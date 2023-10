SUPLIMENT TABAC"Angajamentul nostru în România nu a fost niciodată pus sub semnul întrebării"

Reporter: Care este starea industriei tutunului din tara noastra, la acest moment, ţinând cont de tot contextul intern şi extern din ultima perioadă - inflaţia, dobânzile mărite, criza energetică, războaiele din Ucraina şi Israel?

Florin Călin: Comparativ cu anul trecut, din păcate trebuie să spunem că situaţia este chiar mai proastă. Am sperat că situaţia economică şi politică internaţională ar putea să se îmbunătăţească, dar, din nefericire, ultimele ştiri nu lasă pe nimeni în pace. În mod evident, situaţia instabilităţii globale şi ratele semnificative de inflaţie pe care le vedem încă astăzi în România sunt probleme pe care le-am gestionat şi vom continua să le gestionăm în cea mai bună măsură posibilă. Cu siguranţă, angajamentul nostru în România nu a fost niciodată pus sub semnul întrebării. Din contră, am continuat să creştem numărul de angajaţi, investiţiile şi afacerea. Industria tutunului rămâne în continuare una dintre cele mai importante industrii din România, contribuind semnificativ atât în ceea ce priveşte veniturile fiscale directe, cât şi indirect, prin investiţii în oameni şi infrastructură. Cu siguranţă, este crucial pentru noi să putem să continuăm să lucrăm într-un mediu cu o reglementare corectă şi echilibrată, care să asigure şi să susţină investiţiile noastre pe termen lung.

Reporter: Cum a influenţat conflictul din Ucraina contrabanda cu ţigarete?

Florin Călin: Trebuie să spunem că, în comparaţie cu acum câţiva ani, contrabanda cu ţigări din România reprezintă un fenomen mult mai limitat. Astăzi, piaţa ilicită are o cotă de aproximativ 7-8%, practic la jumătate faţă de 2019, când vârful a fost de 15%. De fapt, conflictul din Ucraina nu pare să fi avut un impact semnificativ asupra contrabandei. Acest lucru este cu siguranţă un mare merit al atenţiei publice crescute acordate acestei probleme şi a politicilor publice implementate în ultimii ani. Ca firmă care activează în domeniu, putem fi doar bucuroşi de angajamentul autorităţilor publice în ceea ce priveşte combaterea pieţei ilicite, sperând că situaţia se va îmbunătăţi în continuare. Din acest motiv, pe lângă măsurile de aplicare a legii la frontiere, este esenţială o strategie fiscală echilibrată şi pe termen lung pentru a evita şocurile de preţ pe termen scurt.

Reporter: Cum apreciaţi calendarul de accizare a produselor din tutun?

Florin Călin: Acesta este un subiect foarte important şi, evident, foarte recent. După cum am menţionat, este crucial pentru noi să lucrăm într-un mediu reglementat echitabil şi echilibrat. Nu dorim să ne ascundem de angajamentul de a contribui corect la economia ţării. Suntem norocoşi să avem sprijinul unui grup internaţional solid şi de încredere, precum Imperial Brands, care ne susţine, aşa că angajamentul nostru în România nu se va schimba. Înţelegem nevoile economice, dar am împărtăşit punctul nostru de vedere cu toate autorităţile implicate în acest sens. Considerăm că este crucial să avem un calendar fiscal stabil, care să permită industriei să aibă o strategie de investiţii pe termen lung şi să evite pe cât posibil şocurile de preţ pentru consumatori, mai ales într-o situaţie de dificultate economică. Astfel de intervenţii neprevăzute şi semnificative prezintă un risc mare de compromitere a tuturor lucrurilor bune realizate în ultimul timp.

Reporter: Cum caracterizaţi legislaţia din domeniu? Ce consideraţi că-i lipseşte sau ce are în plus faţă de alte ţări?

Florin Călin: Industria tutunului este una dintre cele mai reglementate în România, iar legislaţia este deja foarte complexă. Ca o companie responsabilă, angajamentul nostru este de a garanta consumatorilor dreptul de a fi informaţi despre produsele pe care le achiziţionează, precum şi de a le oferi produse de cea mai înaltă calitate. Din acest punct de vedere, au avut loc mai multe discuţii referitoare la posibile restricţii noi pentru produsele din tutun. Poziţia noastră este foarte clară: toate produsele din tutun şi cele conexe sunt concepute şi destinate exclusiv unei audienţe de fumători adulţi, iar toate activităţile noastre sunt orientate către acest scop. Cu toate acestea, obiectivul nostru nu poate fi atins prin eliminarea neselectivă a mijloacelor de comunicare ce permit consumatorilor să obţină informaţii despre produse. Abordarea "prohibiţionistă" de acest gen nu a funcţionat în trecut în alte pieţe şi nici în România nu ar funcţiona. În schimb, trebuie să lucrăm împreună pentru a apăra piaţa legală, consolidând aplicarea legii şi promovând furnizarea de informaţii corecte şi educarea atât a clienţilor, cât şi a consumatorilor.

