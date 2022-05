SUPLIMENT IC&T"Ţara noastră are mulţi specialişti pe care să ne putem baza"

Industria de software de la noi avansează foarte rapid, creşterea din sectorul IT la nivel european fiind de 17% de la an la an, ne-a spus Lucia Stoicescu, CEO mindit.io. România înregistrează creşteri de 1,2 ori mai mari în acest sector, comparativ cu media ţărilor din CEE, ne-a precizat aceasta, într-un interviu. Condorm domniei sale, pe plan local, sectorul IT se dezvoltă de trei ori mai accelerat decât economia naţională, care a înregistrat o creştere anuală de 6%.

Reporter: Pandemia devine trecut, războiul din Ucraina este în prezent. Cum afectează acest conflict sectorul dumneavoastră de activitate?

Lucia Stoicescu: Pot spune că am tras foarte multe învăţături utile de pe urma pandemiei. Atât pe plan personal, ajutându-mă să mă conectez şi mai mult cu cei mai dragi oameni pentru mine, dar mai ales în ceea ce priveşte mindit, ca o echipă puternică din sectorul IT. Având în vedere că toţi ochii sunt aţintiţi acum pe războiul din Ucraina, în primul şi în primul rând ar trebui să ne gândim cum putem ajuta toate persoanele care suferă de pe urma acestui conflict. Efectele economice generate de acest conflict se vor reflecta în toate industriile, deoarece suntem un ecosistem interconectat. Ne aşteptăm ca trendul în digitalizare să crească şi mai mult, fiind una din măsurile de eficientizare şi optimizare pe termen lung. Încă de la începutul conflictului, porţile noastre au fost deschise pentru acei ucrainieni care îşi căutau un loc de muncă în România şi ne bucurăm că am reuşit ca, pe lângă acţiuni de ajutor umanitar, să avem exemple concrete în care am susţinut, inclusiv cu activităţi administrative privind relocarea.

Cred că ţine de fiecare echipă cum reuşeşte să-şi gestioneze resursele interne şi externe pentru a face faţă acestor evenimente neaşteptate şi pentru a transforma o situaţie cu un grad mare de incertitudine într-o oportunitate de învăţare şi de creştere.

Reporter: În această primăvară au fost înregistrate mai multe atacuri cibernetice îndreptate împotriva unor instituţii importante din ţara noastră. Ce măsuri de siguranţă aţi abordat, în acest context?

Lucia Stoicescu: Activând în domeniul IT, securitatea sistemelor noastre a fost mereu o prioritate pentru noi şi pot spune că tratăm cu seriozitate acest subiect. Aplicăm strategii de prevenţie activă, prin implementarea de sisteme care să ne limiteze expunerea asupra unor eventuale atacuri şi monitorizare şi actualizare constantă a protocoalelor de Securitate.

Cybersecurity este un trend important în industria software de foarte mulţi ani şi cred că ţara noas­tră are mulţi specialişti pe care să ne putem baza.

Reporter: Autorităţile pot face faţă unui astfel de asalt? Ce ar trebui făcut pentru un plus de siguranţă?

Lucia Stoicescu: România are foarte mulţi profesionişti în acest sector, ceea ce îmi dă încredere în faptul că autorităţile sunt pregătite pentru a gestiona în timp rapid şi eficient orice atac cibernetic.

Cred că este un domeniu în care noi, că ţară, stăm mai bine decât multe alte state din Europa.

Reporter: Care sunt oportunităţile aduse de criza sanitară, de care se vorbeşte deja la trecut, pentru sectorul pe care activaţi?

Lucia Stoicescu: Pentru noi, pandemia a venit cu foarte multe lecţii care ne-au ajutat să creştem. În sectorul nostru s-a putut observa că acele echipe cu un leadership puternic sunt cele care nu doar au rezistat acestei perioade dificile, dar s-au acomodat şi au excelat. Pot spune că la fel a fost şi în cazul mindit, unde cultura noastră nu se axează pe o prezenţă fizică la birou. Noi ne bazăm pe oameni, pe cine sunt ei şi pe calitatea relaţiilor profesionale. Începutul pandemiei a venit cu multă incertitudine şi îmi amintesc cu drag de momentele în care ne-am permis să fim vulnerabili şi să ne povestim unii altora fricile personale, momente care ne-au apropiat şi ne-au ajutat să construim şi mai sănătos comunitatea noastră.

Transparenţa şi grija pentru oameni sunt elemente care stau la baza modului în care facem noi lucrurile. Specificul activităţii noas­tre ne-a permis o adaptare naturală şi rapidă la lucrul remote, chiar dacă ne-a fost dor să fim împreună şi am înlocuit cafeaua de la bucătăria biroului cu cafeaua băută virtual.

Împreună cu clienţii noştri, pe care noi îi considerăm parteneri, am stat şi am lucrat umăr la umăr pentru a găsi soluţii de a funcţiona în acest nou context global. Având în vedere că parteneriatele noastre se bazează pe încredere reciprocă şi, cum spuneam mai înainte, pe oameni, am reuşit să facem progrese mari chiar şi pe perioada pandemiei.

