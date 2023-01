SUPLIMENT PREŢUL SĂNĂTĂŢII"România are spa-uri ce pot concura cu uşurinţă cu oricare spa din Europa"

Reporter: Cum a evoluat piaţa locală de wellness în ultimii ani, în şi după pandemie?

Laura Pătru: Piaţa de wellness a înregistrat o creştere constantă în ultimii ani, nu doar în România, ci la nivelul ţărilor europene. Tot mai mulţi oameni înţeleg importanţa prevenţiei şi aleg să se menţină, să se trateze sau doar să se relaxeze cu resurse naturale.

În pandemie cu toţii am simţit o scădere semnificativă a pieţei, cauzată de context. Din fericire, oaspeţii noştri conştientizează importanţa sănătăţii. Deşi comportamentul turistului este influenţat de factori externi, în acest moment variaţiile sunt destul de mici.

Chiar dacă imediat după pandemie a fost o tendinţă de scădere, decalajul a fost recuperat rapid.

Reporter: Cum a fost afectat acest sector, dar şi afacerea dumneavoastră de pandemie şi ce strategie aţi abordat ca să vă menţineţi în piaţă?

Laura Pătru: Industria ospitalităţii, implicit cea de wellness, a fost una dintre cele mai avariate, fiind înregistrate scăderi majore cauzate de măsurile de prevenţie. Ca management în timpul crizei pandemice ne-am concentrat în primul rând pe echipă şi am reuşit să depăşim această perioadă păstrând toţi membrii ei. Am căutat soluţii de digitalizare mai mult ca oricând şi am încercat să ne adaptăm în timp real nevoilor şi solicitărilor oaspeţilor noştri. Credem că, în final, adaptabilitatea şi reacţia rapidă au fost soluţiile care ne-au ajutat cel mai mult.

• "România a făcut progrese remarcabile în domeniul wellness"

Reporter: Unde se situează România faţă de Europa, în acest domeniu?

Laura Pătru: România a făcut progrese remarcabile în domeniul wellness, având în prezent spa-uri în care s-au investit sume relevante, ce pot concura cu uşurinţă cu oricare spa din Europa. Am avut încrederea de a concura cu spa-ul nostru la competiţii internaţionale şi am câştigat în faţa altor 11 ţări, iar ca noi mai sunt colegi din industrie cu realizări vizibile în piaţa europeană. Avem resurse naturale valoroase şi facem eforturi constante să le folosim cât mai mult în beneficiul oaspeţilor. În eforturile noastre ne ajută cu siguranţă şi amplasamentul natural deosebit de care ne bucurăm la Băile Herculane, obiectivele turistice şi tot ce are România de oferit în materie de tradiţii şi cultură. S-au făcut progrese şi pe partea de infrastructură şi suntem optimişti că investiţiile publice vor ţine pasul cu investiţiile private.

Reporter: Care sunt tendinţele pe această piaţă şi cum estimaţi evoluţia viitoare?

Laura Pătru: Suntem convinşi că piaţa de wellness are un viitor bun în România, însă trebuie să depunem eforturi pentru asta. Crizele din energie, escaladarea preţurilor şi alţi factori externi necesită un management foarte atent pentru a putea menţine produsul accesibil şi pentru a găsi soluţii de a continua investiţiile în acest segment.

Reporter: Ce servicii de wellness oferiţi şi care sunt cele mai solicitate?

Laura Pătru: În spa-urile noastre din Băile Herculane folosim apa termală sulfuroasă din izvorul propriu pentru a realiza cure balneare şi terapiile conexe acestora, precum electroterapie şi hidroterapie. Pe lângă serviciile balneo, dispunem de servicii de masaj, kinetoterapie şi elongaţii, dar şi de facilităţi precum: piscină interioară şi exterioară, bazine calde, jacuzzi, cinci tipuri de saună, salină, zone de relaxare, dar şi o secţiune de spa dedicată copiilor, cu piscină, tobogan acvatic şi salină special destinată celor mici.

Toate serviciile şi facilităţile sunt apreciate de către oaspeţi, dar credem că apele cu proprietăţi vindecătoare rămân cele care definesc cel mai bine Băile Herculane ca destinaţie.

