SUPLIMENT ANTIBIOTICE IAŞI / IOAN NANI, DIRECTOR GENERAL:"Afacere matură, care se concentrează pe dezvoltare"

Reporter: Cum aţi descrie activitatea Antibiotice din ultimii ani? Care au fost principalele direcţii de dezvoltare ale companiei?

Ioan Nani: Privind retrospectiv, din anul 2000 până în prezent, putem spune că au fost două decade împărţite în câte două etape a patru-cinci ani fiecare. Vorbim despre contractele de mandat ale Consiliului de Admi­nistraţie, care de regulă sunt de patru ani. Iar două mandate înseamnă opt ani, acoperite de un plan de management.

Perioada anilor 2000 - 2005 a fost o etapă de căutări, în care a trebuit să ne definim drumul către Comunitatea Europeană. Bineînţeles că în acea etapă, pentru noi au fost prioritare investiţiile în reconfigurarea resurselor umane, a site-urilor de fabricaţie, a politicilor de piaţă şi promovare a produselor, a investiţiilor în alinierea documentatiilor produselor la legislatia internaţională pentru a permite înregis­trarea acestora în orice ţară. Numai dobândirea certificatelor de bună practică de fabricaţie, cu respectarea cerintelor europene si americane, a necesitat investiţii de circa 30 milioane de euro, în perioada anilor 2000- 2010. Practic, au fost eforturi finan­ciare importante, pentru care Antibiotice a trebuit să reinvestească în perma­nenţă o parte din profit.

Iar mesajul pe care doresc să-l trimit este că în continuare vom avea nevoie de susţinerea acţionarilor pentru investirea periodică a profiturilor, deoarece industria farma este extrem de competitivă, iar schimbările apar cu o frecvenţă impresionantă.

Încă din anii 2000 ne-am pus problema internaţionalizării afacerii, asta şi deoarece Antibiotice a avut exporturi chiar de la începuturile sale. În 1972 compania era vizitată de Food and Drug Administration, iar prima certificare a exportului a fost pentru substanţa activă streptomicină. În prezent, Antibiotice este percepută ca o companie ce exportă în principalele pieţe internaţionale, fiind lider mondial în producţia de nistatină.

Între 2010 şi 2020, principala orientare a Antibiotice a fost diversificarea portofoliului de produse, concomitent cu diversificarea pieţelor de desfacere, compania investind în această perioadă peste 70 de milioane de euro. Am consolidat structuri de produse, centre de cercetare şi de studii clinice. Am consolidat relaţiile cu partenerii internaţionali, atât în ceea ce priveşte importurile de substanţe active cât şi parteneriatele în "teritoriile ATB", adică teritoriile unde Antibiotice are deschise reprezentanţe şi şi-a adaptat produsele pentru a fi înregistrate. Deja avem peste 100 de produse înregistrate în aceste pieţe.

Bineînţeles că toate acestea se reflectă şi în evoluţia exporturilor, care în ultimii opt-zece ani au crescut de câteva ori, astăzi circa 47% din cifra de afaceri fiind realizată în pieţele internaţionale. Edifica­toare pentru imaginea de ansamblu a exporturilor Antibiotice sunt cele din Statele Unite şi Vietnam, ţări şi pieţe diferite. În primul caz este vorba despre o democraţie puternică cu o piaţă matură, iar în celălat vorbim despre o piaţă în creştere, cu un potenţial fantastic de absorbţie şi de consum.

Reporter: În toată această perioadă, acţiunile Antibiotice s-au tranzacţionat la Bursa de Valori Bucureşti. Ce influenţă consideraţi că a avut asupra activităţii companiei prezenţa în piaţa de capital?

Ioan Nani: Antibiotice este în piaţa de capital încă din aprilie 1997 şi, aşa cum am spus de mai multe ori, tranzacţionarea la bursă a crescut nivelul de transparenţă al companiei, precum şi seriozitatea implicării noastre în activităţile şi în deciziile pe care le-am luat în favoarea acţionarilor. De asemenea, internaţionalizarea afacerilor Antibiotice a fost şi este puternic influenţată de prezenţa în piaţa de capital. Partenerii de afaceri caută informaţii legate de o companie, iar faptul că acestea sunt prezente pe site-ul bursei, la brokeri, etc. încurajează relaţiile internaţionale.

