centre de fitness.

Potruivit statisticilor, ţara noastră se află pe ultimul loc în Europa la practicarea sportului, doar 6% din populaţie făcând sport în mod frecvent.