VIRGIL PĂUNESCU, ONCOGEN:"Am finalizat vaccinul românesc anti Covid-19"

Proiectul Decode, al cărui scop este cercetarea ştiinţifică în vederea obţinerii vaccinului românesc anti-Covid, este un subiect care a fost amplu tratat în cursul acestui an în paginile ziarului BURSA. Încă de la început ne-am manifestat interesul pentru cercetarea respectivă, deoarece considerăm că oamenii de ştiinţă din ţara noastră trebuie sprijiniţi în activitatea de cercetare-inovare şi că obţinerea unui vaccin românesc ne-ar fi reaşezat pe harta lumii drept o ţară cu rezultate bune în acest domeniu de activitate.

Vaccinul românesc anti-Covid 19 este viabil şi asigură imunitate pe termen îndelungat, a declarat, pentru ziarul BURSA, la finalul proiectului Decode, profesor dr. Virgil Păunescu, şeful Centrului OncoGen din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Pisu Brânzeu din Timişoara.

"Vaccinul conceput de noi este viabil. În ceea ce priveşte perioada de imunitate oferită de el, noi am făcut o extrapolare a informaţiilor şi datelor ştiinţifice. Nimeni nu descoperă un vaccin de la zero, mai ales în condiţiile în care se lucrează cu un virus cu care omenirea nu s-a mai întâlnit. Noi am luat ca model Sars-Cov 1. În 2016 un articol ştiinţific bine documentat arăta că pacienţii care au trecut prin boală au avut imunitate un an în faţa Sars-Cov 1, iar cei vaccinaţi cu serul ce acţionează şi deblochează limfocitele T au avut imunitate 11 ani după epidemia respectivă. În primăvara lui 2019 a apărut un alt articol care susţinea că imunitatea s-ar fi păstrat chiar până atunci, ceea ce înseamnă 17 ani de la epidemia de Sars-Cov 1. Noi nu am făcut decât să extrapolăm aceste date de la virusul iniţial, date valabile şi pentru epidemia MERS-Cov care a avut loc mai recent", ne-a spus Virgil Păunescu.

Şeful Centrului Oncogen ne-a precizat care este diferenţa între vaccinul cercetat de partea română şi cele care se află, de aproape un an, în piaţa globală.

"În ceea ce priveşte vaccinurile actuale din piaţă, toată lumea avea iniţial indicii că vaccinurile pe bază de anticorpi vor asigura imunitatea doar pentru şase luni, în timp ce vaccinurile pe baza limfocitelor T asigură imunitate îndelungată, timp de ani întregi. Cert este că nu poţi să închizi pandemia cu vaccinurile actuale, pe bază de anticorpi, care asigură imunitate doar pentru jumătate de an. Din toate vaccinurile apărute, vaccinul nostru este singurul de generaţia a doua, nebazat pe imunoglobuline, ci pe limfocite T, cu protecţie mai lungă, iar acest lucru l-am realizat pe baza experienţei noastre îndelungate în vaccinarea anti-tumorală. Apoi, imunoterapiile cu anticorpi monoclonali au rolul de a debloca limfocitele T care au fost blocate de tumoră. Pentru că ştiam că limfocitele T sunt cele mai importante, am luat cel mai important antigen şi am extras doar epitopii care activează limfocitele, ca să nu obţinem anticorpi. În ceea ce priveşte partea de cercetare de la INCDMM Cantacuzino, aceasta a vizat doar partea de toxicologie", a spus Virgil Păunescu.

• Legislaţia privind achiziţiile publice a îngreunat cercetarea

Domnia sa a mai arătat că proiectul Decode nu a fost unul de producere propriu-zisă a vaccinului anti-Covid 19, ci un proiect de cercetare pentru obţinerea unui vaccin românesc viabil în actuala pandemie. Din păcate, derularea proiectului s-a lovit de aceleaşi neajunsuri reclamate de toţi investitorii privind la legislaţia ce reglementează desfăşurarea achiziţiilor publice în ţara noastră.

"Rezultatele privind proiectul Decode sunt foarte bune. Proiectul a fost unul de cercetare şi, dacă am fi beneficiat de cadrul legal din străinătate, adică să fi fost lăsaţi să facem achiziţii directe prin negociere, Decode ar fi fost gata în 3-4 luni. Din păcate, din cauza procedurilor de achiziţii, reactivii de care aveam nevoie în proiect au venit abia la şase luni de la demararea procedurii, adică la sfârşitul anului trecut, când deja când marile companii din străinătate aveau deja în piaţă vaccinurile anti-Covid. Deşi legislaţia internă şi europeană ne permite să facem achiziţii directe pentru proiectele de cercetare, organele de control din ţara noastră ne-au imputat banii alocaţi pentru alte proiecte din cauza unui articol confuz care este interpretat într-un mod aberant de către Curtea de Conturi. Cu toate acestea, noi ne-am mişcat destul de repede şi bine, dar spunem că tot ce s-a făcut în doi ani se putea face în patru luni şi am fi fost gata cu vaccinul în maximum 8-9 luni de la demararea proiectului", afirmă Virgil Păunescu.

