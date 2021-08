Fotbalul autohton este precum chelul căruia îi lipsea o tichie de mărgăritar. Tot mai sărac, atât financiar cât şi în performanţe, proaspăt făcut de râs la nivel internaţional, unde echipele noastre au fost eliminate de formaţii din Kazahstan şi Albania, fotbalul autohton a alunecat, foarte uşor, în mijlocul unui scandal xenofob. Partidele Steaua - FK Csíkszereda (liga a 2-a) şi Farul Constanţa - Sepsi Sfântul Gheorghe au readus la lumină o problemă mai veche. Scandările suporterilor împotriva etnicilor maghiari au atras atenţia şi imediat au apărut reacţiile, inclusiv de la nivelul ministerului Sporturilor. Chiar dacă una e una şi alta e alta, trebuie totuşi să remarcăm că au existat manifestări xenofobe şi în sens invers, la multe manifestări sportive desfăşurate în zona Harghita, Covasna, dar oficialităţile nu au fost atât de rapide în reacţii. Oricum, o manifestare nu o justifică pe cealaltă. Nu este cazul să mai spunem că ori de câte ori există o problemă majoră se încearcă abaterea atenţiei, chestiunea xenofobobiei fiind adesea scoasă la înaintare. Nu este în regulă ca nişte tineri grupaţi în cadrul unor galerii să se manifeste în acest mod şi este esenţial ca toţi cei vinovaţi să fie sancţionaţi, dar nu ar strica să fim la fel de vehemenţi şi în ceea ce îi priveşte pe cei care în 30 de ani au distrus complet sportul autohton.

Partida dintre Farul şi Sepsi a fost pigmentată cu numeroase scandări ale galeriei formaţiei constănţene, fapt ce a atras furia oaspeţilor, dar şi indignarea spectatorilor neutri.Tehnicianul celor de la Sepsi, Leo Grozavu a declarat că nu înţelege de ce a fost trimis în tribună la meciul cu Farul, el subliniind că arbitrul nu a sancţionat faptul că s-a scandat împotriva echipei sale Sepsi şi a unei etnii: "Nu am înţeles de ce am fost sancţionat, de fapt, nu am înţeles nimic! Asta e ţara în care legea e făcută de arbitri! Mi s-a pus pumnul în gură, cred că niciodată nu voi fi judecat la fel ca un antrenor de la FCSB, CFR sau Craiova. Doar la noi e regula asta ca la 4 cartonaşe să fii suspendat, e o lege care nu-mi dă dreptul să muncesc. Nu am făcut nimic, nu am spus nimic. Am cerut doar o explicatţe după un fault, nu am jignit, nu am ţipat, doar Gică izbucnise şi i-am zis sa stea liniştit. I-a fost frică să ia o decizie împotriva altcuiva, şi ce-a zis, lasă-l pe Grozavu să stea în tribună. Dar nu ia atitudine deloc când se scandează împotriva unei etnii din România, e urât ce se întâmplă, e prea multă ură, dar trăim în România". Portarul echipei Sepsi OSK, Niczuly Roland, a declarat la rândul său că au existat scandări xenofobe, subliniind că a fost scuipat de fanii constănţeni: "Au fost scandări xenofobe. Au sărit suporteri şi m-au scuipat toţi. Nu mi se pare normal. LPF şi Federaţia ar trebui să se sesizeze. Nu vâd de ce acest comportant. Ne dăm la o parte dacă supărăm pe cineva. Eu cred că şi noi participăm şi ar trebui să ne respectăm. Mi-a lăsat un gust amar această partidă şi nu îmi găsesc cuvintele". Attila Hadnagy, directorul general al lui Sepsi a vorbit inclusiv de retragerea echipei din competiţie: "Cu xenofobia nu mai pot! Nu mai accept! Domnilor, a ajuns să ne fie frică să jucăm cu echipele cu galerii puternice. Îi felicităm pentru fani, dar să-şi susţină echipa, nu să ne dea pe noi afară din ţară. Pe Niczuly l-au făcut în toate felurile, au aruncat cu de toate în el, cu suc si altele. Gata! Nu mai acceptăm! Vă deranjăm cu ceva? Ne retragem şi gata. Cu ce-am greşit? Să ne zică nouă cineva că a fost tratat urât la Sfântu Gheorghe. Nimeni nu o să spună asta, pentru că la noi lumea nu are grija altora. Reprezentăm România! La tragerea la sorţi din Europa a scris Sepsi Sf. Gheorghe (ROU). Suntem din România! Sfântu Gheorghe e în România. Arbitrii să fie mai atenţi şi la ce e în tribune. Să oprească meciurile. Orice pas de pe banca noastră e văzut, dar nenorocirile din tribune nu le aude chiar nimeni? Cerem sancţiuni aspre! Aşa nu se mai poate. Mereu am tăcut, însă nu mai putem aşa".

Cu câteva ore înainte de meciul Farul - Sepsi, Ministerul Tineretului şi Sportului anunţa că a luat act de incidentele violente, cu note xenofobe, petrecute la meciul de Liga 2 dintre echipele Steaua Bucureşti şi FK Csíkszereda. În acest context, la nivelul MTS s-a autosesizat Comisia de Combatere a Violenţei în Sport, care va analiza faptele petrecute, considerate a reprezenta un pericol pentru sport şi valorile sale perene, pentru a decide măsurile care se impun. Potrivit MTS: "Integritatea sportului este de o importanţă capitală pentru promovarea credibilităţii şi atractivităţii acestuia. Sportul joacă un rol important în viaţa a milioane de cetăţeni şi nu se rezumă doar la abilităţile atletice, realizările şi competiţiile sportive. El are o semnificativă contribuţie socială, educativă, culturală şi unificatoare. Este un fenomen social care îşi aduce contribuţia la valori precum toleranţa, solidaritatea, respectarea drepturilor omului şi înţelegerea între naţiuni şi culturi şi contribuie, de asemenea, la integrarea persoanelor, indiferent de rasă, religie şi etnie". Eduard Novak, ministrul Tineretului şi Sportului a declarat: "Sunt mâhnit şi dezamăgit de aceste incidente. Le consider inacceptabile şi sunt ferm împotriva oricărei manifestări care derapează atât de grav de la regulile sportive şi sociale de conduită. Sportul trebuie să fie un mediu al fairplay-ului, în care rasismul şi violenţa nu au ce să caute. Astfel de acte trebuie sancţionate prompt şi drastic şi aştept ca factorii implicaţi în analiza faptelor petrecute să aplice sancţiunile care se impun pentru toţi cei vinovaţi. Spectacolul sportiv trebuie să apropie şi să unească, nu să dezbine. Trebuie să ne aducă bucurie, nu teamă şi ură. Nu poate fi îngăduit ca terenurile de sport să fie locul de manifestare al xenofobiei, al discriminării şi acest mesaj trebuie să fie unul cât se poate de ferm, pe care să-l repetăm ori de câte ori va fi necesar. Vom face tot ce ne stă în putinţă pentru ca situaţii de acest fel să nu se mai repete". Ministerul Tineretului şi Sportului consideră că toţi factorii implicaţi în domeniul sportului trebuie se acţioneze solidar şi integrat pentru descurajarea unor astfel de atitudini şi pentru preîntâmpinarea repetării lor. Cei abilitaţi în mod nemijlocit pentru a analiza şi sancţiona astfel de incidente sunt primii care trebuie să se sesizeze, iar Comisia de disciplină existentă la nivelul Federaţiei Române de Fotbal are o responsabilitate clară şi extrem de importantă din acest punct de vedere.