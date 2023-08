"TonCorner este un colecţionar şi un creator de culoare, nu un simplu magazin de vopsea"

Liana Leriu a lucrat în magazine de tip bricolaj vreme de 15 ani, din 2002, după care a decis să îşi lanseze propria afacere, printr-o investiţie iniţială de 80.000 de euro. Doamna Leriu ne-a vorbit, într-un interviu, despre afacerea sa, TonCorner, care, prin produsele "100% made in France" pe care le propune, are în centru "transformarea vopselei dintr-un produs de şantier într-un produs de design".

Reporter: Aţi lucrat mulţi ani în domeniul bricolajului, cum a fost trecerea de la postura de angajat la cea de antreprenor? Ce v-a determinat să porniţi propria afacere?

Liana Leriu: Am lucrat în comerţ 15 ani, încă din 2002, când magazinele de tip bricolaj tocmai intrau pe piaţă. Nu existau proceduri şi reguli stricte, am avut posibilitatea de a avea iniţiative, idei şi de a descoperi moduri de lucru. Nu sunt făcută să lucrez într-un mediu strict, de execuţie. Am avut noroc cu perioada în care aceste mari şcoli de comerţ s-au implantat pe piaţă, atunci puteai avea o libertate de decizie şi de mişcare. Când am plecat, misiunile fiecărui angajat erau foarte clare şi deşi aveam o funcţie de conducere, activităţile erau mai mult administrative şi organizatorice decât motivaţionale. La asta se adaugă şi faptul că după 40 de ani, depăşim orgoliul specific perioadei de tinereţe, funcţia nu mai are aceeaşi semnificaţie.

Diferenţa dintre antrprenor şi postura de angajat este semnificativă, cu plusuri şi minusuri, dar, în caz de reuşită, plusurile sunt mult mai semnificative.

Ca angajat, mai ales într-o companie mare şi cu o funcţie de conducere, nu există risc, există eventual frustrare şi plafonare. Partea bună este securitatea şi stabilitatea financiară, socializarea, expunerea la medii şi persoane care sunt formatoare şi hrănitoare pe termen lung.

Ca antreprenor, responsabilitatea este integrală, cu repercusiuni extinse şi nu este întotdeauna uşor. Dar optica este diferită, viziunea mult mai amplă, perspectivele mai puţin previzibile, libertatea de decizie mult mai mare.

Reporter: Cum aţi ales obiectul de activitate al TonCorner, care au fost primele investiţii şi la cât s-au ridicat acestea? Unde a ajuns totalul investiţiilor în prezent şi ce v-aţi propus pentru 2023 din acest punct de vedere?

Liana Leriu: Am ales să continui cu meseria pe care o cunoşteam, respectiv comerţul, într-un domeniu pasionant, care mi-a adus satisfacţii în calitate de angajat, respectiv amenajările interioare, designul. Modelul de bussines, respectiv transformarea vopselei dintr-un produs de şantier într-un produs de design, l-am cunoscut tot ca urmare a experienţei mele de bricolaj.

Am început cu o investiţie de 80.000 de euro care a presupus amenajarea magazinului, mijloacele fixe şi stocul. Pe parcurs, investiţiile au ajuns la 150.000 de euro, concentrându-se pe lansarea de noi colecţii de culori şi pe creşterea notorietăţii în piaţă.

Anul acesta am lansat Colecţia de Culori Viscri şi Colecţia Ressource. Pe lângă costurile propriu-zise de laborator, de identificare a culorilor şi transpunere a acestora în reţete de culori, au existat costuri de producţie de marketing şi de publicitate, promovare, expunere, difuzare, de programare şi implemenatre pe site.

• "TonCorner este un boutique pasionat de culoare şi de finisaje, un colecţionar şi un creator de nuanţe unice"

Reporter: Ce înseamnă acum afacerea TonCorner, ce cuprinde portofoliul pe care îl aveţi şi care este furnizorul dumneavoastră?

Liana Leriu: TonCorner este mai mult decât un magazin de vopsea, este un boutique pasionat de culoare şi de finisaje, un colecţionar şi un creator de nuanţe unice.

Propunem clienţilor noştri marca franceză Ressource Peintures, soluţii de decorare prin vopsea şi tapet, produse "100% made in France", urmărind păstrarea şi continuarea tradiţiilor artizanale, patrimoniale franceze. Pe lângă produse, am dezvoltat în timp şi o gamă de servicii care completează produsele: serviciul de zugrăvit la domiciliu, de aplicare tapet, ateliere de recondiţionare a lemnului sau de cromatică. Culorile sunt unice, create în colaborare cu creatori din diverse domenii, iar finisajele sunt extrem de variante. Vopseaua lavabilă este disponibilă în opt tipuri de finisaje, de la mat profund până la luciu absolut. În plus, nuanţele sunt disponibile în toate tipurile de vopsea pentru interior, exterior, lemn, metal, faţade.