Criza sanitară a permis multor industrii să se reaşeze operaţional şi să investească în optimizarea şi automatizarea proceselor, aspect care s-a reflectat în o cerere sporită de servicii de digitalizare şi o creştere a serviciilor software oferite de companiile româneşti, atât local, cât mai ales în piaţa Europeană şi peste ocean.

Reporter: Cum s-a modificat raportul cerere/ofertă în ultimele 24 luni?

Lucia Stoicescu: Aceşţi ultimi doi au au fost marcaţi de incertitudine şi noutate. Pentru echipa noastră, această perioadă a însemnat totodată şi o evoluţie accelerată.

Partenerii noştri au fost de părere că proiectele pe care le avem în derulare împreună sunt de importanţă strategică pentru businessurile lor şi tocmai de aceea au continuat să investească în ele; mindit a avut mereu o reacţie rapidă la nevoile mereu schimbătoare în acest context neclar, ceea ce ne-a ajutat să învăţăm şi să creştem odată cu partenerii noştri.

Cum spuneam mai sus, cererea de servicii a văzut un trend ascendent şi ne bucurăm să spunem că am reuşit anul trecut să ne triplăm numărul de clienţi activi.

Reporter: Ce decizii conside­raţi că trebuie să adopte autorităţile pentru a dezvolta ţara noastră din punct de vedere digital şi pentru a reduce decalajele faţă de statele din Uniunea Europeană?

Lucia Stoicescu: România are, momentan, cea mai mică densitate de companii software, în raport cu ţările vecine. Pentru a schimba aceste aspecte, autorităţile trebuie să continue să susţină acest sector, deoarece se poate observa deja o tendinţă uşoară de creştere în ceea ce priveşte numărul companiilor autohtone noi de software. Predictibilitatea fiscală este de asemenea esenţială şi ar ajuta tare mult industria dacă nu s-ar discuta în fiecare an dacă se menţin anumite facilităţi sau nu, dacă am discuta de o strategie integrată şi de o execuţie bazată pe obiective măsurabile şi rezultate cheie în atingerea obiectivelor. Cred că prin accelerarea procesului de digitalizare a instituţiilor publice şi a marilor companii din ţară, putem face un pas înainte şi să recuperăm din decalajul actual dintre România şi majoritatea statelor din Uniunea Europeană.

Reporter: Ţara noastră oferă un cadru legislativ optim pentru dezvoltarea afacerilor companiei dumneavoastră?

Lucia Stoicescu: Industria de software de la noi avanseaza foarte rapid. . Creşterea din sectorul IT la nivel european este de 17% de la an la an, iar România înregistrează creşteri de 1,2 ori mai mari în acest sector, comparativ cu media ţărilor din CEE. Pe plan local, sectorul acesta se dezvoltă de trei ori mai accelerat decât economia naţională, care în acest moment a înregistrat o creştere anuală de 6%.

Cadrul legislativ din România oferă IT-ului o platformă bună de dezvoltare, dar ca în orice alt domeniu, pot fi făcute mereu îmbunătăţiri. Conform celui mai recent studiu realizat de ANIS, acest sector va putea aduce contribuţii de 20,4 miliarde euro la PIB, în 2025.

Reporter: Ce soluţii vedeţi pentru rezolvarea problemelor din domeniu?

Lucia Stoicescu: Investiţiile în sectorul IT cresc, ceea ce va duce la o aliniere a industriei locale cu celelalte state europene. Companiile cu specific IT din România, care aveau în trecutul nu foarte îndepărtat doar rol de execuţie, încep să aibă acum şi un rol strategic, din ce în ce mai pronunţat.

Este necesară, însă, alinierea între impactul pe care îl pot aduce companiile cu specific IT şi celelalte ramuri şi cum se traduce acest lucru în valoare adăugată. Dar pentru ca acest trend pozitiv să continue, autorităţile trebuie să aibă în vedere o politică fiscală care să atragă cât mai mulţi investitori în acest sector şi totodată să atragă cât mai multe contribuţii la bugetul de stat. Desigur, pe lângă atragerea investiţiilor este vorba şi de constanţa în execuţie.

Reporter: Cum a evoluat piaţa din punct de vedere al resursei umane, mai ales că tot mai mulţi oameni lucrează în sistem hibrid?

Lucia Stoicescu: Piaţa acestui segment este tot mai competitivă, iar sistemele de muncă hibrid sau full remote fac parte din modul nostru de lucru. mindit şi-a extins operaţiunile, deschizând birouri noi în Iaşi, Sibiu, iar acum şi în Elveţia. Avem aproximativ 190 de specialişţi software cu un nivel ridicat de expertiză în tehnologii din zona Backend Development, Frontend Development, Enterprise Integration (IBM, Tibco), Business Intelligence (Microsoft şi alte tehnologii), Relaţional Databases, Cloud, Container Orchestration, NoSQL şi Mobile Development.

