Proiectul DECODE, prin care guvernările din ultimii doi ani au finanţat cu 3,5 milioane lei cercetarea ştiinţifică privind realizarea unui vaccin anti-Covid de către echipele de specialişti de la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino" (Bucureşti) şi Centrul OncoGen din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brânzeu" din Timişoara, ar trebui să ajungă la final în următoarele două zile. Conform contractului de finanţare nr. 11Sol/2020, semnat anul trecut în luna aprilie - în perioada stării de urgenţă - termenul la care specialiştii OnconGen şi cei ai INCDMM Cantacuzino ar trebui să livreze primul vaccin românesc anti-Covid-19 este 5 decembrie 2021. Potrivit obiectivelor specifice ale proiectului Decode, în speţă este vorba despre un vaccin fără efecte adverse.

Deocamdată, specialiştii implicaţi în acest proiect nu ne pot oferi nicio informaţie, rezultatele urmând a fi prezentate şi analizate la finalul perioadei contractuale, adică după 5 decembrie. Profesorul univ.dr. Virgil Păunescu, şeful echipei de specialişti din cadrul OncoGen ne-a spus că pe site-ul centrului timişorean va fi postat, la începutul săptămânii viitoare, un raport privind modul în care s-a derulat acest proiect şi rezultatele obţinute.

Domnia sa ne-a precizat că informaţiile conţinute în raportul Camerei de Conturi Timiş cu privire la proiectul Decode, informaţii pe care vi le-am prezentat în articolul "Curtea de Conturi: «OncoGen şi Spitalul Pius Brânzeu nu au respectat contractul de finanţare»" , publicat în ediţia din 23 septembrie 2021, sunt false şi că angajaţii Curţii de Conturi din Banat şi-au depăşit atribuţiile.

"I-am reclamat la Curtea de Conturi pe cei de la Camera de Conturi Timiş pentru că au minţit în raportul întocmit cu privire la proeictul Decode. Am stat cinci ore de vorbă cu ei şi, cu toate acestea, au scris în raport că nu le-am furnizat informaţii. De ce au scris ei aşa ceva în raport? N-a fost ceva de genul să ne pună întrebările în scris şi să nu răspundem. Am avut o corespondenţă cu ei. Ne-au întrebat anumite lucruri şi doreau să răspundem în două zile. Le-am transmis că le vom răspunde într-o săptămână, pentru că nu puteau fi verificate toate aspectele în doar două zile. A fost o corespondenţă permanentă cu cei de la Camera de Conturi Timiş cu ei. Dar la un moment dat, văzând ce întrebări pun şi că ei confundă un laborator de cercetare - cum este al nostru - cu un laborator de analize medicale, am refuzat să răspund şi am mers să discut cu conducerea Camerei de Conturi Timiş. Am stat cinci ore de vorbă cu conducerea Camerei de Conturi Timiş să lămuresc persoaneel respective de ce întrebările lor nu sunt relevante pentru cercetare. Cu toate acestea au ales să facă un raport în totalitate mincinos pe care l-am reclamat la conducerea Curţii de Conturi. Ancheta făcută de cei de la Bucureşti a durat luni de zile şi, spre surpriza mea plăcută, i-au sancţionat pe funcţionarii Camerei de Conturi Timiş care au întocmit respectivul raport. Am fost surprins pentru că, de obicei, nu se sancţionează între ei. Autorii raportului au primit mustrare scrisă din partea conducerii Curţii de Conturi", a declarat, pentru ziarul BURSA, Virgil Păunescu, şeful Centrului OncoGen din Timişoara.

El ne-a transmis că, de fapt, prin acel raport, s-a dorit înlăturarea sa din acest proiect şi chiar de la conducerea OncoGen.

"Este o tehnică simplă. Dacă nu furnizezi informaţii, Curtea de Conturi încearcă să te trimită la Parchet sau la Direcţia Naţională Anticorupţie, unde eşti anchetat între 3 şi 5 ani, perioadă în care rişti să fii suspendat din activitate sau să te dea afară din serviciu şi s-a terminat. Avem colegi care au 14-15 ani de activitate blocată de către Curtea de Conturi care te trimite de la o instituţie la alta. Consider că toată povestea asta a venit din lumea medicală. Nu ştiu nici acum dacă funcţionarii Camerei de Conturi Timiş au trimis sau nu respectivul raport la Parchet. Sper că nu, din moment ce au fost sancţionaţi de superiorii lor", ne-a spus Virgil Păunescu.

În legătură cu acest aspect, am încercat să obţinem mai multe informaţii de la Camera de Conturi Timiş. Din păcate, ni s-a transmis că singura persoană ce are în atribuţii furnizarea de informaţii către mass-media este în concediu şi nu poate fi contactată în această perioadă.

Amintim că proiectul Decode privind dezvoltarea unui vaccin peptidic profilactic pentru Covid-19 bazat pe epitopi recunoscuţi de sistemul imun este finanţat de Guvern, din bugetul de stat, prin Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Atât UEFISCDI, SCJU Pius Brânzeu cât şi INCDMM Cantacuzino susţin că activităţile efectuate sunt în concordanţă cu proiectul finanţat, că cheltuielile au fost efectuate în limita finanţării, că rezultatele sunt încurajatoare şi că rezultatele vor fi evaluate, analizate şi interpretate la finalizarea proiectului Decode, adică după data de 5 decembrie.

Cu toate acestea, funcţionarii Camerei de Conturi Timiş, care au efectuat o verificare în primăvara acestui an, au afirmat în raportul întocmit următoarele:

"Nu au fost respectate prevederile Contractului de finanţare nr.11 Sol/2020 încheiat între SCJUPBT, în calitate de contractor, şi Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării, în calitate de Autoritate Contractantă, Ordinul Ministrului Sănătăţii 1369/2017 (...), OG 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică (...) şi Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005".