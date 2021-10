UBB, prima în ţară în clasamentul US News Best Global Universities

Recunoaşterea internaţională este foarte importantă pentru orice universitate care se respectă. Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupă prima poziţie în ţară şi poziţia 675 la nivel internaţional în clasamentul american al universităţilor, US News Best Global Universities. Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David a ţinut să puncteze această performanţă: "Şi în anul 2021 UBB are cea mai bună performanţă academică în ţară, ceea ce mă bucură. Mă bucur pentru comunitatea noastră academică, care are astfel eforturile onorate, pentru tinerii din ţară şi din afara ţării, care au în UBB o instituţie integrată internaţional unde să studieze şi să se formeze ca specialişti şi buni cetăţeni, şi pentru ţară, UBB asigurând avantaje competitive României la nivel internaţional în diverse domenii. În lume există aproximativ 30.000 de universităţi şi aproximativ 11 rankinguri globale ale universităţilor acreditate de IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Cele 11 rankinguri sunt reunite în ţară în Metarankingul Universitar, în care, din 2016, anual, UBB ocupă prima poziţie. Între cele 11 rankinguri, the «Big Five» sunt însă ARWU/Shanghai (UBB prima/singura din România în 2021), Leiden (UBB pe prima poziţie în ţară în 2021), QS (UBB prima din România în 2021, alături de Universitatea din Bucureşti/Universitatea de Vest din Timişoara), THE (UBB pe poziţia a treia în ţară în 2021) şi US News (UBB pe prima poziţie în ţară în 2021)."

US News Best Global Universities este unul dintre cele mai importante clasamente internaţionale care ierarhizează universităţile pe baza performanţelor academice, dar şi în funcţie de reputaţia globală şi regională a acestora. Clasamentul general US News Best Global Universities include în acest an cele mai bune 1.750 de universităţi din 90 de ţări ale lumii, ale căror performanţe au fost analizate în funcţie de 13 indicatori vizând reputaţia globală şi regională a cercetării, publicaţiile şi manifestările ştiinţifice, impactul şi numărul total al citărilor şi colaborările internaţionale.