Chiar dacă deschidem birouri noi, echipa noastră poate lucra remote sau din casele mindit Nomad, pe care le avem la dispoziţie în Bucureşţi, Cluj, Iaşi, Sibiu, Comarnic şi Constanţa.

Îi încurajez pe toţi colegii să lucreze în ce sistem se simt ei mai confortabil, pentru că oamenii ştiu cel mai bine ce funcţionează pentru ei. Desigur că ne preocupă constant cum transmitem mai departe ce este important pentru echipele noastre, dar alegem să lucrăm noi la a ne adapta continuu şi a găsi modalităţi prin care oamenii să formeze comunităţi în jurul valorilor comune, proiectelor interesante, impactului pe care îl creăm împreună.

Reporter: Cum aţi răspuns provocărilor şi oportunităţilor din piaţă, în ultimul an?

Lucia Stoicescu: Noi am reuşit să înregistrăm rezultate pozitive în fiecare an, în ciuda ultimelor evenimente nefavorabile, cum ar fi pandemia şi războiul actual din Ucraina. Cultura organizaţională a mindit.io ne-a permis să ne recalibrăm şi să ne adaptăm rapid la noile realităţi. Am abordat fiecare nouă provocare cu încredere în oameni, oferindu-le flexibilitatea de care au nevoie pentru desfăşurarea activităţilor de zi cu zi, iar faptul că încurajăm elementul intraprenorial şi feedback-ul constant, ne-au ajutat să facem faţă cu brio tuturor provocărilor din piaţă şi să identificăm noi oportunităţi de dezvoltare.

Întotdeauna în mindit.io a existat flexibilitate astfel încât să adresăm fiecare nevoie şi mă bucur să o putem oferi în continuare. Încă de la începutul pandemiei ne-a fost clar că vom continua să oferim flexibilitatea de a alege locul de unde se lucrează. Ne e dragă fiecare întâlnire faţă în faţă şi profităm de fiecare interacţiune, dar susţinem diversitatea şi flexibilitatea.

Drept dovadă, o cultură organizaţională puternică şi bine definită poate ţine oamenii cu adevărat împreună chiar şi în perioade de incertitudine la nivel global.

Reporter: Ce decizii de busi­ness a luat organizaţia dumneavoas­tră de la începutul acestui an?

Lucia Stoicescu: Aproximativ 90% din activitatea noastră se axează pe servicii software pentru pieţele externe, cu precădere cele din Elveţia, Germania, Franţa şi SUA. Companiile cu care lucrăm vin din zonele de retail, fintech & wealth management, healthcare, banking şi foodtech.

Credem în impactul pe care îl putem avea în creionarea indus­triei la nivel global şi facem paşi concreţi în înţelegerea şi mai aprofundată a mediului de business pe care îl adresăm cel mai mult- anul acesta am deschis şi primul nostru birou în afara Româ­niei, în Elveţia, şi luăm în calcul şi alte opţiuni.

În 2022, plănuim să ne consolidăm poziţia în zona DACH (Germania, Austria şi Elveţia), dar şi să ne extindem mai mult pe pieţele din SUA şi să penetrăm piaţa Benelux (Belgia, Olanda şi Luxemburg).

Totodată, anul acesta am anunţat şi parteneriatul cu Microsoft pe Data Analytics şi Cloud Platform şi parteneriatul cu Tibco, pentru a ne extinde şi mai mult aria de servicii pe care le putem oferi partenerilor noştri.

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi realizat în 2021 şi ce estimări aveţi pentru anul în curs?

Lucia Stoicescu: În 2021, mindit a realizat o cifră de afaceri de 45 milioane lei, aflându-ne în creştere cu 40% faţă de anul 2020. Pentru 2022, preconizăm că vom menţine aceeaşi rată de creştere faţă de anul trecut ca şi în 2021.

Reporter: Ce investiţii urmează să faceţi şi ce buget alocaţi în acest sens?

Lucia Stoicescu: Când vine vorba de investiţii, în cadrul echipei noastre vom continua să punem cel mai mult accent pe oameni - 80% din bugetele anuale merg către oameni, atât prin salarii, cât şi prin diverse proiecte dedicate lor. Cred că nu există o investiţie mai importantă şi mai strategică decât cea pe care o faci în oamenii cu care alegi să lucrezi şi să formezi o echipă puternică şi unită.

Dar, cum spuneam anterior, oamenii vor fi mereu pe primul loc în topul priorităţilor mindit.

Reporter: Cum credeţi că va evolua piaţa în acest an?

Lucia Stoicescu: În ultimii două­zeci de ani, piaţa de software a fost într-o continuă creştere. Eu cred că acest lucru va continua şi anul acesta, având în vedere numeroasele tehnologii care se dezvoltă pentru a răspunde noilor nevoi ale societăţii, care sunt într-o continuă schimbare.

Consider că IT-ul rămâne principalul motor al dezvoltării într-o lume care începe să se axeze şi să se bazeze din ce în ce mai mult pe tehnologii inovative şi revoluţionare.

Reporter: Vă mulţumim!