Tanti: o instituţie fertilă a societăţii româneşti

Înainte să fie o persoană, "tanti" este o instituţie, o funcţie socială. Se vede treaba, dacă nu importantă, măcar folositoare, de vreme ce o vedem propăşind peste vremuri şi veacuri, prea puţin afectată de trecerea timpului.

În vremurile dumnealui, Caragiale, "tanti" juca un rol special, de "acoperire", în afaceri maritale nu tocmai "ortodoxe". Unele nefericite, cum o aflăm, bunăoară, chiar din gura dumneaei, Tarsiţa Popeasca, văduva lu priotu Sava, de la Caimata, care a dărîmat-o Pache, cînd a făcut bulivardu ăl nou... şi a fiului ei... nefericitul soţ, alintat cu dragoste maternă... mangafache. "Dumneaei, domnule avocat, am martori, umblă toată ziulica pe la tanti ale dumneaei; ştiu eu ce face dumneaei pe la tanti ale dumneaei? Că dumneaei are vreo patru tanti. Olio! Ce spui, ţaţo? Nu zici cinci?... ba încă şase! Pe Răduleasca, pe Popeasca, pe Ioneasca, pe Otopeanca, pe Hurdubiloaia, pe Popeasca ailaltă al lui Mache al popii Zamfirache..."(vezi schiţa Art. 214!) În altele, însă, fericite. Cum este cazul familiei Vergopolu, unde micile economii ale doamnei casei salvează nu doar chiria pe şase luni înainte a unei noi şi confortabile locuinţe, luată pe trei ani, ci şi lipsa de ocupaţie a soţului, asuprit de prea înalte principii pentru a se înhăma la orice sinecură birocratică, mă rog... vacanţa familială de vară, la Sinaia, plus obligaţiile sociale. Un colţ al vălului care acoperă misterul micilor economii ale doamnei se ridică... cu totul întămplător, atunci cînd birja tocmită dinainte vine la unsprezece ceasuri fix să o ia de acasă: Doamna trebuie să meargă negreşit la o mătuşică a ei (vezi schiţa Mici economii...)

Ai zice că vremurile lui Caragiale s-au dus de mult şi "tanti" nu mai are ce să facă, la ce să fie bună, în zilele societăţii româneşti de tranziţie. Aş... ce-eşti copil! Ţi-ai găsit... tanti sau mătuşa, cum vreţi să-i ziceţi, a reînviat. Tot cu funcţie de "acoperire", de data aceasta economică. Aşa s-a năs-cut, mai precis s-a reîncarnat "Mătuşa Tamara", instituţia care, în România tranziţiei, a lămurit odată pentru totdeauna cum un funcţionar public, angajat la stat toată viaţa, chiar dacă vreo cîţiva ani pe funcţii ministeriale şi prim-ministeriale a făcut rost de o avere pe care, dacă ar fi tradusă în ouă, n-ar ajunge nici o sută de ani parlamentarilor din zece "camere" să le numere pe toate. Fără să se bucure de aceeaşi vizibilitate publică, droaie de alte şi alte "mătuşi", "unchi", "bunici şi bunice", "veri, verişori şi verişoare" şi tot felul de alte rubedenii au jucat acelaşi rol de "tanti" în nenumăratele procese de false moşteniri şi prea autentice împroprietăriri "pe ochi frumoşi" în România tranziţiei fără căpătîi. Aşa s-au făcut averile unora dintre cei mai prosperi noi îmbogăţiţi ai României şi, fatală coincidenţă, s-a instalat bunăstarea în casele cîtorva dintre reprezentaţii autorizaţi ai justiţiei şi ai instituţiilor sale auxiliare.

Ei bine, tocmai cînd eram pe punctul să concluzionez asupra rolului absolut negativ, ca să nu zic nefast, al instituţiei "tanti" în societatea românească, iaca dumneaei, realitatea, mi-a pus sub ochi şi cealaltă faţă a monedei. O "tanti" bună şi folositoare, ca o buruiană de leac... să o pui la rană, nu alta! Am o treabă la o instituţie financiară... a statului, vezi bine. Pentru un moft, îmi trebuie un dosar cu vreo cincisprezece piese, plus copii în nu ştiu cîte exemplare. Eu nu ştiu, dar "tanti de la xerox" ştie! La doar cîţiva paşi de înfricoşătoarea instituţie publică, îşi vede de treabă, într-o dugheană în care nu încap niciodată mai mult de trei patru persoane deodată, ea, "tanti". Te duci şi îi spui ce te doare. Cu calm şi eficienţă maximă îţi ia la verificat toate hîrţoagele, îţi completează cererile, formularele şi celelalte, face copiile trebuincioase, musai cîte trebuie, şi pentru toată această strădanie pretinde preţul a două trei cafele. Aventura nu s-a terminat. Mai am nevoie de o hîrţoagă, de la altă instituţie financiară. E gata peste şase zile îmi spune, amabilă, doamna de dincolo de geamul securizat al ghişeului. Bine, zic, dar mai devreme nu se poate? Am programare la următoarea instituţie peste trei zile. Ba s-ar fi putut, îmi spune dumneaei, cu înţelegere şi o undă de bunăvoinţă în glas, dar colega mea de la ghişeul 12 vine abia vineri la serviciu, peste şase zile. Ghişeul colegei e doar un scaun mai încolo de ghişeul dumneaei. O întreb precipitat: încotro e răsăritul? Mă priveşte... curios. Încep să-mi fac cruci mari, împărăteşti şi să borborosesc o imploraţie. Ce faci, domnule?... mă chestionează dumneaei... vădit îngrijorată. Mă rog Atotputernicului, zic, fără să încetez din mătănii... nu cumva să emigreze doamna pînă vineri, că rămîn fără hîrtia de care am neapărată nevoie la următoarea instituţie a statului. Iar fără ea....etc... Ajung şi la a treia instituţie, cu alt dosar cu încă şi mai multe hîrtii, dovezi, ştampile, copii şi adeverinţe. Trei persoane cu studii superioare plus un jurist expert nu pot să desluşească, în lista afişată generos pe site-ul instituţiei cu pricina, care hîrtie îmi trebuie şi care nu, în cazul meu. Ştie însă "tanti de la xerox". Cea afiliată pe lîngă noua instituţie cu care am de a face. O doamnă "comme il faut", amabilă, volubilă, înţelege de ce fac haz de necaz, ori bufnesc şi răbufnesc de nervi cei care o vizitează, fără să-şi piardă cîtuşi de puţin nici calmul, nici eficienţa. Rupe oleacă franţuzeşte, ba chiar şi un pic de germană. O comoară! În nici zece minute mi-a făcut dosarul... beton!!! Mă costă nici cît biletul-abonament pe o săptămînă la metrou. Pe ogorul înţelenit, plin de buruieni, al administraţiei din România a răsărit, iaca, un ghiocel. Dar ce zic eu, o plantă hrănitoare. O trestie de zahăr! O fereastră de lumină: "Tanti de la xerox"!!! Să-i dea Ăl de Sus sănătate şi viaţă lungă!