Reporter: Cum a evoluat segmentul produselor alternative la ţigările clasice?

Florin Călin: În România, accentul nostru se află încă pe produsele tradiţionale din tutun, cum ar fi ţigările şi tutunul de rulat. Am lucrat din greu în acest an pentru a extinde portofoliul nostru de produse şi pentru a oferi consumatorilor produse care să corespundă aşteptărilor lor în ceea ce priveşte calitatea şi vom continua să o facem. Evident, ştim că există alternative interesante la fumatul tradiţional care cresc rapid în popularitate. Datorită sprijinului grupului din spatele nostru, suntem pregătiţi să evaluăm şi să profităm de toate oportunităţile care pot apărea în viitor. Însă, în prezent, în România, am decis să continuăm să comercializăm produsele noastre clasice. Acest lucru se datorează şi faptului că produsele cum sunt cele care se bazează pe tutun încălzit au înregistrat o creştere mai mică decât în alte ţări din UE. Mă gândesc, de exemplu, la Italia şi Grecia, unde tutunul încălzit este acum o realitate consolidată şi unde, de fapt, Imperial Brands a decis recent să se alăture cu un produs de înaltă calitate. Aşa cum am spus, interesul nostru în acest moment este să continuăm să creştem cu brandul nostru cel mai cunoscut şi mai popular din România, Davidoff, şi să lucrăm în paralel la construirea unui portofoliu din ce în ce mai complet şi satisfăcător pentru consumatori, cu branduri internaţionale precum Golden Virginia pentru tutun de rulat şi Rizla pentru accesorii de fumat.

După cum spuneam, tutunul încălzit este încă o categorie relativ tânără în România, care a reuşit să câştige o cotă decentă pe piaţă. Putem spune că grupul nostru şi-a îmbogăţit oferta pentru fumătorii adulţi cu diverse produse de nouă generaţie, inclusiv ţigări electronice, tutun încălzit şi nicotină orală. Suntem cu ochii pe ultimele tendinţe în ceea ce priveşte produsele de nouă generaţie, fără a exclude posibilitatea de creştere şi extindere ulterioară a portofoliului nostru. Cu toate acestea, până în prezent, am ales să urmăm activ acest drum, treptat, dar consecvent, fără a ne îndepărta de afacerea noastră tradiţională în tutun.

Reporter: Ce proiecte investiţionale aveţi pentru următorii ani?

Florin Călin: Suntem o companie relativ tânără, dar suntem mândri de rezultatele obţinute de-a lungul anilor. Ne situăm ferm printre primele 50 de companii de bunuri de larg consum din România şi avem ambiţia de a creşte în continuare. Grupul Imperial Brands crede în noi şi în piaţa românească, confirmând şi crescând progresiv investiţiile în oameni şi în infrastructură. Suntem fericiţi cu ceea ce am realizat în doar câţiva ani, deoarece am obţinut o cotă importantă de piaţă, datorită brandurilor internaţionale de top precum Davidoff, West, Golden Virginia în categoria de tutun de rulat şi Rizla în categoria de accesorii pentru fumat, pe care fumătorii români le-au apreciat foarte mult. În ceea ce priveşte viitorul, nu vreau să fac anunţuri sau promisiuni. Pot să spun că oamenii noştri nu duc lipsă de ambiţie şi de pasiune. Aşadar, sunt foarte încrezător în viitorul companiei!

Reporter: Ce cifră de afaceri aţi realizat în prima parte a anului, comparativ cu cea din perioada similară din 2022 şi ce estimări aveţi pentru întreg anul 2023?

Florin Călin: Cu toate dificultăţile prin care am trecut, de la Covid-19 până la instabilitatea politică actuală, am avut o cifră de afaceri pozitivă în ultimii ani. Primele estimări pe care le avem disponibile pentru 2023 confirmă această tendinţă pozitivă: cifra noastră de afaceri continuă să crească cu un procentaj ridicat, cu cifră singulară, şi ne aşteptăm să continuăm să creştem în România, datorită tuturor iniţiativelor noi pe care le avem în plan şi pe care abia aşteptăm să le împărtăşim cu consumatorii români.

Reporter: Cum vedeţi piaţa tutunului peste zece ani?

Florin Călin: Cu siguranţă este un moment de mari dezvoltări şi evoluţii. La nivel global, pot să vă spun că există o energie pozitivă imensă. Produsele de nouă generaţie sunt, fără îndoială, unul dintre cele mai interesante dezvoltări din industria tutunului din ultimii ani. Grupul nostru lucrează la aceste produse cu angajament şi evaluează toate opţiunile disponibile, în concordanţă cu viziunea noastră care presupune să "Deschidem un drum către un viitor mai sănătos". Suntem încrezători că produsele la care lucrăm vor reprezenta un pas înainte pe această cale!

Reporter: Mulţumesc!