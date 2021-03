Bugetul distribuit de Ministerul Tineretului şi Sportului este vital pentru majoritatea federaţiilor sportive în condiţiile în care atragerea de bani din alte surse este fie prea dificilă pentru anumite discipline, fie nu reprezintă o prioritate pentru managerii mai "comozi".

Federaţiile de canotaj, handbal şi scrimă primesc cele mai mari finanţări în anul olimpic 2021 de la Ministerul Tineretului şi Sportului dintre cele 63 de structuri sportive eligibile, conform repartizării anunţate de instituţie, sumele primite fiind însă mai mici faţă de anul precedent. Suma cu care Ministerul Tineretului şi Sportului finanţează federaţiile sportive în 2021 este de 97.650.000 de lei, în condiţiile în care asociaţiile naţionale au primit în anul precedent 132.200.000 de lei. Bugetul total al MTS pentru anul 2021 este de 543.000.000 lei. Ca urmare a numărului mare de sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar şi a rezultatelor înregistrate în 2020, Federaţia Română de Canotaj primeşte cea mai mare sumă, 9.000.000 de lei, dintre care 1.000.000 sunt destinaţi întreţinerii şi funcţionării bazelor sportive. Suma alocată în acest an FRC este cu un milion de lei mai mică decât în 2020, când a primit 10.000.000 de lei. Următoarea în clasamentul finanţărilor de la bugetul de stat este Federaţia Română de Handbal, cu 5.350.000 de lei, faţă de 7.850.000 de lei în 2020. Din suma alocată în acest an, 150.000 de lei sunt destinaţi întreţinerii bazelor sportive. Pe poziţia a treia se află Federaţia Română de Scrimă, cu 5.300.000 de lei, în scădere faţă de 5.100.000 de lei în 2020, având în vedere că 300.000 de lei sunt destinaţi întreţinerii bazelor. Federaţia Română de Tenis a fost inclusă de MTS pe lista structurilor sportive care primesc finanţare, cu 2.100.000 de lei, după trei ani de absenţă din cauza problemelor juridice. Cea mai mare pierdere la capitolul finanţare de la bugetul de stat a suferit-o Federaţia Română de Handbal, cu minus 2,5 milioane de lei faţă de anul trecut, urmată de Federaţia de Rugby, cu minus 2,2 milioane, şi federaţia de canotaj, minus 2 milioane de lei. Atletismul pierde de asemenea 1,75 milioane lei, halterele - 1,5 milioane de lei, luptele - 1,3 milioane lei, tenisul de masă - 1,2 milioane de lei, iar federaţia de schi şi biatlon are cu 1 milion de lei mai puţin. Federaţia Română de Gimnastică va beneficia de o finanţare de plus un milion lei faţă de 2020, iar cea de nataţie şi pentatlon modern de un plus de 400.000 de lei. Cele mai mari creşteri procentuale au fost înregistrate la Triatlon, de la 400.000 de lei în 2020, la 1 milion anul acesta, Kempo şi-a dublat practic bugetul de la 900.000 lei, la 1.870.000 lei, iar Taekwondo WT a ajuns la 1.700.000 lei, plus 150.000 lei pentru baze sportive, de la 1.000.000 lei în 2020. Automobilismul a beneficiat de asemenea de o dublare a finanţării de la bugetul de stat, ajungând la 895.000 de lei, de la 400.000 lei în 2020, în timp ce federaţia de alpinism şi escaladă a atins cota de 500.000 lei, de la 200.000 lei în 2020. Şahul, a avut şi el de suferit la capitolul buget, primind doar 300.000 de lei, faţă de 500.000 anul trecut. Federaţia Română de Ciclism, condusă până anul trecut de actualul ministru al Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a primit o finanţare cu un milion de lei mai mică faţă de anul trecut, iar Comitetul Naţional Paralimpic minus 400.000 lei. Ministerul a făcut şi câteva precizri legate de modul cum s-au administrat banii: "Pentru stabilirea corectă a cuantumurilor de finanţare, a fost imperios necesară ierarhizarea şi prioritizarea federaţiilor sportive naţionale în baza unor criterii general valabile, foarte clare şi bine definite, prin aplicarea acestor criterii fiind evaluată întreaga performanţă federală atat din punct de vedere sportiv, administrativ, organizatoric, de dezvoltare in teritoriu precum şi de reprezentativitate la nivel internaţional. În urma aplicării acestor criterii având ca scop ierarhizarea şi prioritizarea federaţiilor sportive naţionale, pe primele locuri în ceea ce priveşte cuantumul finanţării se află Canotajul cu 9.000.000 lei, Judo, Scrimă, Atletism, Lupte, Gimnastica şi Handbal, cu câte 5.000.000 lei fiecare, iar pe ultimele locuri se află Pangration, Chanbara şi Powerlifting cu câte 75.000 lei fiecare. Astfel, finanţarea federaţiilor sportive naţionale a fost făcută în funcţie de ierarhizarea şi prioritizarea acestora, în strictă conformitate cu prevederile legale privind criteriile de finanţare, aşa cum sunt ele definite in metodologia cadru de către Ministerul Tineretului si Sportului, coroborat cu nivelul de îndeplinire al indicatorilor specifici, nivelul de îndeplinire al obiectivelor de performanţă sportivă, nivelul de reprezentare a imaginii României pe plan internaţional, nivelul de promovare şi dezvoltare al sportului în teritoriu prin numărul de structuri sportive afiliate, precum şi de nivelul de practicare al disciplinei sportive, de nivelul de dezvoltare a bazei de selecţie prin numarul de sportivi legitimaţi". Stabilirea acestor sume s-a făcut în conformitate cu OMTS nr. 1573/18.12.2020 pentru aprobarea programelor sportive de utilitate publică şi a metodologiei privind finanţarea federaţiilor sportive naţionale de către MTS pe anul 2021.