În opinia mea, principala datorie a unui manager responsabil este de a consolida activul net al companiei pe care o conduce, ceea ce se reflectă în valoarea acţiunilor la bursă. Până la urmă, consolidarea preţului acţiunilor reprezintă o anumită maturizare a afacerii. Este îmbucurător că SIF Oltenia, unul dintre acţionarii noştri semnificativi, a cumpărat recent încă 4% din acţiunile companiei. Este un semn de încredere, care arată că cel puţin că o parte din planurile noastre se bucură de sprijinul pieţei de capital.

Reporter: Care sunt perspectivele companiei pentru următorii cinci-zece ani?

Ioan Nani: În primul rând, doresc să transmit acţionarilor şi întregii pieţe de capital că Antibiotice este o afacere matură, care se consolidează şi se concentrează pe dezvoltarea organică, în următorii ani. În Planul de Organizare şi Dezvoltare Strategică (PODS) am anunţat că ne dorim dublarea afacerilor, diversificarea portofoliului şi implementarea unei strategii puternice de internaţionalizare, ceea ce înseamnă creşterea exportului la 50%, până la 60% din business, în următorii opt-zece ani.

Intenţia dublării afacerilor reflectă, până la urmă, ambiţia celor peste 850 de tineri angajaţi în ultimii zece ani în această companie, care acum se regăsesc în centrele de cercetare, de studii clinice, în centrele de marketing, în cele pentru asigurarea şi controlul calităţii, adică activităţi ce necesită un nivel înalt de dedicare şi specializare. Este practic o dublare a activităţii care, pe lângă cifra de afaceri şi profiturile companiei, implică şi dublarea veniturilor oamenilor care participă la crearea viitorului Antibiotice.

Planul de Organizare şi Dezvoltare Strategică este alcătuit din câţiva piloni strategici - baza dezvoltării companiei în anii următori. Pe primul loc se află adaptarea resursei umane, urmată de adaptarea portofoliului de produse şi, aşa cum am menţionat, internaţionalizarea afacerii. De asemenea, dezvoltarea platformei industriale prin investiţii, consolidarea Sistemului de Management Integrat (calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă), sunt principalele aspecte pe care actuala generaţie construieşte perspectiva companiei.

În ultima perioadă, au fost diversificate activităţile de management medical. Managerii medicali sunt persoanele care avizează politicile de dezvoltare a portofoliului pe care oamenii de marketing le doresc, totul bineînţeles cu acordul acţionarilor. În felul acesta, încercăm să punem împreună ceea ce vrea piaţa cu evoluţia terapeuticii, îndeosebi a terapeuticii pe bază de produse generice, pentru că Antibiotice este, în principal, producător de medicamente generice. De asemenea, portofoliul produselor sterile pentru spitale este un segment pe care compania doreşte să-l dezvolte, ceea ce implică investiţia într-un nou site de produse injectabile.

Pentru anul acesta, dezvoltarea diviziei de produse topice reprezintă principala orientare a companiei. În luna septembrie vom pune în funcţiune un nou site pentru dezvoltarea unor astfel de produse, investiţie pe care am derulat-o în ultimii trei-patru ani. A fost o perioadă în care s-au făcut reconfigurări de resurse umane, reconfigurări tehnologice, iar capacitatea de producţie s-a dublat, fiind acum de circa 450-500 de tone (n.r. pe an). De asemenea, compania îşi propune dezvoltarea portofoliului destinat sănătăţii femeii. Criza de sănătate pe care o traversăm a demonstrat că trebuie să ne schimbăm, atât ca atitudine cât şi ca nomenclator de produse.

Reporter: Spuneţi că, pentru atingerea obiectivelor cantitative pentru următorii opt ani, aveţi în vedere creşterea exporturilor. Nu oferă piaţa din ţara noastră suficiente posibilităţi astfel încât Antibiotice să îşi atingă ţintele?

