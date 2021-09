China va lansa o nouă bursă la Beijing, conform anunţului făcut săptămâna trecută de preşedintele Xi Jinping, plan care a stimulat, vineri, acţiunile societăţilor de brokeraj din ţara asiatică, dar care a adus şi scăderea indicilor pieţei ChiNext din Shenzhen şi Bursei din Hong Kong, pe fondul temerilor legate de creşterea concurenţei în domeniu.

Conform anunţului făcut de Xi Jinping, China va lansa o nouă bursă de valori, cu sediul în Beijing, statul urmărind astfel să stimuleze companiile locale mici şi mijlocii (IMM) să se listeze pe plan intern, mai degrabă decât în străinătate. În prezent, principalele burse de valori din China continentală se află în centrul financiar Shanghai şi în oraşul Shenzhen.

Xi Jinping a declarat: "Vom continua să susţinem dezvoltarea pe bază de inovaţie a IMM-urilor, prin lansarea Bursei de la Beijing". Oficialul chinez nu a oferit detalii cu privire la acest proiect. Anunţul său a venit într-un moment în care autorităţile de la Beijing au înăsprit reglementările pentru anumite sectoare cheie ale economiei precum tehnologia şi divertismentul. Recent, autorităţile chineze au interzis anumite programe de televiziune şi au impus o serie de restricţii severe pentru limitarea numărului de ore în care minorii pot juca jocuri video.

• Companiile care vor fi listate la Beijing - "mai mici şi mai noi" decât cele listate în Shanghai şi Shenzhen

Autoritatea pieţei de capital din China (CSRC) a informat că societăţile care vor fi listate la Bursa din Beijing vor fi "mai mici şi mai noi" decât cele listate în Shanghai şi Shenzhen, iar cele eligibile pot migra către celelalte două pieţe, "fără probleme".

Zhou Guihua, preşedintele CSRC, a declarat, vineri, că numai investitorii calificaţi vor putea tranzacţiona la Bursa din Beijing. Oficialul CSRC a promis să combată tranzacţiile în baza informaţiilor privilegiate, manipularea acţiunilor şi raportările false, urmărind să promoveze investiţiile raţionale pe termen lung pe noua platformă.

Conform autorităţii de reglementare, sistemul de înregistrare la noua bursă va fi similar cu cel al STAR Market, piaţă creată în 2019, după modelul american Nasdaq, care oferă reguli de listare şi limite mai relaxate privind fluctuaţiile zilnice de preţ.

În prezent, bursele din Shanghai şi Shenzhen limitează fluctuaţiile zilnice ale preţurilor acţiunilor la 10%, ca să ţină în frâu volatilitatea.

• Temeri de rivalitate între pieţe

Deşi autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din China a anunţat că noua bursă planificată să fie creată la Beijing se va baza pe platforma existentă destinată întreprinderilor mici şi mijlocii - National Equities Exchange & Quotations (New Third Board), şi va completa bursele din Shanghai şi Shenzhen, există specialişti care se tem că rivalitatea pentru atragerea listărilor este inevitabilă.

New Third Board, platformă creată în 2013, găzduieşte în prezent 7.299 de IMM-uri. Guvernul municipal din Beijing a făcut lobby ani de zile pentru un upgrade al New Third Board.

În noul context, Rock Jin, economist şi CEO al companiei de consultanţă pentru investiţii PopEton, declară citat de Reuters: "Bursa din Beijing are o poziţie egală cu pieţele din Shanghai şi Shenzhen. Dacă noua bursă va prospera, cele trei entităţi îşi vor împărţi piaţa într-o confruntare tripartită. Deşi a fost o veste bună pentru economie, planul privind bursa a afectat piaţa pe termen scurt, deoarece, la urma urmei, va devia capitalul de pe pieţele Shanghai şi Shenzhen".

Nici Xi Jinping, nici CSRC nu au precizat dacă Bursa din Beijing va putea să atragă firme deja listate în străinătate. Dacă acest lucru se va întâmpla, "atunci, ar creşte şi mai mult concurenţa" pentru listările de la Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEX), conform băncii americane de investiţii Jefferies Group.

Vineri, după anunţul privind crearea noii burse, indicele Hang Seng al pieţei din Hong Kong a scăzut cu 0,7%, la 25.901,99 puncte, iar ChiNext - cu 1,2%, la 3,102.15.

În schimb, titlurile societăţilor de brokeraj au urcat: Northeast Securities Co. (+1,6%, la 8,90 yuani), Dongxing Securities Co. (+4,2%, la 12 yuani), Shenwan Hongyuan Group Co. (+9,7%, la 5,34 yuani), în condiţiile în care investitorii consideră că acestea vor avea de câştigat de pe urma creşterii numărului de oferte publice iniţiale (IPO).

• Morgan Stanley: "Un pas înainte în reforma pieţei de capital din China"

Potrivit băncii americane de investiţii Morgan Stanley, planul noii burse "este un pas înainte în reforma pieţei de capital din China", iar implementarea unui mecanism de IPO bazat pe înregistrare deschide calea pentru lansarea sistemului de listare pe principalele platforme chineze. În prezent, doar ChiNext din Shenzhen şi STAR Market adoptă sistemul IPO în stil american.

Amintim că, în luna aprilie, unele surse citate de Reuters declarau că statul chinez are în vedere înfiinţarea unei noi burse cu scopul să atragă firmele autohtone listate în străinătate şi să consolideze statutul global al pieţelor sale de acţiuni. Potrivit acestora, Consiliul de Stat al ţării i-a cerut autorităţii de reglementare din domeniu să realizeze studii cu privire la modul de proiectare a bursei care să vizeze firmele chinezeşti listate pe pieţele din exterior, precum Hong Kong şi Statele Unite. În plus, sursele spuenau că Guvernul de la Beijing speră că iniţiativa va atrage, de asemenea, companii globale, precum Apple Inc. şi Tesla Inc., care ar avea opţiunea să-şi listeze afacerile pe noua bursă.

China va lansa noua bursă ca parte a eforturilor de canalizare a mai multor economii ale gospodăriilor către piaţa valorilor mobiliare pentru a finanţa inovarea şi redresarea economică, reducând în acelaşi timp dependenţa economiei de împrumuturile bancare.

De asemenea, planul privind piaţa din Beijing vine în timp ce companiile chineze listate în SUA se confruntă cu riscul delistării de pe pieţele americane, din cauza tensiunilor dintre cele două mari economii.

"Dificultatea de finanţare este principala provocare cu care se confruntă IMM-urile din China", afirmă Liu Hui, manager de fond la compania de investiţii Invesco. În opinia sa, sprijinirea IMM-urilor cu finanţare directă va contribui la promovarea consumului în China, întrucât IMM-urile angajează cea mai mare parte a forţei de muncă din ţara asiatică.