SUPLIMENT IC&T"Perspectivele de dezvoltare pe piaţa românească sunt foarte mari"

Reporter: Piaţa de IT&C a făcut faţă fără probleme pandemiei de Covid-19. Cum a evoluat aceasta în 2020, an marcat de criza sanitară?

Nicoleta Macovei: Pandemia a afectat fără îndoială şi piaţa de IT&C, însă, spre deosebire de multe alte sectoare, domeniul nostru s-a adaptat foarte rapid la lucrul online şi activitatea noastră nu a cunoscut deloc întreruperi. Acest fapt se datorează în mare parte adaptabilităţii angajaţilor la munca de la distanţă şi caracterului foarte variat al serviciilor pe care le oferim. Cu toate acestea, economia în general a avut de suferit, ceea şi-a pus amprenta şi asupra sectorului de IT&C, şocul încasat de clienţii noştri a avut consecinţe şi asupra companiei noastre. Prima jumătate a anului a impactat destul de mult o mare parte dintre clienţii IT, care fie nu au putut să îşi desfăşoare activitatea o perioadă, fie nu erau pregătiţi să lucreze online pentru a putea organiza licitaţii. Proiectele s-au derulat mai lent, evaluarea ofertelor a durat mai mult, atât în sectorul public, cât şi în cel privat. Intervine aici problema foarte actuală şi importantă a digitalizării serviciilor din România. Ne preocupă constant acest aspect şi contribuim cu rezultate palpabile în domeniile infrastructurii (am jucat un rol esenţial în modernizarea trans­portului public cu METRO­REX şi STB), al automatizării industriale, al tehnologiilor medicale sau al furnizării de energie, printre altele. În contrapondere la această primă jumătate de an puternic afectată de criza COVID-19, a doua parte a anului a venit însă cu o explozie de proiecte, perioada septembrie-decembrie fiind una dintre cele mai aglomerate din ultimii 7-8 ani. Nivelul slab de digitalizare rămâne însă problema principală, astfel că, în condiţiile epidemiei, evaluarea acestor proiecte durează luni întregi, ceea ce creează frustrare şi împiedică firmele de IT&C să îşi atingă randamentul maxim. Chiar şi în acest context mai puţin favorabil, ne-a ajutat foarte mult faptul că la S&T avem şansa să ne mişcăm cu lejeritate între sectorul privat, sectorul public şi proiectele recurente, care vin din anii trecuţi. Cu acest mix am reuşit să ne menţinem pe un trend ascendent.

Reporter: Pandemia a venit şi cu unele oportunităţi pentru sectorul în care activaţi? Au existat şi dezavantaje generate de criza sanitară?

Nicoleta Macovei: Pandemia a urgentat, fără îndoială, procesul digitalizării. Tendinţa spre automatizare şi informatizare exista deja, dar ea a fost accentuată de contextul crizei. De asemenea, declinul economic la care a fost supusă piaţa, în ansamblul ei, a generat un efect pozitiv deloc surprinzător. Competiţia în domeniile în care activează potenţialii noştri clienţi a devenit mai acerbă, iar cererea de proiecte a cres­cut simţitor. Au fost astfel demarate proiecte care se aflau de multă vreme în aşteptare şi care s-au materializat doar în contextul pandemiei. Există, desigur, şi un revers al aces­tei situaţii pozitive. Perioada mare de emitere a licitaţiilor, urmată de un proces greoi de evaluare, rămâne o realitate de care ne lovim constant. Mai mult, graba şi lipsa unei pregătiri adecvate duc uneori la caiete de sarcini nu tocmai complete şi corecte, ceea ce, evident, se răsfrânge negativ şi asupra activităţii noastre.

Reporter: Raportul cerere/ofertă s-a modificat în ultimele 12 luni?

Nicoleta Macovei: În domeniul nostru, capacitatea de ofertare rămâ­ne în continuare mai mare decât ceea ce poate absorbi piaţa. Această realitate se explică în parte şi prin lentoarea cu care se desfăşoară evaluarea în cadrul licitaţiilor, aşa cum semnalam mai sus. Aceste impedimente vin oricum pe fondul general al unei pieţe a integratorilor IT aflate încă în curs de formare.

Reporter: S-a vorbit despre digitalizarea forţată. Ce decizii ar trebui luate la nivelul autorităţilor pentru dezvoltarea ţării noastre din acest punct de vedere? Unde este România pe harta europeană a digitalizării?

