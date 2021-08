Finalul verii vine cu un val de lansări pe piaţa telefoanelor inteligente. Marii competitorii încearcă să dea lovitura în a doua parte a anului. Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co. a prezentat două noi telefoane pliabile high-end, cu preţuri mai mici decât versiunile de anul trecut. Lansarea oficială a avut loc şi în Bucureşti într-un cadru care amintea de vacanţă şi distracţie, într-un club din zona de Nord a Capitalei.

Samsung a revenit în atenţie cu două noi modele de smartphone-uri pliabile, Galaxy Z Fold3 şi Galaxy Z Flip3, care aduc câteva îmbunătăţiri faţă de modelele anterioare. Ecranul principal al lui Galaxy Z Fold3 este un AMOLED de 7,6 inch, cu 120HZ rată de refresh. Aceeaşi rată de refresh se păstrează la ecranul secundar, de 6,2 inch. La fel ca Xiaomi, Samsung a reuşit să ascundă camera foto frontală (4MP) sub ecran. În fapt, Fold3 este primul smartphone Samsung cu această tehnologie. Noul flagship pliabil al producătorului coreean are o camera principală de 12MP, cameră ultrawide de 12MP şi una tele de 12MP, capabilă de 2X zoom optic. La interior, Galaxy Z Fold3 are un chipset Snapdragon 888, 12GB RAM şi 256GB/512GB spaţiu de stocare. Bateria are 4.400mAh, mai mică decât cea de anul trecut. Galaxy Z Fold3 va fi disponibil din 27 august şi va costa de la 1.799 euro. Modelul mai ieftin, cu un format similar vechilor telefoane cu clapetă, Galaxy Z Flip3, are un ecran principal de 7,6 inch. Există şi un ecran secundar, bun pentru notificări, de doar 1,9 inch. Sistemul foto este compus din doar două camere în acest caz, o cameră principală de 12MP şi un ultrawide, tot cu 12MP. Camera frontală, ascunsă şi ea sub ecran, are 10MP. La interior există un chipset Snapdragon 888, 8GB RAM, 128GB/256GB stocare şi o baterie de 3.300 mAh. Galaxy Z Flip3 va intra pe piaţă pe 26 august şi va costa de la 1.049 de euro. Pe lângă noile telefoane pliabile, Samsung a dezvăluit şi o nouă generaţie de ceasuri inteligente şi căşti de tip earbuds cu un nou desing şi noi funcţii. Park Sung-soon, analist la Cape Investment & Securities a declarat: "Există cu siguranţă o cerere pentru ecrane mai mari deoarece oamenii consumă mai mult conţinut media iar telefoanele pliabile sunt singura formă care permite ca ecranele mari să devină foarte portabile...problema o reprezintă preţul". Telefoanele pliabile, aproximativ 8,6 milioane de unităţi care ar urma să fie livrate în acest an, vor reprezenta doar 0,6% din numărul total smartphones care vor fi livrate în 2021. Cu toate acestea, este vorba de o cifră dublă faţă de cele trei milioane de telefoane pliabile livrate în 2020, iar Samsung este de departe lider, cu o cotă de piaţă de peste 88%.