• "Proprietăţile curelor cu apă termală sulfuroasă sunt incontestabile, fiind utilizate în tratarea afecţiunilor de peste 2000 de ani"

Reporter: În ce măsură ne ajută să rămânem sănătoşi serviciile dumneavoastră de spa şi wellness?

Proprietăţile curelor cu apă termală sulfuroasă sunt incontestabile, fiind utilizate în tratarea afecţiunilor de peste 2000 de ani. De la boli reumatice la afecţiuni dermatologice sau ginecologice, apele termale au o sferă largă de acţiune.

Alte proceduri efectuate în spa sau facilităţi ale acestuia pot ajuta, în funcţie de caz, la îmbunătăţirea circulaţiei sanguine, detoxifiere, detensionare musculară, relaxare şi la multe alte afecţiuni minore sau severe.

Reporter: Care este profilul clienţilor dumneavoastră?

Laura Pătru: Ne-am concentrat pe facilităţi destinate familiilor şi copiilor, iar în consecinţă numărul acestora a crescut semnificativ în ultimii ani. Avem oaspeţi tineri, familii cu copii, seniori care optează pentru terapii, dar şi companii ce optează pentru evenimente, conferinţe sau teambuilding-uri la noi. Am avut grijă ca în conceperea facilităţilor, programelor de entertainment şi a pachetelor să includem nevoile tuturor acestor segmente, astfel produsul final este unul foarte complex şi versatil.

Reporter: Ce aţi dori să le transmiteţi persoanelor care sunt interesate de serviciile de wellness, dar nu au apelat niciodată la un centru de specialitate?

Laura Pătru: Îi invităm cu drag să le încerce. Experienţa de spa este unică şi specifică, modul în care terapeuţii experimentaţi, aparatura de ultimă generaţie şi resursele naturale lucrează împreună creează beneficii ce nu pot să fie înlocuite. Sunt extrem de puţin oamenii ce ies din spa fără să obţină o stare de bine şi de relaxare. Mai mult, trebuie să ne obişnuim cu toţii, fie că este vorba de spa & wellness sau de alte metode preferate de terapie, să ne axăm mai mult pe prevenţie decât pe tratament. Cel mai bine este să nu ajungem la cure balneare sau spa atunci când avem deja o afecţiune în stare avansată. Prevenţia o să aducă nu doar beneficii sănătăţii, ci şi relaxare, costuri mai mici în final şi o stare generală de bine.

• "Am făcut o nouă investiţie majoră şi am creat două concepte spa la standarde europene"

Reporter: La cât s-a ridicat investiţia iniţială în centrul de wellness şi ce a presupus aceasta? Cum aţi dezvoltat afacerea şi ce aveţi în plan pe mai departe?

Laura Pătru: În cazul nostru particular este vorba despre două hoteluri din Herculane pe care le-am achiziţionat închise, ce nu se mai aflau în circuitul turistic la momentul achiziţiei. Pentru repornirea lor a fost nevoie de o investiţie majoră ce a implicat o retehnologizare şi renovare generală.

După aproape zece ani de la repornirea lor sub brandul Bacolux Hotels, am decis să îmbunătăţim şi mai mult produsul. Astfel am făcut o nouă investiţie majoră şi am creat două concepte spa la standarde europene, totalul acesteia ridicându-se la aproximativ două milioane de euro. Noi vedem produsul spa ca un întreg, o experienţă în sine, iar acest lucru pentru noi înseamnă ca toate facilităţile resorturilor de la Herculane să fie armonizate în acelaşi mod. Ne-am dorit concepte care să pună în evidenţă şi să valorifice resursele naturale din zonă, să creăm un produs unic terapeutic, cât şi o experienţă în sine, în care oaspeţii să regăsească istoria, legendele, natura, dar şi particularităţile acestui loc atât de minunat.

Reporter: Cum a evoluat cifra de afaceri a centrului dumneavoastră în 2022 şi ce estimaţi pentru 2023?

Laura Pătru: Am înregistrat un plus de 15% pe segmentul wellness & spa anul trecut, iar pentru anul acesta aşteptăm o creştere optimistă de 12 - 14%.

Reporter: Vă mulţumesc!