Nicoleta Macovei: În primă fază, această digitalizare impusă de criză a avut în vedere crearea unor condiţii optime pentru lucrul online (furnizarea de laptopuri, WiFi şi networking), precum şi asigurarea unor servicii de IT security la nivel micro. În paralel, au fost lansate şi câteva proiecte "adevărate" de digitalizare, care erau aşteptate de multă vreme (chiar de ani de zile, în unele cazuri). Câteva exemple de referinţă în aceste sens ar fi: Sistemul integrat pentru emiterea actelor de stare civilă (SIIEASC) şi Platforma Digitală cu Resurse Educaţionale deschise (EDULIB). Toate aceste proiecte au creat un precedent mult aşteptat în direcţia alinierii la nivelul de digitalizare existent în alte state din UE. Tot în direcţia punerii României pe harta europeană a digitalizării se îndreaptă şi eforturile făcute în domeniul securităţii informatice, unde avem încă multe de recuperat. Din fericire însă, autorităţile de resort au făcut paşi rapizi şi importanţi, printre care crearea Centrului de competenţe european industrial, tehnologic şi de cercetare în materie de securitate cibernetică - o victorie extraordinară în acest sens. Mai sunt încă multe de făcut la nivel operaţional şi compania noas­tră încearcă prin prezentări si demo-uri să creeze conştientizarea nevoii de digitalizare, cu atât mai mult cu cât există domenii foarte importante pentru populaţie care continuă să fie deficitare la acest capitol. Am aici în vedere fiscalitatea, munca, sănătatea şi nu numai.

Reporter: Ce probleme întâmpinaţi în activitatea dumneavoastră şi ce rezolvări vedeţi pentru soluţionarea acestora?

Nicoleta Macovei: Principala problemă cu care ne confruntăm este lipsa de transparenţă a unora dintre autorităţi. Încă există nereguli, uneori frapante, în caietele de sarcini şi în derularea licitaţiilor. S&T a acţionat dintotdeauna pe piaţa de IT&C cu profesionalism, trans­parenţă şi corectitudine. Aces­ta este modul de lucru şi al firmei-mamă, firmă 100% austriacă, listată la bursă, cu un acţionariat transparent. 70% dintre acţiunile noastre sunt deţinute în regim freefloating şi nu avem nici în prezent, nu vom avea nici în viitor, un acţionar majoritar. De asemenea, 30 % dintre acţiuni sunt împărţite între mai multe companii, printre care Allianz Global Investors GmbH, BNP Paribas Asset Management şi Ennoconn Corporation, subsidiară a companiei taiwaneze Foxconn - în prezent cel mai mare producător mondial de componente electronice pentru companii de tehnologie din întreaga lume. O altă problemă care afectează întreaga piaţă de IT este lipsa de resurse specializate. La S&T noi am reuşit să formăm o echipă de specialişti care întruneşte două criterii foarte importante: este foarte bună şi în acelaşi timp stabilă. Pentru orice specialist contează nu numai partea financiară, ci şi să aibă posibilitatea de a se dezvolta prin proiecte provocatoare, cu arhitecturi şi tehnologii de vârf.

Reporter: Ce ne puteţi spune des­pre cadrul legislativ din domeniu şi despre măsurile adoptate de autorităţi pentru susţinerea mediului de afaceri în pandemie?

Nicoleta Macovei: Cum am menţionat mai sus, noi, cei din IT, nu am fost nevoiţi să ne întrerupem sau să ne diminuăm activitatea din cauza pandemiei. Mai mult, am înregistrat creşteri în această peri­oadă, spre deosebire de alte sectoare de afaceri. Oricum, S&T nu ar fi beneficiat de măsuri de asistenţă din partea statului, dată fiind calitatea sa de mare contribuabil.

Reporter: Provocările pandemiei de Covid-19 au impus şi abordarea unor măsuri specifice. Care au fost acestea în compania dumnea­voastră?

Nicoleta Macovei: Măsurile pe care le-am luat au avut în vedere în primul rând sănătatea şi securitatea angajaţilor. S-a lucrat în proporţie de cel puţin 50% remote, s-au asigurat absolut toate condiţiile de igienizare şi dezinfecţie şi s-au respectat conştiincios regulile privind anunţarea oricăror simptome legate de infectarea cu COVID-19 şi luratul de acasă, atunci când a fost necesar.

Reporter: Aţi avut proiecte care au suferit modificări/amânări/devansări în contextul noii crize?

Nicoleta Macovei: Pandemia ne-a afectat doar în măsura în care au avut de suferit clienţii noştri, deja existenţi sau doar potenţiali. Dar specificul IT&C ne-a permis o foarte uşoară adaptare la noile condiţii impuse de criză, cu atât mai mult cu cât digitalizarea este o parte intrinsecă din ceea ce ne propunem să facem.

