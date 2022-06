Reporter: Care este situaţia companiei Cefin Trucks după cei doi ani de pandemie?

Stefano Albarosa: Pandemia a însemnat pentru fiecare dintre noi, în afară de o reală ameninţare asupra sănătăţii, o regândire a modului de trai şi a celui de lucru. Mediul de business s-a schimbat şi el, iar Cefin Trucks ca şi companie a ales să vină în întâmpinarea oportunităţilor pe care le-a oferit această criză şi să se adapteze la schimbare. Pandemia a fost un impuls foarte mare în procesul de digitalizare care ne-a dat oportunitatea de a regândi afacerea Cefin Trucks out of the box. În ceea ce priveşte industria auto, cred că pandemia a accelerat un proces care o să dureze. Cred foarte mult în digitalizare şi eficientizarea proceselor, în economy of sharing şi în soluţiile de pay per use, precum şi într-o specializare a mijloacelor de transport. În ceea ce priveşte transportul internaţional şi transportul de marfă, nu cred că pandemia a afectat sectorul, decât în lunile în care a fost totul închis - şi atunci se mişca mai puţină marfă -, în afară de sectoarele primare precum furnizarea de mâncare. Şi în acest domeniu vom vedea dezvoltare, dar nu dictată de pandemie, ci de tehnologie, care acum mai mult ca niciodată a trebuit să compenseze în toate diviziile.

Reporter: Declanşarea conflictului din Ucraina a afectat cifra de afaceri a companiei şi business-ul derulat cu partenerii din zona Europei de est?

Stefano Albarosa: Contextul internaţional, care a generat multă nesiguranţă la nivel uman şi economic, a afectat indirect multe domenii. În cazul nostru, iniţial am văzut cum clienţii au amânat luarea unei decizii, însă treptat au reluat dorinţa de dezvoltare şi s-au adaptat la situaţia actuală. Focusul nostru a fost să putem să răspundem tuturor noilor cerinţe, şi să putem să derulăm afacerea fără întreruperi.

Din perspectiva implicării în societate, am ales să susţinem populaţia afectată de conflict, prin a contribui la achiziţia unui camion de mare tonaj de către Crucea Roşie Română, care va fi folosit în multe acţiuni umanitare.

Reporter: Câte autovehicule au fost achiziţionate de clienţii din ţara noastră în primul trimestru al anului curent şi ce estimări aveţi pentru finalul anului 2022 în privinţa business-ului derulat de dumneavoastră?

Stefano Albarosa: Conform raportului de înmatriculări al DRCPIV la sfârşitul lunii aprilie 2022, Ford Trucks a vândut 297 de vehicule, ocupând locul 5 în topul brandurilor de vehicule comerciale, cu o cotă de piaţă de 12,9%. Ford Trucks menţine poziţia de lider în segmentul de vehicule specializate precum şi în cel al vehiculelor de construcţii, iar în cel a capetelor tractor îşi consolidează permanent poziţia în segment.

La începutul anului am previzionat că piaţa de vehicule comerciale în 2022 va păstra ritmul de creştere de anul trecut şi va însuma aproximativ 6500 de unităţi. Începutul anului ne-a confirmat acest lucru, însă cu siguranţă nu putem ignora contextul internaţional surprinzător şi dificil, dar şi dinamica mediului economic.

Ford Trucks va rămâne în aceeaşi pondere de cotă de piaţă. La momentul de faţă, România reprezintă cea mai mare piaţă de export pentru Ford Trucks în Europa, nu doar din punct de vedere al volumelor, ci mai degrabă ca pondere a brandului în totalul vehiculelor grele, având o cotă de peste 12%. Este o cifră motivaţională, însă pe lângă partea de vânzări, trebuie mereu să ne întrebăm ce putem optimiza şi cum putem aduce plusvaloare business-urilor clienţilor noştri. Oferim servicii importante pentru clienţi; considerăm că aceasta este abordarea câştigătoare.

• "Criza semiconductorilor a încetinit producţia"

Reporter: În ultimul an, preţurile din electricitate, gaze naturale şi carburanţi, precum şi situaţia din anumite zone de pe glob au afectat lanţurile de aprovizionare cu materii prime, materiale şi echipamente. Cum se reflectă acest fapt în activitatea companiei? Cât timp are de aşteptat un client care doreşte să comande un camion nou?

Stefano Albarosa: Creşterea preţurilor în toate palierele economiei este o realitate la care trebuie să ne adaptăm ca business dar şi ca indi­vizi. Piaţa are mecanismele proprii de reglare şi lucrurile vor reporni; nu trebuie să compromitem sustenabilitatea în afaceri. Preţurile noastre au crescut în ritm cu piaţa, menţinându-ne şi consolidând avantajul competitiv versus competitori. O consecinţă pe care o simţim este amânarea deciziilor de achiziţie, iar printre efectele acestei amânări se numără îngreunarea oricărui proces investiţional într-o perioadă în care avem mare nevoie de acestea. În ceea ce ne afectează direct, criza semiconductorilor - o componentă foarte importantă din produsele automotive - a devenit critică şi a încetinit producţia. Încetinirea producţiei a dus la livrări întârziate sau programe de livrare care nu ating nici măcar nivelul anului anterior. Modalitatea prin care ne-am protejat a fost planificarea foarte atentă. Lucrăm tot timpul cu cantităţi de stoc potrivite şi în momente ca acesta ne-a ajutat foarte mult pentru că am putut să vindem nu numai din vehiculele produse, dar şi din stocul nostru. Am dezvoltat în mod semnificativ activitatea de vehicule uzate, în contextul disponibilităţii reduse de vehicule noi. Lanţul de cumpărare din piaţa de vehicule uzate, punerea la punct în service-urile noastre şi vinderea acestora, a fost un sistem de înlocuire inteligent. Am activat toate măsurile pentru a garanta că viaţa camioanelor existente să fie mai lungă. Parte a strategiei Cefin Trucks pentru maximizarea şi îndeplinirea tuturor obiectivelor, aceasta este o viziune bazată pe transparenţă ce se va concretiza pe mai multe paliere, inclusiv vânzarea de servicii financiare şi de after-sales, cu scopul final de a aduce un plus de eficienţă pentru business-urile partenerilor.

