VIDEOCONFERINŢA ENERGIA ÎN PRIZĂ / CLAUDIU CREŢU, DIRECTORUL GENERAL AL TERMOENERGETICA:"Suntem într-o situaţie critică în Bucureşti"

Consumăm gazul ineficient şi asta ne duce într-o situaţie de insecuritate energetică, a afirmat Claudiu Creţu, directorul general al Termoenergetica Bucureşti. Acesta a făcut referire şi la situaţia termoficării din Bucureşti, despre care a spus că este într-o situaţie critică. Potrivit lui Claudiu Creţu, Primăria Bucureşti încă are probleme financiare şi se speră că se va intra într-o normalitate în următoarele luni. Întrebat dacă "avem căldură", Creţu a răspuns "încă avem".

Creţu a declarat: "Din păcate, în ultimii 10-15 ani, nu s-au făcut investiţii în capacităţi în cogenerare. Sectorul termoenergetic a fost uitat, a rămas în urmă, iar acum, în ultimii doi ani, vedem că România a devenit importator net de energie electrică. Dacă am fi avut sisteme centralizate, cogenerări de înaltă eficienţă, moderne, care să producă, am fi avut sute de MW, poate peste un GW în plus din aceste capacităţi. Am fi stat mult mai bine în ceea ce priveşte securitatea energetică şi evident şi preţul. Prima lege a economiei spune că preţul = ofertă versus cerere. Dacă oferta de energie electrică ar fi fost mai mare, dacă am fi avut capacităţi, preţul energiei ar fi fost mai mic. În 2021, ce facem: văd în presă că se vorbeşte nu doar de preţuri, ci şi de lipsa energiei. Se vorbeşte despre lipsa gazelor naturale şi lipsa gazelor conduce la un preţ mai mare. Este o lipsă a gazelor naturale pentru că aceste capacităţi pe care încă le mai avem şi încă mai funcţionează sunt ineficiente, sunt energofage, deci consumăm gazul ineficient şi asta ne duce într-o situaţie de insecuritate energetică, la care se adaugă preţul".

Cu privire la încălzirea Bucureştiului, Creţu a spus că "suntem într-o situaţie critică".

"Spun asta de 2-3 ani cel puţin. O situaţie critică în care este nevoie de investiţii consistente şi de modernizarea sistemului. Privim către fondul de modernizare, dar pentru a putea fi eligibili pentru fonduri europene, pentru oricare finanţări - rambursabile sau nerambursabile -, trebuie să avem o companie fără probleme, ieşită din insolvenţă, fără datorii, sănătoasă, bancabilă. Din păcate, Primăria Municipiului Bucureşti încă are probleme financiare, o ştim cu toţii. Sperăm în următoarea perioadă să intrăm în normalitate cu plăţile, să putem face faţă provocărilor care urmează, adică preţurile mai mari la gaze şi certificate de carbon şi măcar în al 12-lea ceas să putem acces investiţii pentru a avea în următorii ani capacităţi noi, eficiente, hibridizate cu tehnologii regenerabile, pe lângă cogenerarea de înaltă eficienţă. (...) Aceasta nu poate fi înlocuită în Bucureşti, nu putem încălzi Bucureştiul în următorii ani fără gaz, dar putem face această tranziţie şi putem integra tehnologii regenerabile, care treptat, inclusiv cu partea de stocare, să conducă la decarbonare, să fim în trendul european. (...) Din fondul de modernizare 10d pregătim proiecte în acest moment, inclusiv pe partea de transport şi distribuţie. Ne interesează să modernizăm punctele termice, este important să automatizăm şi să digitalizăm acest sistem (pentru a vedea unde sunt pierderile din reţea - nr.r.). Inclusiv PNRR-ul are 2 cuvinte cheie: verde şi digital. A moderniza sistemul centralizat exact asta înseamnă. Dar pentru asta trebuie să ieşim din paradigma datoriilor, penalităţilor, trebuie să ajungem pe zero. Nu poţi construi fără să ai o fundaţie corectă", a spus Claudiu Creţu.