Ioan Nani: Piaţa internă nu poate să susţină în totalitate ţinta de dublare a cifrei de afaceri, deoarece viteza de creştere a pieţei din România este diferită pentru anumite clase terapeutice. În plus, există şi această taxă de clawback, care-i afectează pe cei care produc în România, Antibiotice fiind cel mai mare producător român care se dezvoltă în această piaţă. Noi nu suntem o multinaţională, ci un producător naţional care şi-a definit o strategie de internaţionalizare bazată pe un portofoliu de produse care să ne permită o creştere deosebită.

Reporter: Anul trecut taxa de clawback a fost plafonată şi diferenţiată pe categorii de medicamente. Consideraţi că este insuficient?

Ioan Nani: Este adevărat că taxa a fost îndulcită şi ne-am bucura să rămâ­nă aşa, dar totuşi este greu de suportat. Antibiotice vinde medicamente pentru spitale, fiind principalul furnizor de produse beta-lactamice injectabile. Suntem prezenţi la licitaţiile din spitale şi nu înţelegem de ce trebuie să plătim o taxă când de fapt răspundem unei solicitări de achiziţii din partea sistemului de sănătate.

Este o taxă injustă şi sper să ajungem la o anumită maturitate şi din acest punct de vedere. Produsele noas­tre injectabile se găsesc în multe pieţe. În Statele Unite livrăm deja de zece ani şi nu se plăteşte o astfel de taxă. În majoritatea ţărilor din Comunitatea Europeană am câştigat licitaţia pentru unul sau două produse beta-lactamice injectabile şi nu se plăteşte această taxă. Toată zona Europei de Nord cumpără produse de la noi prin firme de distribuţie, care nu înţeleg rolul acestei taxe.

Reporter: Ce investiţii preconizaţi să faceţi în următorii opt ani, care este valoarea lor şi pe ce surse de finanţare vă bazaţi?

Ioan Nani: Valoarea investiţiilor preconizate, menite să asigure dublarea şi internaţionalizarea afacerii, este de cel puţin 100 milioane de euro. Sunt investiţii pe care nu le vom putea susţine numai din fonduri proprii. De aceea dorim să vedem dacă putem atrage fonduri europene, mai ales pentru înfiinţarea şi construirea centrului de cercetare şi transfer tehnologic pentru produse sterile lichide injectabile. Plecând de la această investiţie, ulterior vom dezvolta un site de producţie care să aibă mai multe posibilităţi de obţinere şi divizare a soluţiilor sterile injectabile, mai multe tipuri şi mărimi de ambalaje, etc. De asemenea, dorim să ne consolidăm prin achiziţii de licenţe de fabricaţie. Sigur că este o metodă mai rapidă, dar este extrem de scumpă. Dar, tot­odată, vom dezvolta şi activităţi de cercetare proprie. Diversificarea producţiei este, de asemenea, o cale importantă prin care dorim să dezvoltăm compania.

Revenind la partea de finanţare, adaug că aşteptăm cu interes reluarea discuţiilor cu BERD-ul, bancă europenă cu tradiţie în investiţiile din Ro­mânia, în ultimii 20 de ani. Încurajez discuţiile cu Guvernul României, cu Ministerul Sănătăţii, pentru a vedea împreună cum putem consolida principalul producător farmaceutic al ţării. Interesul nostru este să dezvoltăm o afacere în România, cu oameni din România, în zona de Nord-Est a ţării, unde din păcate investiţiile sunt mai puţine.

Reporter: Care este stadiul activităţilor din Vietnam şi ce planuri are compania pe care o conduceţi în acea zonă?

Ioan Nani: Antibiotice a ajuns cu produsele sale în Vietnam în 2006, iar ultimii trei-patru ani au reprezentat o consolidare a poziţiei noastre acolo. Am deschis o reprezentanţă la Hanoi, avem deja înregistrate 20 de produse pentru consumul în spitale şi acum suntem în proceduri de înregistrare a unor alte segmente de produse - produse topice şi produse pentru sănătatea femeii. Anul trecut, am avut vânzări de zece milioane de dolari în Vietnam şi am consolidat relaţia cu principalul nostru distribuitor.