Reporter: Ce tip de camion este preferat în ţara noastră? Care sunt cele mai vândute produse ale companiei pe care o conduceţi?

Stefano Albarosa: Ford Trucks este lider în segmentul vehiculelor specializate şi de construcţii, care reprezintă în total aproximativ 30% din piaţa totală de vehicule comerciale.

Segmentul principal din piaţa de vehicule comerciale este reprezentat de cap tractoare, unde Ford Trucks are o cotă de piaţă în creştere, de peste 5%. Acest segment este cel dedicat industriei de transport naţional şi internaţional. Produsul nostru F-Max este pregătit să fie competitiv în faţa clienţilor care aleg eficienţa, tehnologia şi confortul. Şi ceea ce aduce plusvaloare pentru a fi preferat de către clienţi este partea de servicii adiacente, ca cele financiare, after sales şi de monitorizare.

• "Avem în plan să lansăm propriile servicii de finanţare complexe"

Reporter: Prin ce se diferenţiază clienţii din ţara noastră de omologii lor din Europa?

Stefano Albarosa: Clienţii din România nu sunt cu mult diferiţi faţă de cei din alte ţări, sunt bineînţeles adaptaţi la modul de lucru de aici şi la piaţa în care activeaz. Sunt orientaţi către eficienţa costurilor şi către folosirea intensivă a vehiculelor. Nivelul de cunoştinţe tehnice este unul ridicat, sunt clienţi foarte autorizaţi în momentul negocierii şi achiziţiei.

Reporter: Ce pachete financiare oferiţi clienţilor la achiziţionarea unui vehicul nou?

Stefano Albarosa: Piaţa de automotive este în continuă mişcare, iar importanţa vânzărilor de maşini scade, în timp ce creşte importanţa serviciilor cu valoare adăugată pe care atât clienţii, cât şi partenerii le cer. În contextul actual sunt oportunităţi de creştere din alte servicii sau activităţi. Pentru perioada următoare, Cefin mizează pe serviciile financiare şi digitalizare ca fiind diferenţiatorii importanţi pe care să îi implementeze şi care să ne ducă la următorul nivel de dezvoltare.

Am dezvoltat o nouă divizie în cadrul companiei, AIC Financial Services, care oferă clienţilor noştri servicii financiare personalizate, rapide, competitive şi adaptate pentru fiecare segment, pentru a accelera procesul de vânzare, atât pentru vehicule noi cât şi rulate. Avem nevoie să fim mult mai rapizi, ceea ce ne va face şi mult mai competitivi. Avem astfel în plan să lansăm propriile servicii de finanţare complexe.

Reporter: Care a fost impactul programului IMM Leasing asupra activităţii pe care o desfăşuraţi?

Stefano Albarosa: Programele de stimulare a economiei de sub umbrela IMM Invest au fost accesate şi de către o parte dintre clienţii noştri, însă nu una semnificativă. În ultimele luni am simţit o creştere a acestora în rândul clienţilor. Efectele sunt în două direcţii: partea pozitivă este că prin intermediul lor clienţii au avut acces la finanţările aferente achiziţiilor, aspectul mai puţin benefic fiind acela că procesul de aprobare a unei finanţări, respectiv a achiziţiei, este semnificativ mai lung decât un proces clasic de finanţare (cash sau leasing).

• "Vom prezenta la Bucureşti primul Ford Trucks electric de ridicare şi transport deşeuri"

Reporter: Obiectivele trasate de Uniunea Europeană privind neutralitatea climatică în anul 2050 va influenţa şi piaţa pe care activează compania dumneavoastră. În acest moment, este fiabilă achiziţionarea unui camion electric? De ce este nevoie pentru a vedea cât mai multe camioane electrice pe drumurile din ţara noastră?

Stefano Albarosa: Faptul că viitorul este în favoarea motorizării electrice nu este niciun dubiu şi aici vorbesc prin prisma parametrilor de performanţă. Un motor electric este mult mai eficient decât un motor termic, este mai puţin complex şi are o durată de viaţă mai lungă. Când se face o comparaţie între un motor termic şi un motor electric, diferenţa constă nu numai în poluare, sunt şi nişte parametri de eficienţă de 1 la 10, ca scară. Problema motoarelor electrice sunt bateriile. În momentul de faţă nu există încă baterie care să poată să ducă ergonomia pe care o permite motorina. Dar suntem aproape. Acum 5 ani maşinile electrice cu o autonomie de 100 kilometri erau o minune; acum se vorbeşte de 750-800 kilometri autonomie. În ceea ce priveşte Ford Trucks, compania a aderat la pactul făcut de toţi producătorii din Europa pentru a avea toate camioanele electrice, sustenabile, până în anul 2040. Am văzut dezvoltări foarte interesante de maşini electrice. Anul acesta vom avea în Bucureşti primul Ford Trucks electric de ridicare şi trans­port deşeuri, care va fi adusă pentru a fi prezentată presei şi potenţialilor clienţi.

Reporter: Vă mulţumim!