Reporter: Ce obiective de inves­tiţii derulaţi în acest moment?

Nicoleta Macovei: Începând din 2018, de când am venit eu în S&T, am facut anual câte o achiziţie. Suntem în continuare atenţi la ce se întâmplă pe piaţă şi prospectăm în permanenţă, fiind interesaţi în principal de achiziţii în zone care să ne completeze oferta actuală. Asemenea grupului din care facem parte, ne concentrăm interesul şi aici, pe piaţa românească, asupra firmelor din domeniul IOT - un domeniu pentru care ne recomandă expertiza şi experienţa de peste 30 de ani în a furniza servicii complete, de la dezvoltarea şi fabricarea produselor până la implementare şi operaţiuni.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi realizat în 2020 comparativ cu anul anterior şi care sunt estimările pentru anul în curs?

Nicoleta Macovei: Pentru anul 2020, primul an în care s-au făcut simţite efectele pandemiei, am realizat o creştere de 10% comparativ cu anul precedent. Pentru 2021, preconizăm o creştere şi mai mare, în consens cu trendul ascendent menţionat. Vom înregistra astfel o cifră de afaceri cu 17% mai mare la sfârşitul anului în curs.

Reporter: Cum depăşiţi problemele legate de forţa de muncă şi cum contribuie la derularea activităţii companiei faptul că, în mare parte, încă se lucrează de la distanţă? Cum se desfaşoară activitatea în compania dumneavoastră?

Nicoleta Macovei: Încă de la începutul pandemiei, în cadrul companiei noastre s-a lucrat de acasă fără probleme într-o proporţie de peste 50%. Adaptabilitatea angajaţilor şi caracterul versatil al muncii pe care o prestăm ne-au ajutat, alături de luarea tuturor măsurilor sanitare necesare, să ne desfăşurăm activitatea într-un ritm la fel de sus­ţinut ca înainte de pandemie. Din acest punct de vedere, putem spune că am gestionat cu brio provocările aduse de pandemie.

Reporter: Dezvoltarea tehnologiei şi telemunca vin cu riscuri asociate, iar studiile indică o creştere a atacurilor cibernetice. Credeţi că ţara noastră este pregătită să se protejeze de acestea? Ce face compania pe care o reprezentaţi pentru a combate aceste riscuri?

Nicoleta Macovei: Securitatea cibernetică se numără printre domeniile care ne interesează direct şi în care investim foarte multe resurse. Am remarcat deja că se iau măsuri în acest sens şi la nivel naţional, cum ar fi, de exemplu, inaugurarea Centrului de competenţe european industrial, tehnologic şi de cercetare în materie de securitate cibernetică, dar şi alte măsuri menite să ne aducă la zi cu ceea ce se întâmplă în restul Europei. În ceea ce ne priveşte, am reuşit să facem faţă aces­tei provocări a atacurilor cibernetice din ce în ce mai bine ţintite şi mai sofisticate prin elaborarea unei strategii de securitate şi prin atragerea resurselor din piaţă, a specialiştilor din acest domeniu în echipa companiei. Ne-am preocupat, de asemenea, să încheiem parteneriate cu cei mai importanţi producători de soluţii în securitate.

Reporter: Care sunt perspectivele de dezvoltare ale domeniului având în vedere trendul actual?

Nicoleta Macovei: Dimensiunea pieţei de IT&C rămâne în continuare sub potenţialul ei real de dezvoltare, mai ales în ceea ce priveşte sectorul public. Ne aflăm încă mult în urma ţărilor dezvoltate din punct de vedere tehnologic, deşi populaţia şi nivelul general de competenţă în domeniu ar permite o creştere semnificativă a consumului de IT&C. Prin urmare, perspectivele de dezvoltare pe piaţa românească sunt foarte mari. Foarte presantă este nevoia mare de digitalizare a sectorului public, după cum se vede şi din fondurile mari acordate de PNRR pentru transformarea digitală în sănătate sau în educaţie. Aces­te fonduri ar putea fi o şansă extraordinară de digitalizare a instituţiilor statului, cu condiţia să fie exploa­tate corect şi la timp, într-o manieră transparentă şi corectă.

O altă oportunitate care ar trebui fructificată la maximum vine odată cu noul ciclu de fonduri structurale, care aduc câteva axe de finanţare în domenii critice. Din nou, intervine problema delicată a promptitudinii şi corectitudinii cu care se va acţiona pentru a nu rata potenţialul de dezvoltare oferit de aceste fonduri europene. Dar potenţialul pieţei de IT din România este atât de mare şi oamenii care lucrează în domeniu atât de valoroşi, încât eu îmi pun mari speranţe în viitor.

