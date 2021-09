SIWOO CHUNG, CEO BKB ENERGY:"Pregătim o investiţie de 1,3 miliarde dolari la Mintia şi alte investiţii la CE Oltenia"

Un consorţiu de firme din Coreea de Sud, format din AKEDA, Hyundai Power Systems şi BKB Energy vrea să investească 1,3 miliarde de dolari într-o centrală electrică pe gaze naturale la Mintia de 1.000 de MW, după cum a spus, ieri, Siwoo Chung, preşedintele BKB, în cadrul unei întâlniri cu presa. Consorţiul are în plan să investească şi la CE Oltenia (CEO), în proiectele de reconversie a centralelor din cărbune pe gaz.

Companiile în cauză operează circa 20.000 de MW la nivel global şi au dezvoltat numeroase proiecte energetice în Asia şi Africa. Totodată, BKB a fost interesat în trecut şi de posibilitatea construirii reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, iar investiţia în România ar fi prima din Europa a consorţiului de firme din Coreea de Sud. "România este prima uşă de intrare în UE", a spus, ieri, Siwoo Chung.

Cu privire la viitoarele investiţii plănuite în România, oficialul sud-coreean a spus că, la Mintia, se are în vedere inclusiv construirea unui parc fotovoltaic de 100-110 MW, iar la CE Oltenia un parc de 680 de MW, pe opt locaţii pe care sud-coreeni prezenţi în România în aceste zile le-au vizitat deja.

"BKB formează un consorţiu pentru implementarea propriu-zisă a proiectului. Vizita noastră are rolul de a pregăti o investiţie substanţială. (...) În cazul în care vom participa la proiectele energetic ale României, în special la privatizarea Mintia, vom crea în primul rând locuri de muncă pentru persoane cu experienţă în domeniul energetic. În al doilea rând, pentru Mintia, pe parcursul investiţiei noastre vom fi preocupaţi în mod constant de dezvoltarea regiunii. În al treilea rând, pemntru Mintia, având în vedere faptul că domeniul energetic este unul de importanţă strategic pentru România, vom acţiona conform politicilor guvernamentale", a mai spus reprezentantul consorţiului, care a adăugat că investitorii vor face tot posibilul să reinvestească în domeniu după investiţiile iniţiale.

Acesta a spus că grupul de firme a transmis deja o ofertă neangajantă către Mintia şi pentru proiectul de gaze şi energie solară al CE Oltenia.

"Am transmis deja o ofertă neangajantă către Mintia, iar de executarea proiectului se va ocupa Hyundai Engineering and Construction, alături de Hyundai Power Systems, un grup reprezentantiv în Coreea. (...) De asemenea, am depus o ofertă neangajantă pentru proiectul de gaze şi energie solară al CE Oltenia. Deţinem informaţii cum că CE Oltenia se află într-un proces de selectare a unui partener SPV (special purpose vehicle - n.r.). Am analizat cu atenţie regulamentele europene şi criteriile de selecţie a partenerilor SPV din România, iar BKB se pregăteşte să devină partener. Dacă este necesar vom pregăti un nou consorţiu pentru Oltenia, astfel încât să putem efectua pregătirile necesare pentru un posibil parteneriat viitor cu Oltenia", a mai spus Siwoo Chung.

Acesta a mai afirmat că se intenţionează folosirea gazelor de pe teritoriul Mării Negre, nu din import.

"Ştim că Mintia are procedură de privatizare şi noi suntem pregătiţi să participăm la privatizare şi după ce obţinem această privatizare atunci noi vom instala în jurul a 1.000 de MW, centrală pe gaze. Am observat că Mintia deja are mulţi angajaţi cu experienţă în domeniu, de aceea noi considerăm că este necesar şi posibil să instalăm şi ulterior să angajăm oamenii. De asemenea are multe echipaje potrivite pentru noi. (...) CE Oltenia are procedură de selectare a SPV pentru parteneriate pentru două proiecte de gaze cu Turceni şi Işalniţa şi 8 proiecte de fotovoltaice şi noi, acum, am depus oferta neangajată, şi dacă ne selectează să fim în parteneriate pe proiecte vom continua investiţiile în aceste domenii. Volumul de investiţii în Oltenia depinde de selectarea centralelor, de aceea volumele de investiţii nu se ştiu dar noi suntem în studiu. Dar în Mintia, pentru 1.000 de MW, estimăm în jurul a 1,3 miliarde de dolari", a mai spus Siwoo Chung, care a mai clarificat că nu e vorba de garanţii de stat ci de investiţii proprii.

Oficialii firmelor din Coreea de Sud au mai spus că doresc ca Ministerul Energiei din ţara noastră să fie alături de ei în aceste proiecte.

"Am fost primiţi la Ministerul Energiei, am exprimat dorinţa noastră ministrului (Virgil Popescu - n.r.) şi am solicitat să ni se arate locaţiile în care putem să investim şi în a doua zi am mers la Oltenia şi am avut o introducere din partea conducerii CE Oltenia şi am vizitat toată locaţia: Işalniţa, Turceni, Craiova 2, terenul pentru fotovoltaice. Toată locaţia era foarte bine pregătită şi condiţiile suficient de bune. Dacă venim cu tehnologia şi finanţarea din Coreea, aceste proiecte sigur vor livra rezultate bune", a mai spus şeful BKB Energy.