Sigur că nu este o piaţă uşoară, fiind asemănătoare cu cea din România din perioada 1996-1997, care încerca să îşi consolideze legislaţia, să atragă producători din toată lumea. În Vietnam aceste lucruri se întâmplă, dar cu o viteză mult mai mare. Subliniez că nu am renunţat la ideea ca, pe lângă dis­tribuţie, să identificăm site-uri în care să producem în Vietnam, împreună cu localnicii.

Aşa cum am spus de mai multe ori, Vietnamul trebuie să fie o punte prin care noi să ne extindem în zonele limitrofe. Suntem în proceduri de înregis­trare în Filipine, care este o piaţă foarte bine protejată legislativ. Practic, suntem în discuţii cu cel mai mare distribuitor din zonă, care are sute de produse în portofoliu, iar unele vor fi de la noi. Dar este un proces de durată şi anevoios pentru că distanţele sunt mari, există diferenţa mari de legislaţie, de mentalitate, iar oamenii sunt greu de găsit şi format.

Reporter: Care au fost provocările pe care pandemia le-a adus pentru Antibiotice?

Ioan Nani: Cea mai mare provocare adusă de pandemie a fost să ne adaptăm la situaţie, pentru că nu ne-am mai întâlnit cu aşa ceva până acum. Practic, să găsim acea formă de organizare prin care să menţinem sănătatea oamenilor, astfel încât să continuăm producţia, să exportăm, să menţinem parteneriatele în ceea ce priveşte achiziţiile de materii prime etc. Trecând peste şocul iniţial, a trebuit să vedem cu ce putem să fim utili sistemului de sănătate. Iar utilitatea noastră s-a demonstrat imediat prin produsele antiinfecţioase. De asemenea, ne-am putut adapta imediat profilul de activitate pentru forme solide orale, de la vitamine şi suplimente până la tratamentele de anduranţă bazate pe paracetamol sau pe algocalmin, care de regulă devin uzuale atunci când nu există alte forme de tratament. De altfel, vrem să dezvoltăm segmentul de produse antivirale, care au fost folosite şi s-au dovedit extrem de eficiente în tratamentul Covid-19.

Reporter: Cum credeţi că a făcut faţă ţara noastră situaţiei provocate de pandemia Covid-19? Cu ce rămâ­nem după această perioadă?

Ioan Nani: Cred că ne-am descurcat mai bine decât majoritatea ţărilor din Europa şi mărturisesc că sunt uimit că un sistem de sănătate critcat de multe ori a reuşit ca, printr-o bună organizare, să facă faţă situaţiei. Sigur că au ieşit la iveală o serie de carenţe, dar până la urmă sistemul s-a adaptat. Criza de sănătate va aduce schimbări radicale în comportamentul oamenilor. Nu vom mai socializa oricum, vom învăţa să trăim mai îngrjit, respectând până la urmă viaţa.

Cred că solidaritatea trebuie să fie pe primul loc. Să nu uităm că în prima parte a anului trecut, în lunile martie, aprilie sau mai, solidaritatea dintre naţiuni cam dispăruse, fiecare dorind să îşi rezolve propriile probleme. Atunci s-a văzut cât de multă nevoie este de industrie farmaceutică. Cred că România are industrie farmaceutică. A avut dintotdeauna, doar că nu s-a vorbit despre industria farmaceutică, ci s-a vorbit despre industria chimică, din care face parte. Consider că este timpul să constatăm că avem industrie farmaceutică şi să o susţinem. Trebuie să vedem cum îmbunătăţim mediul de afaceri astfel încât să apară investitori mai importanţi în această industrie. Să gândim şi să implementăm politci de încurajare, aşa cum există în majoritatea ţărilor din Europa. Chiar cred că industria farmaceutică din ţara noastră are potenţial, dar din păcate acest aspect este ignorat şi nici nu sunt politici guvernamentale în acest sens.

Reporter: Vă mulţumesc!