Vopseaua cu efect de materie, de marmură, piatră, beton este organică, pe bază de var, este vie şi se lasă manipulată de talentul aplicatorului.

Tapetul Ressource se doreşte a fi o frescă murală, un decor mai mult decât un finisaj mural, culorile debordează, iar atingerea este profund mată ca şi cum desenele au fost aplicate direct pe perete, ca o pictură murală.

Reporter: În prezent aveţi o unitate TonCorner în Bucureşti. Ce trebuie să ştie un client despre acest magazin? Ce propuneţi diferit faţă de concurenţă?

Liana Leriu: TonCorner este un colecţionar şi un creator de culoare, nu un simplu magazin de vopsea. Nuanţele noastre sunt create în colaborare cu pasionaţi de culoare din lumea designului interior, designului vestimantar, în colaborare cu arhitecţi, pictori, graficieni... Preferinţele noastre pentru culoare sunt evolutive, în funcţie de timpuri şi de timp. De aceea, TonCorner şi Ressource Peinture propun în fiecare an noi colecţii de culori care să vină în întâmpinarea aşteptărilor cromatice şi de mediu, creativitatea fiind principala trăsătură distinctivă a conceptului. Serviciul de cromatică şi de facilitare a alegerii clientului printr-o experienţă de cumpărare unică este o altă trăsătură disctinctivă a magazinului TonCorner. Toate culorile sunt aplicate pe mostre A4 care permit alăturarea şi sublinierea subtonului. Eşantioanele de 100 ml vopsea oferă validarea nuanţelor finale în condiţii de lumină specifică locuinţei. O expunere la nord face ca o culoare adorată în magazin să nu fie potrivită acasă. Experienţa consilierilor noştri şi posibilitatea de a testa culoarea în condiţii de lumină specifică locuinţei, asigură cea mai corectă alegere pentru clienţii noştri.

• "Este momentul creşterii exponenţiale, adică al deschiderii de noi magazine"

Reporter: Intenţionaţi să vă extindeţi în ţară? Cum evoluează distribuţia online a produselor dumneavoastră şi cât reprezintă acest tip de vânzări în totalul livrărilor?

Liana Leriu: Am deschis TonCorner în 2017, propunând un produs fără nicio reputaţie evidentă, la preţuri care concurau cu cele mai bine cotate mărci din piaţă la ora respectivă. Notorietatea şi câştigarea încrederii în marcă au fost primordiale până acum. Este momentul creşterii exponenţiale, adică al deschiderii de noi magazine.

Vânzarea online reprezintă mai puţin de 10% din cifra de afaceri, dar este în creştere. Acum avem şi clienţi fideli care au testat produsele noastre şi au comenzi repetitive. Dar imaginea la ecran nu redă fidel culoarea, iar textura nu poate fi redată decât prin mostre fizice. De aceea, deschiderea de puncte de lucru în ţară, este esenţială pentru a ajunge la cei care au nevoie de finisaje şi culori deosebite.

Reporter: Cărui segment vă adresaţi în principal? De unde vine cea mai importantă cerere? Care a fost cel mai mare proiect în care aţi fost furnizor şi la cât s-a ridicat acesta?

Liana Leriu: Ne adresăm segmentului rezidenţial, direct sau prin designeri de interior. Nu pentru că nu ne-ar interesa dezvoltarorii imobiliari sau marile şantiere pentru centre comerciale, de relaxare sau bussines. Ci pentru că ne dorim o creştere organică, pe măsura capacităţii noastre de dezvoltare. Proiectele prin designeri şi arhiecţi reprezintă 50% din cifra de afaceri, sunt relaţii pe care le cultivăm şi dorim să le creştem prin obiective comune, respectiv reuşita şantierului şi satisfacţia clientului.

Cel mai mare proiect s-a ridicat la o valoare de 20.000 de euro, un proiect privat în ţară, care a folosit numai vopsea Ressource, la interior şi faţade.

• "Anul acesta am lansat două colecţii: Culorile Viscri şi Ressource"

Reporter: Anul acesta aţi lansat două colecţii noi. Ce ne puteţi spune despre acestea şi ce va mai aduce nou anul 2023?

Liana Leriu: Anul acesta am lansat două colecţii de culori deosebite:

Culorile Viscri, semnate de Martine Claessens, 18 culori autentice transilvănene, culese din localitatea Viscri, colecţie lansată în luna mai 2023;

Colecţia Ressource, prima colecţie de 360 de culori în nume propriu, semnată de designerii Casei Ressource din Franţa, colecţie lansată în luna iunie 2023.

