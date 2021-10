STUDIU ACCENTURE: Aproape o treime dintre cele mai mari companii europene listate la bursă s-au angajat să atingă obiectivul Net Zero până în 2050

Angajamentele pentru protecţia mediului au accelerat în ultimii doi ani, aproape o treime (30%) dintre cele mai mari companii europene listate la bursă s-au alăturat iniţiativei Net Zero, pentru a elimina emisiile de gaze de seră până în anul 2050, potrivit unui nou studiu realizat de Accenture (NYSE: ACN), conform unui comunicat remis redacţiei.

Studiul, intitulat "Reaching Net Zero by 2050," a analizat date de la peste 1.000 de companii incluse în marii indici bursieri din Europa şi arată că stabilirea de obiective ajută la accelerarea tranziţiei la Net Zero - adică atunci când o companie îşi reduce emisiile de CO2 şi alte gaze cu efect de seră (GES) la zero sau compensează pentru a realiza un echilibru între cantitatea de emisii de GES produse şi cantitatea eliminată din atmosferă. În ultimul deceniu, companiile cu un obiectiv net zero şi-au redus în medie emisiile cu 10%, iar cele fără obiective au înregistrat emisii în creştere.

Companiile listate din Marea Britanie au fost cele mai predispuse la stabilirea unei date ţintă net zero, 37% dintre acestea făcând acest lucru, acoperind emisiile din domeniile de aplicare 1, 2 şi 3 • , în comparaţie cu 27% în Germania şi 18% în Franţa.

Majoritatea companiilor incluse în studiu estimează ca dată pentru atingerea obiectivului anul 2043. Astfel, în Marea Britanie anul ţintă este 2043, în Germania 2044, în Franţa 2044, în Italia 2041, iar în Spania 2042. Companiile din industriile cu emisii ridicate de dioxid de carbon - precum petrol şi gaze şi produse chimice - au stabilit termene în jurul anului 2050, în timp ce majoritatea companiilor din sectorul de servicii vizează anul 2035.

"Comunitatea de afaceri europeană este mai implicată ca niciodată în cursa către zero, numărul companiilor care îşi stabilesc obiective public a crescut în ultimii doi ani", a declarat Jean-Marc Ollagnier, CEO Accenture Europa. "Şi după cum arată studiul nostru, obiectivele funcţionează. Net zero ar trebui să fie gestionat ca orice prioritate strategică de afaceri: Stabilirea unor obiective clare pentru a conduce întreaga organizaţie în aceeaşi direcţie şi monitorizarea progresului pentru a corecta traiectoria, după caz. Publicarea obiectivelor contribuie, de asemenea, la crearea impulsului colectiv necesar, întrucât companiile nu pot rezolva singure acest lucru."

În ritmul actual, doar 5% dintre companii pot atinge obiectivele

Cu toate acestea, raportul a constatat că doar o companie din 20 (5%) dintre cele care fac obiectul studiului sunt pe drumul cel bun pentru a-şi atinge obiectivele net zero în cadrul propriilor operaţiuni, acoperind emisiile din domeniile de aplicare 1 şi 2, dacă continuă ritmul de reducere a emisiilor pe care l-au atins între 2010 şi 2019, şi doar 9% dintre acestea îşi pot îndeplini obiectivul în anul 2050. Companiile care au realizat o reducere modestă a emisiilor din 2010 - adică o reducere de 0-5% pe an - pot atinge în continuare un nivel net zero în operaţiunile lor înainte de jumătatea secolului, dacă îşi dublează ritmul de reducere a emisiilor până în 2030 şi îl triplează până în 2040.

"Deşi numărul de obiective nou stabilite este liniştitor, este încă clar că organizaţiile nu se mişcă suficient de repede", a declarat Peter Lacy, CRO (Chief Responsibility Officer) şi global lead Sustainability Services Accenture. "Cu COP26 la doar câteva zile distanţă, companiile şi guvernele din toată lumea trebuie să-şi concentreze eforturile asupra unor acţiuni concrete care urmează obiective solide pentru a face faţă provocării cu care se confruntă lumea noastră de a ajunge la net zero până la jumătatea secolului şi de a menţine încălzirea globală la 1,5°c."

Raportul sugerează soluţii specifice şi etape intermediare spre net zero pentru anumite industrii, inclusiv industria auto, industria chimică, construcţii, finanţe, retail şi transport.

De asemenea, studiul arată că şapte industrii - în special în sectoarele serviciilor, cum ar fi serviciile profesionale, informaţiile şi comunicaţiile - se vor afla pe drumul cel bun spre net zero în operaţiunile lor până în 2050 dacă vor dubla ritmul de reducere a emisiilor în următorul deceniu, iar apoi vor accelera cu încă 50% până la 70% în următorii 10 ani. Va fi nevoie de o accelerare mai radicală pentru cinci sectoare reprezentând 42% din gazele cu efect de seră emise de toate companiile din eşantionul de cercetare - auto, construcţii, producţie, petrol şi gaze, transport şi depozitare - pentru a ajunge la net zero până la jumătatea secolului.

"Net zero până în 2050 - să nu mai vorbim mai devreme - va fi fezabil doar cu acţiuni rapide şi decisive în acest deceniu. Constatările noastre arată că este posibil, dar numai dacă companiile europene acţionează acum", a spus Ollagnier. "Soluţiile diferă în funcţie de industrie şi companie şi toate au puncte de plecare, oportunităţi şi provocări diferite. În unele industrii, tehnologiile necesare sunt disponibile şi vor trebui să fie scalate rapid. În altele, ele vor trebui inventate. Cu toate acestea, pentru a ajunge acolo, toate companiile vor face ca reinventarea să devină normă, condusă de inovarea tehnologică, colaborare, noi modele de afaceri şi reglementări favorabile."