Ministrul Educaţiei a avut o vară fierbinte. Dezbaterera publică pe Legile Educaţiei a consumat foarte multă energie, iar o parte din aceasta nu a fost una pozitivă. Ministrul Sorin Cîmpeanu este ameninţat cu o moţiune simplă de cenzură în Parlament, dar şi cu o petiţie care cere demiterea sa şi care a strâns zeci de mii de semnături. În acelaşi timp, problemele din teren sunt cele deja cunoscute, iar toaletele din cadrul şcolilor l-au adus în "vizorul" premierului Nicolae Ciucă. Dincolo de toate acestea, evenimentul acestei luni îl reprezintă începerea noului an şcolar.

Ministrul a avut mai multe sfaturi pentru elevi, părinţi şi profesori: "Fiecare profesor ştie să-şi evalueze cel mai bine elevii, ritmic, pe parcursul întregului an şcolar în aşa fel încât să fie eliminată acea presiune a notei, fără să eliminăm media generală la finalul fiecărui an de studiu. Să eliminăm acea presiune inutilă generată de goana după note, goana după note a elevilor, goana după note, din păcate, a multor părinţi care nu înţeleg că şcoala nu se face pentru notă, şcoala se face pentru ca ai lor copii să deprindă acele competenţe care îi vor ajuta să se dezvolte în viaţă conform propriilor aspiraţii de dezvoltare atât personală şi cât şi profesională pentru fiecare dintre acei copii care vor alege un domeniu". Potrivit ministrului, "competenţele, aşteptările elevilor şi ceea ce au nevoie pentru a se dezvolta armonios în societatea viitorului" sunt lucrurile importante pentru elevi.

Sorin Cîmpeanu subliniază că asigurarea unui curriculum care să fie la dispoziţia şcolilor şi a elevilor trebuie să asigure elevilor "şansa de a atinge potenţialul maxim".

Ministrul afirmă că, până la finalul acestui an calendaristic, trebuie finalizate noile planuri-cadru în învăţământul liceal, în aşa fel încât elevii care vor intra în clasa a noua din septembrie 2023 să poată susţine examenul de bacalaureat într-o nouă formă, adaptată schimbărilor: "Cei care încep şcoala astăzi vor susţine examenul de bacalaureat aşa cum a fost anunţat. Singura schimbare este aceea decisă împreună cu partenerii de dialog social, a păstrării programei în forma cunoscută înainte de pandemie pentru ambele examene naţionale: evaluare naţională şi bacalaureat. Deci toţi elevii care încep astăzi şcoala vor susţine bacalaureatul în forma cunoscută. Vor putea susţine un examen de bacalaureat diferit doar elevii care vor începe şcoala anul viitor, în septembrie 2023, după planuri-cadru noi, după un curriculum nou, după ce vor fi parcurs patru ani de liceu într-un alt fel vor susţine şi un examen de bacalaureat într-un alt fel. Nu schimbăm regulile jocului în timpul jocului. Planurile-cadru vor trebui să fie finalizate în acest an calendaristic, pentru că în spatele fiecărei discipline din panul-cadru, în funcţie de numărul de ore alocat fiecărei discipline va trebui să avem un curriculum adecvat şi adaptat, centrat pe adevărate competenţe". Ministrul mai spune că, după elaborarea viitorului curriculum, va fi nevoie de noi manuale, disponibile şi în format digital. Cîmpeanu a precizat că a primit 10.431 de amendamente la propunerile privind noua legislaţie în domeniul educaţiei, arătând că toate acestea "sunt abordate cu maximă seriozitate" şi subliniind că are în continuare consultări privind viitoarele decizii din sistem: "Nu am vorbit niciodată despre reintroducerea uniformelor obligatorii. Am spus întotdeauna că este bine - atât cât am văzut în sisteme de educaţie avansate, Statele Unite, Marea Britanie, Franţa - să avem elevi mândri de şcoala lor, să poarte un însemn, fie că este un pin, aşa cum purtăm tricolorul putem purta însemnul şcolii, fie că este o cravată, fie că este o eşarfă, pentru fete, îmi doresc să fie mândri de şcoala lor şi acest lucru să se vadă şi prin însemne. Însemne de apreciere la adresa şcolii nu înseamnă uniformă obligatorie".

Cîmpeanu a reafirmat că problema privind toaletele din şcoli este "exagerată": "Noi finanţăm, nu poate încheia contract pentru toaletă Ministerul Educaţiei, primăria încheie. Haideţi să luăm afirmaţia completă: deci am spus - şi menţin ceea ce am spus - problema grupurilor sanitare neconforme din şcoli este o problemă importantă. Ea trebuie să fie rezolvată şi va fi rezolvată. Exact astea au fost cuvintele. Pe de altă parte, este o problemă exagerată, pentru că de multe ori legăm digitalizarea şi calitatea educaţiei de toaletă. Toaleta, chiar dacă este în curte, ea poate să fie conformă. Cu toţii am fost la festivaluri, cu toţii mergem la plajă şi sunt toalete conforme, care nu sunt în clădire. Nu iau apărarea autorităţilor locale. În vârf de munte, o şcoală cu patru elevi care trebuie să aibă acces la educaţie, în vârf de munte nici Elveţia, nici Statele Unite, nici Japonia nu au inventat reţeaua de canalizare. În vârf de munte, acolo sunt acele şcoli cu patru copii, acolo e greu de rezolvat, acolo toaleta va trebui să fie conformă, dar în exteriorul şcolii".

El a adăugat că, în prezent, la nivel naţional, 306 şcoli nu au toaletă "conformă", dintre acestea 126 au finanţare şi trebuie să folosească această finanţare până la finalul anului.