Am visat să propunem culori româneşti încă de când am deschis magazinul. Dar acest vis s-a transformat în realitate alături de Marine Claessens. Proiectul a fost spontan, s-a născut la Viscri, la un atelier pe care Martine îl susţine în fiecare an în acest loc uitat sau ferit de timp şi actualitate. Propunerea mea de a reproduce culorile Viscri s-a întâlnit la jumatate de drum cu pasiunea pentru culoare a lui Martine şi cu dorinţa ei de a crea culori pe măsura emoţiilor pe care acestea le poartă.

Există specificitate locală, există preferinţe coloristice, preferinţe de formă şi materie care s-au format şi au crescut în timp. Aceste gusturi derivă din tipul de activităţi (agricultură, transhumanţă, pescuit), din formele de relief unde era situată locuinţa (munte, mare, deltă), materialele avute la îndemână (lemn, piatră, stuf) şi de condiţiile climatice. Preferinţele noastre de culoare derivă din toţi aceşti factori. De aceea există această diferenţă în palete colorisrice de la un continent la altul şi de la o ţară la alta. Viscri a fost prima experienţă de a reproduce culori care vorbesc şi simt româneşte.

Albul de Viscri, Floare de Soc, este un alb care seamănă cu varul locuinţelor bunicilor noştri, un alb solar, dar răcoros. Culoarea lânii brute, culoarea câmpului, a ţiglei de pe casă, dar mai ales acest spectaculos albastru de Viscri sunt nuanţe care trezesc în noi întoarcerea acasă, sentimentul şi nostalgia comunităţii şi a securităţii. Cu această colecţie, "Culorile Viscri, Culorile Emoţiei", sperăm să creăm interioare româneşti autentice şi pline de sens. Avem deja proiecte în desfăşurare cu această colecţie de culori, aşteptăm cu nerăbdare finalizarea lor pentru a putea publica imagini cu locuinţe îmbrăcate în culorile Viscri.

A doua colecţie lansată anul acesta este Ressource. Pentru a consacra experienţa casei sale, Ressource lansează prima sa creaţie în nume propriu, colecţie inspirată din moştenirea sa poetică şi din natură: 360 de nuanţe care vin să compună o gamă infinită de culori. Această deschidere de 360 de grade, această privire panoramică de unghi întreg, doreşte să aducă interioarelor şi designului interior toate culorile vieţii, de la delicateţe la forţă, se doreşte a fi o plimbare care caută să găsească şi să onoreze fiecare alegere.

Reporter: Care au fost cifra de afaceri, respectiv profitul TonCorner în 2022 şi ce estimaţi pentru anul curent?

Liana Leriu: Am avut o cifră de afaceri de 250.000 euro şi un profit de 28.000 de euro în 2022. Pentru 2023 avem un obiectiv de creştere de 50% bazat pe extinderea notorietăţii brandului.

Reporter: Care sunt cele mai mari provocări în activitatea dumneavoastră?

Liana Leriu: Avem mai multe provocări, dar două cred că sunt foarte importante:

Supravegherea aplicării corecte a finisajelor noastre. Pregătirea şantierului şi aplicarea corectă sunt jumătate din reuşita proiectului. Reputaţia produsului depinde şi de factori pe care îi putem influenţa, dar nu controla. Formarea aplicatorilor pentru reuşita proiectelor este o mare provocare.

Expansiunea teritorială este o altă provocare. Ne dorim să testăm o primă deschidere în ţară în nume propriu pentru a putea înţelege mai bine solicitările presupuse de gestionarea unui punct de lucru la distanţă. Apoi, probabil, vom gestiona distribuţia mixt, în magazine proprii şi francizate, sau parteneriate cu puncte de comercializare ale unor produse de design.

Reporter: Care sunt tendinţele în materie de vopsea/tapet şi amenajări, anul acesta?

Liana Leriu: Tendinţele sunt către natură, se caută materiale cât mai curate, cu textură cat mai organică. Neutrele reci care respiră mai amplu sunt preferate celor calde. Nuanţele cu subton verde sau albastru sunt mai alese decât tonurile care derivă din roşu. Avem nevoie de spaţiu, de aer şi de relaxare. Setea de culoare, foarte prezentă, se potoloşte în accente, în mici obiecte de decor care vin să completeze un decor reuşit. Tapetul cu imagini panoramice este preferat modelui repetitiv, din acelaşi motiv al deschiderii către o altă perspectivă.

Reporter: Vă mulţumesc!

(Interviu preluat din revista BURSA Construcţiilor)