Şeful Centrului OncoGen care a realizat vaccinul respectiv, pe care l-a testat asupra sa, ne-a transmis că, în acest moment, nu putem produce acest vaccin în ţară.

"Din păcate, nu putem să producem în ţară vaccinul anti-Covid pentru că nu avem capacităţile necesare. Sinteza de proteine şi alte substanţe folosite în cercetarea noastră au fost comandate în Germania. În acest moment, la finalul proiectului de cercetare Decode, suntem pregătiţi să începem studiul de faza I, dar nu putem trece la această etapă fără o finanţare de 2 milioane euro, deoarece nu putem lucra cu materialele pe care le-am avut până acum. Reactivii noi costă între 700.000 şi 800.000 euro, animalele pe care să testăm vaccinul costă şi ele câteva sute de mii de euro, iar pentru studiul pe oameni mai avem nevoie de încă 500.000 euro. Noi am finalizat o cercetare ştiinţifică prin care arătăm că se poate realiza acest vaccin anti-Covid. Deşi titlul proiectului Decode se referea la vaccinul propriu-zis, ceea ce scrie în spatele lui nu putea duce, cu sumele alocate, la realizarea propriu-zisă a vaccinului respectiv, deoarece este nevoie de o capacitate de producţie, mai bine zis de o fabrică. Din păcate, noi nu am fost consultaţi când s-au alocat sumele respective pentru proiectul Decode. Cei de la Uniunea Europeană au fost gata să ne dea jumătate din suma necesară pentru ridicarea în România a unei fabrici de producţie a vaccinului. Dar, pentru a obţine finanţarea respectivă, condiţia era să trecem de studiul de fază I. Toată investiţia pentru fabrica respectivă se ridică la 50 milioane euro, din care jumătate era finanţat de UE, iar statul român sau un privat ori un fond de investiţii ar fi trebuit să acopere cealaltă jumătate de sumă", ne-a spus Virgil Păunescu.

• Virgil Păunescu: "Pandemia nu se închide cu vaccinurile actuale din piaţă"

El a ţinut să răspundă şi celor care au pus la îndoială cercetarea efectuată de OncoGen în momentul în care s-a infectat cu Sars-Cov 2, deşi şi-a injectat vaccinul obţinut din activitatea ştiinţifică.

"În privinţa situaţiei mele, vreau să le transmit celor care m-au acuzat că vaccinul pe care mi l-am injectat nu este bun fiindcă m-am infectat ulterior cu Sars-Cov 2, că am ajuns la respectiva situaţie deoarece nu am respectat schema de vaccinare care prevede trei administrări la interval de o lună", a arătat Virgil Păunescu.

Şeful OncoGen susţine că singura soluţie pentru depăşirea actualei pandemii, indiferent de tulpinile, variantele sau mutaţiile Sars-Cov 2 este un vaccin cu limfocite T.

"Am văzut în această perioadă ce au văzut şi cercetătorii din Tubingen (Germania) şi anume că pandemia actuală nu se va închide cu vaccinurile din piaţă care asigură imunitatea doar pentru şase luni. Cât timp nu va apărea un vaccin cu limfocite T, nu se va putea închide pandemia actuală. Dacă nu dispare virusul de la sine - şi din multitudinea de tulpini şi variante se pare că nu va dispărea curând - pandemia nu se închide cu vaccinurile actuale", a concluzionat Virgil Păunescu.

Proiectul Decode privind dezvoltarea unui vaccin peptidic profilactic pentru Covid-19 bazat pe epitopi recunoscuţi de sistemul imun, realizat în parteneriat de Centrul OncoGen şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Medicală Cantacuzino, a fost finanţat cu 3,5 milioane lei de Guvern, din bugetul de stat, prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI). Contractul de finanţare nr. 11Sol/2020 a fost semnat anul trecut în luna aprilie - în perioada stării de urgenţă - iar termenul final la care OnconGen trebuia să livreze primul vaccin românesc anti-Covid-19 este 5 decembrie 2021. Conform obiectivelor specifice ale proiectului Decode este vorba despre un vaccin fără efecte adverse.

Un sumar al rezultatelor cercetării a fost publicat în 6 decembrie pe site-ul OncoGen şi poate fi consultat la adresa https://oncogen.ro .

Raportul final al cercetării conţine sute de pagini, care nu pot fi date publicităţii, din motive care ţin de secretul rezultatelor obţinute în cadrul cercetării, iar documentul respectiv a fost înaintat către UEFISCDI, care va stabili ce date esenţiale din acesta vor fi date publicităţii.