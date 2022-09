SORIN CÎMPEANU:"Bugetul pentru bursele elevilor este în anul 2022 de 5 ori mai mare decât în anul 2020"

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, afirmă într-o postare pe Facebook că bugetul pentru bursele elevilor este în anul 2022 de 5 ori mai mare decât în anul 2020, informează news.ro.

El mai spune că toţi elevii care au nevoie de sprijin din perspectivă socio-economică sau medicală primesc anul acesta burse sociale în valoare de 200 lei pe lună.

Potrivit ministrului, asigurarea gratuităţii transportului elevilor şi bursele sociale sunt de maxima importanta pentru Guvernul României şi sunt asigurate, fiecare in parte, de la bugetul de stat! Bursa socială este pentru elevi aflaţi in dificultate din punct de vedere socio-economic sau medical.

"Bugetul pentru bursele elevilor este in anul 2022 de 5 ori mai mare decât in anul 2020 (1,332 miliarde lei fata de 270 milioane lei in 2020) şi este asigurat de la bugetul de stat. Toti elevii care învaţă intr-o alta localitate decât cea de domiciliu au asigurat de la bugetul de stat decontul transportului între localitatea de domiciliu şi şcoala, separat de bursele acordate pentru sprijin socio-economic şi/sau medical sau de bursele acordate pentru performanta şcolară.

"Toţi elevii care au nevoie de sprijin din perspectiva socio-economică sau medicală primesc anul acesta burse sociale in valoare de 200 lei/luna, 12 luni/an! Bursa sociala se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu", precizează ministrul.

Sorin Cîmpeanu arată că, fiind "conştient de faptul că anumite categorii de elevi se află în situaţii de dezavantaj independent de statutul socio-economic, Ministerul Educaţiei a decis să acorde burse sociale în acelaşi cuantum minim, garantat, de 200 de lei nu doar elevilor proveniţi din familii cu venituri reduse, ci şi altor categorii de copii şi tineri de vârstă şcolară aflaţi în situaţie de risc, indiferent de venitul familiei: tineri cu dizabilităţi sau boli cronice, copii care provin din centrele de plasament, orfanii de unul sau de ambii părinţi. Şi acest tip de sprijin este acordat pe toată durata anului calendaristic".

"În acelaşi spirit al susţinerii masurilor sociale, în anul şcolar 2022-2023 Guvernul a dublat numărul beneficiarilor Programului "Masa calda" crescând in acelaşi timp cu 50% cuantumul alocat fiecărei mese", spune Cîmpeanu.

El mai menţioneză că, P=prin proiectul Legii România Educata, bugetul anual pentru bursele elevilor se va dubla in raport cu anul 2022 şi va fi de 10 ori mai mare in raport cu anul 2020 (2,7 miliarde lei anual fata de 270 milioane lei in anul 2020)

"Reprezentanţii politicianismului care solicita sa primească burse sociale şi toţi elevii proveniţi din familii cu venituri mari sau foarte mari, doar pentru ca locuind in proximitatea marilor oraşe învaţă in licee din Bucureşti, Cluj, Iasi, Timişoara sau Sibiu, solicita ca elevii aflaţi cu adevărat in dificultate sa aibă un sprijin material puternic diminuat! Iar cu acest lucru Ministerul Educatiei NU poate fi de acord! Bursele sociale, alături de alte măsuri sociale precum acordarea de tichete sociale in valoare de 500 lei acordate tuturor elevilor care au nevoie de sprijin, încurajează egalitatea de şanse. Resursele trebuie astfel dirijate încât să ajungă la cei care au cea mai mare nevoie şi astfel să fie eficiente în reducerea abandonului şcolar şi în asigurarea de condiţii mai bune de participare la educaţie pentru elevii proveniţi din medii socio-economice defavorizate sau din familii defavorizate", mai scrie Cîmpeanu.