SORIN CÎMPEANU: "Mobilizarea, transformarea educaţiei şi declaraţiile naţionale de angajament sunt reperele viitoarelor direcţii de acţiune"

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, afirmă că România este unul dintre actorii principali care au contribuit la documentul final al Summit-ului privind Transformarea Educaţiei, care s-a desfăşurat la New York, conform News.ro.

"Mobilizarea, transformarea educaţiei şi declaraţiile naţionale de angajament, prin care şefii de stat şi de guvern şi-au exprimat viziunea şi acţiunile concrete avute în vedere pentru reforma educaţiei, sunt reperele care marchează viitoarele direcţii de acţiune", susţine el.

Sorin Cîmpeanu a arătat, astăzi, într-o postare pe Facebook, că în perioada 16-19 septembrie s-a desfăşurat la New York Summit-ul privind Transformarea Educaţiei, organizat la iniţiativa Secretarului General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi că preşedintele Klaus Iohannis a iniţiat şi susţinut implicarea României în acest exerciţiu de elaborare de politici încă din primele momente ale demarării pregătirii Summit-ului, România fiind una dintre cele 10 ţări care au co-prezidat cele 5 linii de acţiune (action tracks) în procesul de pregătire a Summit-ului, timp de 6 luni.

"Obiectivul declarat al Summit-ului a fost coagularea tuturor factorilor resposabili pentru o mai bună finanţare a educaţiei în vederea implementării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, dar mai ales pentru reforma educaţiei şi pentru a contracara regresul înregistrat în atingerea obiectivului de dezvoltare durabilă a educaţiei, în contextul în care perioada de criză sanitară a fost definită atât la nivel UNESCO, cât şi la nivel ONU, în peste 190 de state membre, drept o adevărată catastrofă educativă/generaţională", a adăugat ministrul Educaţiei.

Potrivit acestuia, au fost propuse 5 linii de acţiune tematică: 1. Şcoli incluzive, echitabile, sigure şi sănătoase; 2. Învăţare şi abilităţi pentru viaţă, muncă şi dezvoltare durabilă; 3. Profesori, predare şi carieră didactică; 4. Învăţare şi transformare digitală; 5. Finanţarea educaţiei. România a co-prezidat a 3-a linie de acţiune tematică, dedicată profesorilor şi carierei didactice.

Cîmpeanu a menţionat că Summit-ul a debutat cu Ziua mobilizării, dedicată vocii tinerilor, viziunii lor asupra transformării educaţiei şi stabilirii parcursului prin care aceştia se pot implica în procesul transformativ, iar în Ziua soluţiilor, România a fost gazda dialogului cu tema "Profesorii în centrul educaţiei! Apel la acţiune în ceea ce priveşte politicile dedicate profesorilor şi dialogului social pentru a transforma cariera didactică" ("Teachers at the heart of education! Call for action on teacher policies and social dialogue to transform the teaching profession"), organizat alături de UNESCO, Organizaţia Internaţională a Muncii şi Nigeria. Cu această ocazie, consilierul prezidenţial Ligia Deca a prezentat, în calitate de co-lead AT3 din partea României, importanţa implicării şi consultării cadrelor didactice în orice demers ce presupune schimbari în sistemul de educaţie.

"În calitate de ministru al educaţiei, am susţinut 5 intervenţii tematice în cadrul "Summit-ului Transforming Education - Ziua soluţiilor": 1. Transformarea educaţiei începe devreme: importanţa educaţiei timpurii (eveniment organizat de către UNICEF, UNESCO, Uzbekistan, Republica Populară Democratică Laos şi Gabon); 2. Transformarea sistemelor de educaţie pe timp de criză: perspective din Ucraina (eveniment organizat de către Ucraina, Polonia, UNESCO şi UNICEF); 3. Rolul învăţământului superior în transformarea mediului; învăţarea pe tot parcursul vieţii (eveniment organizat de Universitatea Naţiunilor Unite, Spania, Bhutan, UNESCO şi Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice); 4. Abilităţile digitale în învăţare şi predare - perspectiva drepturilor omului (eveniment organizat de Consiliul Europei, Slovenia, Grecia, UNESCO şi Centrul UNESCO de cercetare în domeniul inteligenţei artificiale); 5. Transformarea educaţiei pentru transformarea vieţii: mize, provocări şi perspective pentru sistemele de educaţie francofone (eveniment organizat de Conferinţa Miniştrilor Educaţiei din Statele Francofoniei - CONFEMEN, Maroc, Biroul Internaţional al Educaţiei- UNESCO, Institutul francofoniei pentru educaţie şi formare - IFEF/OIF). Cu această ocazie, am prezentat Proiectul România Educată şi am reafirmat angajamentele naţionale privind susţinerea demersurilor comunităţii internaţionale de redresare şi transformare a educaţiei", a detaliat Sorin Cîmpeanu.

El a continuat arătând că ziua de luni a fost dedicată reuniunii liderilor şi susţinerii declaraţiilor naţionale de angajament, prin care şefii de stat şi de guvern şi-au exprimat viziunea şi acţiunile concrete avute în vedere pentru reforma educaţiei. În acest context, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat: "Transformarea educaţiei presupune atingerea provocărilor globale actuale, aflate în creştere exponenţială, cu toate resursele pe care le are educaţia, pentru a încuraja progresul, pacea şi prosperitatea".

"Astfel, România este unul dintre actorii principali care au contribuit la documentul final al Summit-ului - Viziunea Secretarului General al ONU, prezentată cu ocazia Summit-ului din data de 19 septembrie. Mobilizarea, transformarea educaţiei şi declaraţiile naţionale de angajament, prin care şefii de stat şi de guvern şi-au exprimat viziunea şi acţiunile concrete avute în vedere pentru reforma educaţiei, sunt reperele care marchează viitoarele direcţii de acţiune", a conchis Cîmpeanu.